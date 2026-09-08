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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    37 комментариев
    8 сентября 2026, 07:58 • Новости дня

    ФСБ задержала агента Киева за покушение на высокопоставленного военного

    Гражданин Молдавии задержан за покушение на российского офицера по заданию Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержанный гражданин Молдавии Николае Кочу, завербованный спецслужбами Украины, причастен к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны РФ, сообщила ФСБ России.

    Задержанный гражданин Молдавии Николае Кочу, завербованный спецслужбами Украины, причастен к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны, передает РИА «Новости».

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации в Астраханской области задержан гражданин Молдавии Кочу Николае, 2004 г.р., причастный к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны России», – говорится в сообщении ведомства.

    По данным Следственного комитета, утром 3 сентября в поселке Пробуждение Саратовской области злоумышленник не менее шести раз выстрелил в российского офицера. Военный выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Стрелка задержали в Астраханской области.

    Как уточнили в ведомстве, в марте Кочу по указанию куратора прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спецслужбы предотвратили масштабную серию терактов против высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства офицера с помощью дрона. В июне силовики задержали завербованного Киевом иностранца с бесшумным пистолетом.

    7 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного, в окружении остаются около 1,7 тыс. боевиков, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки ВС России усилили давление на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях, сообщает Минобороны в Max.

    В зоне ответственности «Севера» потери врага достигли 190 человек, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

    В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Рыбицы, Уланово и Хотени. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Болдыревки, Ковалевки и Червоного Оскола в Харьковской области, а также у Маяков, Райгородка и Рубцов в ДНР, уничтожив свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки, Семеновки и Славянска в ДНР. Потери противника здесь превысили 200 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Husky TSV британского производства, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» сообщила об улучшении тактического положения в районах Андреевки, Белозерского, Горняка, Доброполья, Нововодяного и Новогришино в ДНР, а также Ивановки, Новоандреевки и Новотроицкого в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в районах Великомихайловки в Днепропетровской области, а также Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Омельника и Червоного Яра в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.

    Группировка «Днепр» атаковала механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах Антоновки, Кушугума и Разумовки в Запорожской области, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры, места хранения беспилотников и комплектующих, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику украинских бригад в Сумской и Харьковской областях.

    Ранее подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, а войска группировки «Восток» взяли под контроль Червоную Криницу.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе под контроль российской армии восьми населенных пунктов, из них трех в Харьковской области.

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    8 сентября 2026, 04:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли ракетные удары по Киеву, также беспилотниками поражены цели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    В ночь на 8 сентября в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия. Позже в ВСУ заявили о движении ракет в направлении Одессы и Киева. В столице Украины прозвучали взрывы.

    Кроме того, российские войска нанесли удары беспилотниками по целям в Бориспольском и Фастовском районах Киевской области. Украинская сторона сообщает, что загорелись промышленные предприятия, огонь уничтожил семь грузовиков, также был атакован логистический комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

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    8 сентября 2026, 00:01 • Видео
    Выборы в Германии шокировали всю Европу

    Выборы в Саксонии-Аахальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

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    7 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники «Герань-4 сикер» нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

    Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

    В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

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    7 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВС России поразили позиции окруженных украинских военных в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли точный удар по позициям украинских формирований, оказавшихся в окружении в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.

    «На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.

    Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.

    Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.

    В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.

    Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.

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    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

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    7 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Режим ЧС муниципального характера введен в Перми после повреждения дома БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Перми после атаки беспилотника, повредившего многоквартирный жилой дом, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

    «По итогам КЧС принято решение ввести режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера в отношении многоквартирного дома», – сообщили в администрации Перми.

    В мэрии добавили, что для жильцов поврежденного дома организован прием заявлений на возмещение утраченного имущества. Также на базе администрации Кировского района города открыта горячая линия для пострадавших, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков сбитых БПЛА в Пермском крае получил повреждения многоквартирный жилой дом, при этом один человек погиб, а еще четверо жителей получили ранения.

    Следственный комитет квалифицировал удары украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Перми как террористический акт.

