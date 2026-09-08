Склад загорелся в Киеве после удара баллистическими ракетами

Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.4 комментария
Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.4 комментария
Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.6 комментариев
Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!37 комментариев
Военные группировки ВС России усилили давление на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях, сообщает Минобороны в Max.
В зоне ответственности «Севера» потери врага достигли 190 человек, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.
В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Рыбицы, Уланово и Хотени. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Болдыревки, Ковалевки и Червоного Оскола в Харьковской области, а также у Маяков, Райгородка и Рубцов в ДНР, уничтожив свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки, Семеновки и Славянска в ДНР. Потери противника здесь превысили 200 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Husky TSV британского производства, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Группировка «Центр» сообщила об улучшении тактического положения в районах Андреевки, Белозерского, Горняка, Доброполья, Нововодяного и Новогришино в ДНР, а также Ивановки, Новоандреевки и Новотроицкого в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в районах Великомихайловки в Днепропетровской области, а также Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Омельника и Червоного Яра в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.
Группировка «Днепр» атаковала механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах Антоновки, Кушугума и Разумовки в Запорожской области, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры, места хранения беспилотников и комплектующих, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику украинских бригад в Сумской и Харьковской областях.
Ранее подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, а войска группировки «Восток» взяли под контроль Червоную Криницу.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе под контроль российской армии восьми населенных пунктов, из них трех в Харьковской области.
Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.
Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.
В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.
В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.
На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.
Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.
Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.
Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.
Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.
В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.
«Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Джаред Кушнер сделал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», – сказал Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля при этом подчеркнул, что пока слишком рано обсуждать конкретные сроки и место проведения возможных встреч.
Напомним, зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.
Спецпосланник США Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.
Ранее президент Владимир Путин провел содержательную встречу с американскими представителями.
В ночь на 8 сентября в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия. Позже в ВСУ заявили о движении ракет в направлении Одессы и Киева. В столице Украины прозвучали взрывы.
Кроме того, российские войска нанесли удары беспилотниками по целям в Бориспольском и Фастовском районах Киевской области. Украинская сторона сообщает, что загорелись промышленные предприятия, огонь уничтожил семь грузовиков, также был атакован логистический комплекс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.
Российские артиллеристы с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ликвидировали позиции окруженной группировки украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.
«На кадрах расчет 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил позицию группы боевиков ВСУ в Харьковской области, находящейся в окружении», – сообщило Минобороны.
Координаты целей были выявлены операторами беспилотных летательных аппаратов, после чего информацию оперативно передали артиллерийскому подразделению. Услышав команду «К бою!», военнослужащие навели орудие и произвели успешное огневое поражение противника.
Месяцем ранее расчеты ударных беспилотников группировки «Север» поразили украинскую самоходную гаубицу «Богдана» в Харьковской области.
В июне бойцы шестой гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 130 солдат противника на этом направлении за неделю.
Весной расчеты пушек «Гиацинт-Б» вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок.
Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону на большинстве участков фронта
«Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону. При маневренных действиях вооруженные формирования Украины практически отказались от использования тяжелой бронетехники», – указал Марочко, передает ТАСС.
ВСУ начали чаще использовать автомототехнику и легкие бронетранспортеры.
Отказ украинских войск от тяжелой бронетехники обусловлен эффективной работой российских операторов дронов и нехваткой горючего. Кроме того, из-за нарушенной логистики украинские военные на некоторых направлениях сталкиваются с острой нехваткой питьевой воды и продуктов питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска прорвали эшелонированную оборону противника на ряде участков фронта.
В июле Марочко указывал, что потери украинской армии убитыми и ранеными за неделю составили более 10 тыс. человек.
В конце июня оборонительная линия вооруженных формирований Украины обрушилась в районах Красного Лимана и Константиновки.
Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.
Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.
Сухопутные войска украинской армии запустили кампанию по привлечению женщин в подразделения по управлению беспилотниками, передает ТАСС. Украинок активно агитируют участвовать в нанесении ударов дронами на расстоянии от 100 до 600 километров, что классифицируется как зона так называемого «мидлстрайка»
Для привлечения внимания в агитационных материалах используется образ святой равноапостольной княгини Ольги.
В мае в рядах украинской армии заметили полностью женские расчеты беспилотников.
На улицах украинских городов появились баннеры с призывом к женщинам служить в ВСУ.
В украинских бригадах начали вводить должности советников командира по вопросам гендерного равенства.
«Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок и мужчина», – сообщил губернатор в Max.
Девочка 2011 года рождения скончалась от полученных тяжелых ранений прямо в машине скорой помощи. Пострадавший мужчина был экстренно доставлен в больницу в состоянии комы, однако врачи реанимации не смогли спасти его жизнь.
Сбитые дроны были плотно начинены взрывчаткой и множеством металлических элементов. Прибывшие на место падения обломков специалисты-пиротехники обнаружили сотни опасных поражающих деталей.
Спасательные службы зафиксировали серьезные повреждения в восьми многоквартирных и одном частном доме. Мощная ударная волна и шрапнель выбили окна, посекли фасады жилых зданий, а также повредили стекла в местном детском саду и несколько припаркованных автомобилей.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла 15-летняя девочка.
