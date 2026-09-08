Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.4 комментария
ФСБ задержала агента Киева за покушение на высокопоставленного военного
Гражданин Молдавии задержан за покушение на российского офицера по заданию Киева
Задержанный гражданин Молдавии Николае Кочу, завербованный спецслужбами Украины, причастен к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны РФ, сообщила ФСБ России.
Задержанный гражданин Молдавии Николае Кочу, завербованный спецслужбами Украины, причастен к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны, передает РИА «Новости».
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации в Астраханской области задержан гражданин Молдавии Кочу Николае, 2004 г.р., причастный к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны России», – говорится в сообщении ведомства.
По данным Следственного комитета, утром 3 сентября в поселке Пробуждение Саратовской области злоумышленник не менее шести раз выстрелил в российского офицера. Военный выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Стрелка задержали в Астраханской области.
Как уточнили в ведомстве, в марте Кочу по указанию куратора прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спецслужбы предотвратили масштабную серию терактов против высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства офицера с помощью дрона. В июне силовики задержали завербованного Киевом иностранца с бесшумным пистолетом.