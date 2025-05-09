Путин назвал День Победы самым главным праздником России

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях и как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

Путин также особо отметил, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и не согласится с попытками исказить ее события или оболгать подлинных победителей. По его словам, память о Победе важна для всех поколений, а россияне обязаны защищать Родину и свои традиционные ценности. Он добавил: «Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру и традиционные ценности».

Глава государства подчеркнул, что Россия была и останется несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма. «Будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей», – заявил Путин.

Путин также отметил единство общества и поддержку участников специальной военной операции, отдельно отметив их мужество и решимость. «Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», – сказал он.

Кроме того, президент напомнил, что разгром нацизма стал возможен благодаря совместным усилиям стран Объединенных Наций, а открытие Второго фронта в Европе приблизило Победу. «Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии и их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило Победу», – подчеркнул он.

Ранее Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма, а также подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая в Москве с военного парада на Красной площади.

Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.