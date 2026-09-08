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Гражданина Молдавии обвинили в теракте после покушения на военного под Энгельсом
Гражданину Молдавии Николае Кочу предъявили обвинение в совершении террористического акта после попытки убить российского военнослужащего под Энгельсом.
Следственный комитет предъявил официальные обвинения гражданину Молдавии Николае Кочу, задержанному после нападения на военного в Саратовской области, передает РИА «Новости». Фигуранту инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений.
«Гражданину Республики Молдова Николае Кочу, совершившему покушение на жизнь российского военнослужащего, предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», – говорится в сообщении ведомства.
Помимо теракта, мужчину обвиняют в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Следствие уже направило в суд ходатайство об аресте обвиняемого, которое рассмотрят в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами гражданина Молдавии Николае Кочу. На допросе иностранец рассказал о прохождении подготовки на полигоне в Киеве для убийства высокопоставленного российского военного.
Напомним, 3 сентября следователи возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на офицера в Энгельсе.