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    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Захарова высмеяла видео со странным пакетиком у Макрона и Мерца
    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    Венгрия подтвердила отмену переговоров с Украиной из-за шпионского скандала
    Пескова спросили о размещении европейских войск на Украине
    В администрации Эрдогана не в курсе о планах Зеленского посетить Турцию
    Ветеран ВОВ Жучков рассказал, как ему удалось рассмешить Путина
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    4 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    15 комментариев
    11 мая 2025, 23:47 • Новости дня

    В Марокко провели концерт и акцию «Бессмертный полк» Победы

    В Рабате прошли концерт «Весна Победы» и шествие «Бессмертного полка»

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Марокко отметили 80-летие Победы большим концертом и акцией, на которые пришли сотни участников и гостей из разных городов страны.

    Праздник по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Королевском институте амазигской культуры в Рабате, передает ТАСС. Организаторами выступили Русский дом в Рабате и ассоциации российских соотечественников страны. На мероприятие пришли несколько сотен участников, среди которых были соотечественники, дипломаты и представители дружественных ассоциаций.

    В праздничной программе дети российских соотечественников исполнили песни, стихи и танцы, посвященные Великой Отечественной войне, прозвучали известные композиции «Катюша», «День Победы», «Смуглянка» и другие. Зал рукоплескал номерам под названиями «Весенние голоса», «Синий платочек», «Три танкиста», «Майский вальс».

    После концерта более 200 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» под открытым небом, пронеся портреты своих родственников-фронтовиков и символику Победы. На полевой кухне гостей угощали солдатской кашей с тушенкой, звучали военные песни в караоке.

    Директор Русского дома в Рабате Александр Сень отметил, что праздник собрал гостей из разных городов Марокко и вызвал большой интерес у местных жителей. Директор Института русской культуры Наиля Шарафутдинова подчеркнула, что участие в концерте приняли и взрослые марокканцы: «Очень важно и то, что марокканцы отчетливо понимают и знают, кто именно победил в Великой Отечественной войне».

    В фойе прошла выставка работ военного фотокорреспондента Евгения Халдея, включавшая кадры с Парада Победы, Потсдамской конференции и освобожденных городов. Также была организована экспозиция детских рисунков о Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что россияне считают День Победы главным праздником страны. Посольство США в Москве напомнило о совместном вкладе союзников и выразило благодарность русским за жертвы во Второй мировой войне. В Москве по случаю 80-летия Победы прошли встречи зарубежных лидеров, которые по масштабу сопоставимы с крупнейшими саммитами.

    11 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Лукьянов: Москва сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Европы и Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «элегантный ход» в ответ на «ультиматум» Украины и Европы, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя предложение Москвы возобновить стамбульские переговоры.

    «Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры – прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м», – заявил Лукьянов в Telegram.

    При этом он отметил, что вопрос перемирия предлагается решать «уже по итогам этих переговоров». Как пояснил Лукьянов, «боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала».

    «Большая игра и война идут своим чередом», – заявил он, отметив, что теперь нужно дождаться «реакции визави». Он напомнил, что те «днем вроде как турбосанкциями грозили, если перемирия с понедельника не будет».

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Путин в своем выступлении, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «(Такое перемирие ) было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил Путин.

    Он также указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами.

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    11 мая 2025, 11:51 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле

    Зеленский заявил о готовности к переговорам лишь после прекращения огня

    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский.

    Украина выразила готовность приступить к переговорам с Россией только после согласия Москвы на полное прекращение огня, передает ТАСС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Зеленский подчеркнул, что Киев ждет подтверждения со стороны России на «полное, длительное и надежное» прекращение огня с 12 мая. Только при выполнении этого условия Украина готова встретиться для переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    11 мая 2025, 11:13 • Новости дня
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор Алексей Пушков указал на разницу в реакции лидеров США и Франции на российскую инициативу по переговорам с Киевом, подчеркнув положительный отклик Дональда Трампа.

    Сенатор Алексей Пушков сравнил отношение президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона к предложению Владимира Путина о прямых переговорах между Москвой и Киевом в своем Telegram-канале.

    По словам Пушкова, реакция Трампа оказалась заметно более позитивной.

    Пушков отметил в своем сообщении: «Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах – совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России – в отличие от Макрона, который назвал ее первым, но недостаточным шагом, как будто ему решать, что достаточно, а что нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп назвал этот день «потенциально великим» для России и Украины.

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    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (10)
    11 мая 2025, 15:27 • Новости дня
    Захарова высмеяла Макрона и Мерца за подозрительный пакетик и ложечку

    Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку Макрона и Мерца

    Захарова высмеяла Макрона и Мерца за подозрительный пакетик и ложечку
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала видео с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, намекнув на странные предметы на столе и высказав ироничное мнение о происходящем.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию так: «Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов».

    Она также заявила: «Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики. Невероятные кадры. Как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы «имеющие глаза да увидели»».

    Захарова привела воспоминание о своем разговоре с западным послом в 2022 году, где она спросила: «Как же вы можете поставлять оружие неуравновешенному наркоману Зеленскому, он же много лет на кокаине?». По ее словам, дипломат ответил ей: «Для ЕС это нормальное явление – многие главы западных государств употребляют».

    Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Коментарии (25)
    11 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Россиян предупредили о рисках шуточного общения с мошенниками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Любая беседа с телефонными злоумышленниками может обернуться опасностью, поскольку мошенники фиксируют все данные, включая голос и интонацию, сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

    Эксперт пояснила, что злоумышленники собирают любую информацию, которую получают от жертв, в том числе фрагменты голоса и особенности речи. «Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию», – сказала Храпунова, передает ТАСС.

