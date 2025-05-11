В Марокко провели концерт и акцию «Бессмертный полк» Победы

В Рабате прошли концерт «Весна Победы» и шествие «Бессмертного полка»

Tекст: Денис Тельманов

Праздник по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Королевском институте амазигской культуры в Рабате, передает ТАСС. Организаторами выступили Русский дом в Рабате и ассоциации российских соотечественников страны. На мероприятие пришли несколько сотен участников, среди которых были соотечественники, дипломаты и представители дружественных ассоциаций.

В праздничной программе дети российских соотечественников исполнили песни, стихи и танцы, посвященные Великой Отечественной войне, прозвучали известные композиции «Катюша», «День Победы», «Смуглянка» и другие. Зал рукоплескал номерам под названиями «Весенние голоса», «Синий платочек», «Три танкиста», «Майский вальс».

После концерта более 200 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» под открытым небом, пронеся портреты своих родственников-фронтовиков и символику Победы. На полевой кухне гостей угощали солдатской кашей с тушенкой, звучали военные песни в караоке.

Директор Русского дома в Рабате Александр Сень отметил, что праздник собрал гостей из разных городов Марокко и вызвал большой интерес у местных жителей. Директор Института русской культуры Наиля Шарафутдинова подчеркнула, что участие в концерте приняли и взрослые марокканцы: «Очень важно и то, что марокканцы отчетливо понимают и знают, кто именно победил в Великой Отечественной войне».

В фойе прошла выставка работ военного фотокорреспондента Евгения Халдея, включавшая кадры с Парада Победы, Потсдамской конференции и освобожденных городов. Также была организована экспозиция детских рисунков о Великой Отечественной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что россияне считают День Победы главным праздником страны. Посольство США в Москве напомнило о совместном вкладе союзников и выразило благодарность русским за жертвы во Второй мировой войне. В Москве по случаю 80-летия Победы прошли встречи зарубежных лидеров, которые по масштабу сопоставимы с крупнейшими саммитами.