Накануне осколочные ранения от дронов получили мужчина и две девочки-подростка.
В конце августа при ударе вооруженных сил Украины скончался один мирный житель.
«По итогам КЧС принято решение ввести режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера в отношении многоквартирного дома», – сообщили в администрации Перми.
В мэрии добавили, что для жильцов поврежденного дома организован прием заявлений на возмещение утраченного имущества. Также на базе администрации Кировского района города открыта горячая линия для пострадавших, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков сбитых БПЛА в Пермском крае получил повреждения многоквартирный жилой дом, при этом один человек погиб, а еще четверо жителей получили ранения.
Следственный комитет квалифицировал удары украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Перми как террористический акт.
Во время обсуждения публикаций девушка выразила сильное недовольство требованиями возлюбленного. «У меня тут Porshe, Loro Piana, Mimi. В конце концов – цветы», – заявила она на одной из записей. Позже фигурантка согласилась скрыть фотографии в дорогой шубе, чтобы не привлекать лишнее внимание, передает РИА «Новости».
На других записях пара обсуждала ювелирные украшения, при этом девушка жаловалась на неудобные замки браслетов Cartier и разочарованно отмечала, что ждала в подарок часы Rolex. В ответ чиновник упрекал ее, подчеркивая, что врученный презент стоит в два раза дороже швейцарского хронометра.
По данным следствия, участники преступной схемы получали взятки от незаконных кол-центров. Злоумышленники легализовали около 30 млн гривен, или 670 тыс. долларов, через покупку недвижимости и ценностей. Еще 270 тыс. долларов они отмыли с помощью переоформления элитного жилья в Карпатах на подставных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силовики задержали начальника кибердепартамента прокуратуры Сергея Крапиву после масштабных обысков.
Центр противодействия коррупции заподозрил этого высокопоставленного чиновника в крышевании мошеннических кол-центров.
На фоне данного скандала генеральный прокурор страны Руслан Кравченко бесследно исчез.
Под блокировку попал 31 канал на видеохостинге YouTube, передает РИА «Новости». Ограничения коснулись преимущественно ресурсов российских музыкантов и деятелей культуры.
«YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал… Основная часть заблокированных каналов – это ресурсы российских музыкальных исполнителей и деятелей культуры», – говорится в сообщении центра противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны.
Среди заблокированных оказались каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой. Также недоступны страницы группы «Пелагея», Дениса Майданова, Юлии Чичериной, Анны Нетребко и Василия Герелло.
В конце августа украинские власти ограничили доступ к трем YouTube-каналам российского мультсериала «Маша и Медведь».
В середине того же месяца под аналогичную блокировку попал видеоблог актера Виталия Гогунского.
В июне городской совет Кропивницкого запретил трансляцию русскоязычных песен в коммерческих заведениях.
Дроны были перехвачены в районе Новошахтинска, а также над территорией семи муниципалитетов, включая Азовский, Чертковский и Миллеровский районы, указал Слюсарь в Max.
На данный момент сведения о пострадавших гражданах или повреждениях наземной инфраструктуры не поступали. Местные власти продолжают уточнять информацию о последствиях налета.
При этом опасность повторных ударов с использованием беспилотной авиации в Ростовской области по-прежнему сохраняется.
23 августа над территорией Ростовской области силы ПВО уничтожили около 30 украинских беспилотников.
За день до этого российские военные сбили порядка 140 дронов над регионом.
В середине прошлого месяца губернатор региона Юрий Слюсарь отчитался о поражении свыше 50 летательных аппаратов.
Польские правоохранители столкнулись с отсутствием эффективных механизмов для преследования дезертировавших украинских военнослужащих, сказал собеседник РИА «Новости».
Страна выступает одним из ключевых центров подготовки бойцов вооруженных сил Украины в Европе. По данным агентства, минимум каждый десятый украинский солдат сбегает с тренировочных баз в Польше.
«Для польской полиции это просто гражданин, гражданин Украины, который в Польше даже имеет привилегии по отношению с другими иностранцами. Он имеет право проживать здесь, работать, пользоваться медицинской и социальной помощью», – пояснил источник.
Для поимки и депортации беглеца требуется соблюдение множества формальностей. На родине против дезертира должны возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Затем польская полиция обязана установить местонахождение подозреваемого и произвести задержание.
После этого Киев направляет запрос об экстрадиции, который рассматривает суд. Финальным этапом становится подпись министра юстиции. По словам источника, из-за сложности процедуры никто всерьез не занимается возвращением беглецов.
На конец 2025 года в розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тыс. украинских военных. Общее число дезертиров из рядов ВСУ достигло 480 тыс. человек. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ежемесячно украинскую армию самовольно покидают около 20 тыс. бойцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину после прохождения военной подготовки в Германии.
Российские силовые структуры сообщали о бегстве из рядов украинской армии около 480 тыс. человек.
С начала года свои части самовольно покинули до 80 тыс. украинских солдат.