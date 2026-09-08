Tекст: Антон Антонов

«В частях ВСУ на Харьковском направлении, в частности в 58 омпбр, отмечается критическая нехватка топлива. Командование в срочном порядке пытается организовать поставки дизтоплива через волонтеров. Логистика противника осложнена», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Российские штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области, действуя при поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотников «Герань». ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются прорваться из окружения. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Золочева, Волчанска, Дергачей, Великого Бурлука и десятков других населенных пунктов.

В районе Казачьей Лопани российские войска расширяют зону контроля, а на Волчанском направлении сорвана попытка прорыва противника с уничтожением боевой машины и двух квадроциклов. На Великобурлукском направлении подразделения «Севера» продвинулись у Долгенького и Березников.

На Сумском направлении продолжаются тяжелые бои, доукомплектованные штурмовые подразделения ВСУ активизировались и пытаются вернуть утраченные позиции. В Сумском районе отражена атака двух штурмовых групп ВСУ у Могрицы, сорвана попытка выдвижения к Новоконстантиновке. В Шосткинском районе российские войска продвинулись у Толстодубово на 200 метров.

«Жители Сум и Сумской области массово продают свои квартиры. Количество объявлений о продаже жилплощади на профильных сайтах взлетело в несколько раз», – сообщил «Северный Ветер».

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвигаться на Сумском и Харьковском направлениях.

Крупный логистический хаб ВСУ уничтожен ракетным ударом в Чернигове.

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