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    7 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Пушилин: ВС России приблизились к окраинам Дружковки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ускорении продвижения российских войск к окраинам Дружковки благодаря успешному охвату сил ВСУ в Алексеево-Дружковке.

    «На Дружковско-Краматорском направлении после установления контроля над Ижевкой и Куртовкой, дальше охватывая и Алексеево-Дружковку с востока, это приближает к выходу на окраины Дружковки», – рассказал глава ДНР в эфире «Вестей».

    В июле первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Тогда же подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут в ДНР.

    Бойцы Южной группировки войск вошли на территорию населенного пункта Дружковка.

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    7 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    ВС России ударили полуторатонными авиабомбами по мосту в Краматорске

    Минобороны: ВС России ударили полуторатонными авиабомбами по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация успешно атаковала стратегически важный путепровод на территории Краматорска с применением тяжелых боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Летчики Воздушно-космических сил России нанесли удар по инфраструктуре в зоне проведения спецоперации, сообщается в канале Минобороны в Max. Целью атаки стал мост, расположенный в городе Краматорске.

    Для поражения объекта применялись фугасные авиационные бомбы весом полторы тонны.

    В июле ВКС России уничтожили насыпную переправу противника в Краматорском районе бомбами ФАБ-500.

    В августе российские войска поразили Черевковский мост в Славянске.

    В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску и Краматорску.

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    7 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    Пушилин: Зачистка Красного Лимана завершается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска завершают зачистку разрозненных подразделений украинской армии в Красном Лимане, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Подразделения российской армии вышли на финальный этап операции по нейтрализации неприятеля в Красном Лимане, заявил Пушилин в эфире «Вестей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские войска выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана.

    В начале августа украинские военные прекратили оказывать организованное сопротивление в городе.

    В середине прошлого месяца глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продолжении планомерной зачистки украинских подразделений.

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    7 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин заявил о героическом участии дагестанцев в спецоперации

    Путин: Дагестанцы сражаются на СВО героически

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил участие жителей Дагестана в специальной военной операции, отметив их мужество на всех уровнях командования.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Героически. Я должен сказать, что и на рядовом уровне, и на уровне командиров среднего и высшего командного звена у нас много дагестанцев, командиров различных подразделений в самых разных группировках», – отметил глава государства.

    По словам президента, представители Дагестана достойно проявляют себя в различных группировках войск, демонстрируя мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Ранее президент высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции.

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    7 сентября 2026, 08:27 • Новости дня
    Российские дроны заставили ВСУ отказаться от тяжелой бронетехники

    Марочко: ВСУ отказались от тяжелой бронетехники из-за ударов российских дронов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска сократили использование тяжелой бронетехники, перейдя на легкий транспорт из-за ударов российских дронов и нехватки горючего, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Вооруженные силы Украины практически прекратили применять тяжелую бронетехнику во время маневренных действий. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    «При маневренных действиях вооруженные формирования Украины практически отказались от использования тяжелой бронетехники», – написал специалист.

    По его словам, украинские военные все чаще переходят на использование автомототехники и легких бронетранспортеров. Анализ данных Минобороны России показал, что такая смена тактики вызвана высокой эффективностью российских беспилотников, а также серьезной нехваткой горючего в рядах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа западная бронетехника украинской армии укрылась в лесах из-за высокой уязвимости перед беспилотниками.

    В июле российские войска уничтожили все автомобильные заправочные станции на трассе Харьков – Днепропетровск.

    Массированные удары по топливной инфраструктуре значительно снизили боеспособность противника в Донбассе.

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    8 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    ЕК одобрила заявку Киева на ракеты ЗРК Patriot в рамках фонда на 90 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия одобрила заявку Киева на приобретение ракет для ЗРК Patriot за счет средств из программы финансирования Евросоюза объемом 90 млрд евро, пишут украинские СМИ.