    По ее словам, преступники могут использовать собранные голосовые данные для создания дипфейков и других мошеннических схем. Она добавила, что до конца 2025 года примерно половина россиян столкнется с дипфейк-атаками, для которых часто применяются реально записанные голоса. Эксперт в очередной раз призвала прерывать разговоры с подозрительными собеседниками и не предоставлять свои голосовые данные.

    Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что злоумышленники все активнее используют дипфейки и искусственный интеллект для дистанционного обмана россиян, совершенствуя методы анонимности и подмены личности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост количества мошенничеств, направленных против пожилых россиян.

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    11 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах

    Захарова указала на непонимание Киевом сути предложения Путина о переговорах

    Захарова: Киев невнимательно изучил предложение Путина о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России Владимира Путина по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.

    Захарова подчеркнула, что на Банковой плохо ознакомились с текстом заявления Путина и многочисленными комментариями мировых политиков и СМИ, которые поддержали инициативу российской стороны. По словам Захаровой, президент Путин четко обозначил порядок действий: вначале обсуждение первопричин конфликта, после чего возможно обсуждение перемирия. Она добавила: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Коментарии (17)
    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Коментарии (49)
    11 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    Венгрия отложила переговоры с Украиной по национальным меньшинствам
    Венгрия отложила переговоры с Украиной по национальным меньшинствам
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств, сообщили в министерстве юстиции Украины.

    В минюсте Украины указали, что консультации должны были стать отправной точкой для регулярного диалога между странами по этой теме, передает Lenta.Ru.

    Ранее стороны в Будапеште согласовали создание экспертных групп для совместной работы по 11 венгерским рекомендациям. Украинская делегация прибыла в Ужгород в ожидании встречи, рассчитывая получить первые промежуточные результаты именно 12 мая.

    Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что «диалог должен быть продолжен».

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Между тем МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.

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    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

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    11 мая 2025, 06:58 • Новости дня
    С Гузеевой взыскали долг по коммунальным платежам
    С Гузеевой взыскали долг по коммунальным платежам
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой долг по коммунальным платежам, сообщили в суде.

    В суде сообщили, что вынесен соответствующий судебный приказ. Иск к актрисе подавала компания «Мосводоканал». Решение по делу было принято в марте и уже вступило в законную силу. Размер задолженности не разглашается, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на Тимати подали в суд за неоплату коммунальных услуг. В августе с лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова взыскали задолженность за коммунальные услуги.

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    11 мая 2025, 18:58 • Новости дня
    Симоньян пошутила о ложечке для кокаина у Макрона и Мерца
    Симоньян пошутила о ложечке для кокаина у Макрона и Мерца
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в шутливой форме обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции.

    Симоньян обратила внимание на видео, где за одним столом сидят канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передае. В своем Telegram-канале Симоньян отметила странный предмет на столе, похожий на маленькую ложечку.

    Она написала: «Знатоки подсказывают, что такая махонькая ложечка, которой ни чай не размешать, ни варенье не съесть, называется снаффспун. Это ложечка для кокаина». Симоньян добавила, что подобные предметы обычно скрывают либо подростки, пряча сигареты от родителей, либо взрослые, скрывая кокаин от общественности.

    Ранее на эти же детали обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

    Коментарии (4)
    11 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине

    Кремль: Эрдоган поддержал предложение Путина по переговорам в Стамбуле

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора лидеры России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу организации прямых переговоров между Россией и Украиной на стамбульской площадке, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, говорится на сайте Кремля. Главной темой беседы стала инициатива российского президента о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая.

    Эрдоган в ходе разговора полностью поддержал предложение Путина и подчеркнул, что Турция готова предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

    Путин также рассказал своему турецкому коллеге о прошедших в Москве мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, и о международных контактах на высшем уровне, состоявшихся в эти дни. Помимо этого, лидеры России и Турции отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества, в том числе по крупным совместным энергетическим проектам.

    Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине.

    Напомним, Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким президентом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    Коментарии (10)
    11 мая 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    Путин прослезился при просмотре фрагментов нового кино о войне
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время посещения Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин не смог сдержать слез, когда смотрел финальные кадры нового военного фильма.

    Кадры, на которых президент России Владимир Путин прослезился во время просмотра фрагментов нового фильма о войне, были опубликованы корреспондентом Павлом Зарубиным в Telegram-канале, передает ТАСС. Путину показали тизер картины «В списках не значился» во время его посещения Музея Победы на Поклонной горе, где проходил марафон «Знание. Первые».

    В финальной сцене кинопоказа Путин внимательно следил за происходящим на экране. На публикуемых кадрах видно, что у президента на глазах появились слезы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Музее Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали отрывки из фильма «В списках не значился», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 09:56 • Новости дня
    Водолацкий заявил о переброске Киевом необученных солдат под Красноармейск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки удержать Красноармейск привели к тому, что Киев направляет на это направление бойцов, не прошедших полноценное обучение, а некоторые из них свернули подготовку на Западе в полтора раза быстрее, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинские военные перебрасывают к Красноармейску (Покровску) в Донецкой Народной Республике солдат, не прошедших полноценного обучения, чтобы попытаться как можно дольше удержать город, передает ТАСС.

    По словам Водолацкого, подразделения ВСУ оказываются в тяжелой ситуации из-за того, что российские силы постепенно окружают Красноармейск, перекрывая пути доставки вооружения и возможности ротации личного состава.

    Депутат уточнил, что к Красноармейску отправляют как необученных новобранцев, так и военных, прошедших сокращенную программу подготовки на Западе, которая теперь занимает полтора месяца вместо обычных трех. Водолацкий подчеркнул, что доставка личного состава осуществляется поездами через Польшу, и добавил, что увеличение количества направляемых солдат приведет к большим потерям среди украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Командование ВСУ перебросило четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перекинули наемников и батальон «Скала».

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