Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.6 комментариев
Армия Израиля призвала к эвакуации из портов Йемена
Военные Израиля обратились к гражданским с просьбой покинуть крупные йеменские порты, которые, по их информации, используются хуситами для террористических целей.
Армия обороны Израиля распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из портов Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса в Йемене, контролируемых движением «Ансар Алла» (хуситы), передает РИА «Новости». Такие предупреждения обычно предшествуют военным ударам по объектам.
В официальном сообщении ЦАХАЛ говорится: «В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления». Заявление опубликовано представителем армии Израиля Авихаем Эдри в Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена. Израильские войска уничтожили шесть самолетов в аэропорту Саны, среди которых были три лайнера йеменской авиакомпании. А хуситы атаковали американский авианосец в Красном море с применением баллистической ракеты и беспилотников.