    Прежде чем средства будут фактически выданы, украинской стороне предстоит подать на проверку в Еврокомиссию контракты на закупку ракет. Только после этой процедуры Брюссель примет окончательное решение о выделении финансирования, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия ранее отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева из-за правила приоритета европейских производителей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее сообщила о новом запросе Украины на выделение нескольких миллиардов евро для приобретения систем ПВО, включая ракеты для Patriot.

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    8 сентября 2026, 04:02 • Новости дня
    Росархив обвинил Финляндию в создании условий для фальсификации истории

    Глава Росархива Артизов: Финляндия пошла по украинскому пути

    Tекст: Антон Антонов

    Финляндия, решив ограничить доступ к материалам из России до 9999 года, пошла по украинскому пути, заявил руководитель Росархива Андрей Артизов.

    Артизов заявил, что российско-финские гуманитарные контакты, в том числе по архивной линии, отличались высокой интенсивностью до февраля 2022 года – момента начала спецоперации на Украине и подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, за годы сотрудничества стороны получили десятки тысяч копий архивных документов, было подготовлено множество выставок и сборников. Российский государственный военный архив, в частности, получил из финских архивов оцифрованные учетные карточки на советских военнопленных, на основе которых создали базу данных почти на 80 тыс. человек.

    Артизов отметил, что в архивах России хранятся тысячи документов на финском языке, раскрывающих историю Великого Княжества Финляндского, а в Национальном архиве Финляндии – множество материалов по истории России. Решение финской стороны ограничить удаленный доступ к этим документам он назвал барьером для объективного изучения прошлого.

    По его словам, это создает благотворные условия для фальсификации истории. «Видимо, финские руководители не намерены извлекать уроки из опыта «соседей» и следуют украинскому пути, где в угоду политической конъюнктуре выстраивается фальсифицированная ложная история, о чем можно лишь глубоко сожалеть», – заключил глава Росархива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный архив Финляндии ограничил доступ к полученным из России историческим материалам до 9999 года.

    Многие академики в Финляндии отказываются публично комментировать ситуацию, опасаясь дальнейшего ухудшения условий работы.

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    7 сентября 2026, 22:48 • Новости дня
    При атаках украинских беспилотников пострадали 13 мирных жителей ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ударов украинских беспилотников по территории ДНР пострадали 13 мирных жителей, в том числе подросток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «13 мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – сообщил Пушилин в «Максе».

    В Киевском районе Донецка ранения получили двое мужчин, подросток и молодая женщина. Кроме того, при вечернем ударе по привокзальной площади пострадал юноша 2007 года рождения. На станции «Донецк-Северный» ранена проводница электрички.

    В Мариуполе пострадали двое мужчин и женщина. В Горловке при атаках на автомобили и троллейбус тяжелые ранения получил водитель общественного транспорта, также пострадали еще трое мужчин. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

    В результате атак повреждены три дома, пять объектов инфраструктуры, автобус, троллейбус, а также 13 автомобилей в Донецке, Горловке, Мариуполе и Ясиноватском округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский троллейбус получил повреждения при атаке украинского беспилотника в Горловке.

    В центре Донецка украинский беспилотник атаковал проезжую часть на оживленном перекрестке.

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    8 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Крупный логистический хаб ВСУ уничтожен ракетным ударом в Чернигове
    Крупный логистический хаб ВСУ уничтожен ракетным ударом в Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные нанесли ракетный удар по логистическому хабу ВСУ в Чернигове.

    «В Черниговской области ракетным ударом уничтожен крупный логистический хаб ВСУ в Чернигове», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа группировка российских войск «Север» нанесла удары по украинской логистической инфраструктуре в Черниговской области в районе населенного пункта Березна.

    Ранее российская авиация нанесла удар по логистическому центру ВСУ в районе Чернигова.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    Саксония-Анхальт начала преображение Европы

    Попытка правящей элиты Германии повлиять на земельные выборы за счет антироссийской кампании провалилась. На голосовании в парламент Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу, а Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца показал худший для себя результат. Что значат итоги выборов и кто теперь сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Выборы в Германии шокировали всю Европу

      Выборы в Саксонии-Аахальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

    • Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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