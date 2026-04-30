  Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    16 комментариев
    30 апреля 2026, 18:24 • Новости дня

    Путин отметил мужество и заслуги дагестанцев в СВО

    Путин: Воюющие в СВО дагестанцы показывают себя с лучшей стороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил участие дагестанцев в специальной военной операции.

    На встрече с представителями Дагестана он подчеркнул важность привлечения к работе во власти людей, проявивших себя в зоне боевых действий, передает ТАСС.

    «Дагестанцы воюют там, и как всегда дагестанцы показывают себя с самой лучшей стороны. Мужественные, крепкие люди, показавшие, что готовы защищать и свою малую родину и всю Россию», – заявил Путин.

    Ранее герои СВО рассказали о национальном единстве России.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо

    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    Комментарии (27)
    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    Песков: Сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно

    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    Комментарии (13)
    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше

    Бутягин рассказал, как принял сотрудниц ABW Польши за гостей ресторана

    Бутягин раскрыл детали задержания в Польше
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что при задержании перепутал сотрудниц спецслужбы Польши с посетительницами ресторана.

    Освобожденный археолог Александр Бутягин в интервью «Вестям» поделился деталями своего задержания в Польше. Он сообщил, что утром в гостинице, где должен был читать лекцию о Помпеях, спустился позавтракать и одновременно работал над презентацией. Тогда к нему подошли две женщины, которых он сначала принял за посетительниц ресторана, за чей столик мог по ошибке сесть.

    «Первая мысль была: может, я за их столик сел? Но это были подполковник и майор ABW, это спецслужба польская, они предъявили мне свои жетоны и сказали, что хотят поговорить. Позавтракать мне уже не дали, повели в номер, обыскали… все собрали и повезли меня в их штаб-квартиру», – рассказал Бутягин.

    По словам ученого, условия содержания в варшавской тюрьме были «спартанскими», хотя ему разрешили звонить родственникам и получать письма. Однако первый звонок домой он смог сделать только через три месяца после задержания, а позднее у него появилась возможность чаще общаться с родными. Письма также регулярно приходили, что поддерживало его морально.

    Напомним, что Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму. После решения суда о допустимости экстрадиции и подачи апелляции, которая не была рассмотрена, он был освобожден в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

    Ранее в интервью Бутягин заявил, что в случае экстрадиции на Украину его ждали бы гораздо более суровые условия, чем в польской тюрьме. Он связал свое преследование с попыткой формирования негативного образа России украинскими археологами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бутягина обменяли на задержанных в России сотрудников молдавских спецслужб. При этом, польские власти оставили под арестом телефон и ноутбук Бутягина.


    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы

    Ветеран ФСБ Гончаров: Террористическая угроза диктует ограничения парада 9 мая

    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Москве нашли оптимальный формат проведения парада Победы на Красной площади, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее Минобороны сообщило об отмене проезда колонны военной техники на параде 9 мая.

    «Власти выбрали совершенно верное решение проводить парад без участия военной техники, а также без прохода кадетов и воспитанников военных училищ. Вопросы безопасности сегодня превыше всего. Террористическая угроза диктует временные ограничения размаха празднеств», – пояснил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник напомнил про расширение масштабов террористической войны против России на фоне поражений противника на поле боя. «Нельзя забывать, что Киеву в его деструктивной деятельности помогают разведки стран НАТО. А это довольно серьезный соперник», – продолжил ветеран спецслужбы.

    «Поиск противником возможностей для удара по гражданским лицам мог бы поставить Москву в тупиковую ситуацию. С одной стороны, отмена парада нежелательна, поскольку это исторически значимое и даже общественно-политическое событие. С другой – любой инцидент омрачил бы торжественное мероприятия», – отметил он.

    «В итоге Москва вышла на оптимальный формат парада, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части», – подчеркнул спикер, напомнив, что 2026 год – не юбилейный, и дата не предполагает полномасштабных празднеств.

    Гончаров также обратил внимание на то, что руководство страны открыто донесло до общественности информацию о причинах проведения парада в усеченном виде. «Было бы хуже делать вид, что угроз не существует. Все-таки обстановку, в которой сейчас проводятся массовые мероприятия в России, нельзя считать рядовой. И власти в этой ситуации поступили максимально правильно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны сообщило об усеченном формате парада Победы 9 мая на Красной площади. Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут.

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне СВО и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – объяснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    Он также сообщил, что российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые прибудут на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что столицу посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Комментарии (8)
    30 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Посольство обвинило Нидерланды в передаче винтовок боевикам на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Штурмовые винтовки C7NLD из Нидерландов оказались в распоряжении запрещенной террористической организации из-за бесконтрольной передачи вооружений Киеву, заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Голландские штурмовые винтовки попали в руки воюющих на Украине боевиков «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) в результате безответственной политики властей Нидерландов, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в сети появились видеокадры, на которых члены террористической группировки используют голландские винтовки C7NLD. Кабинет министров Нидерландов опубликовал, а затем удалил список ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия радикалами. В документе отмечалось, что Гаага не может подтвердить эту информацию из-за сложности проверок в условиях боевых действий.

    «Мы, конечно, видели данные сообщения, видели «застенчивые» ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков РДК, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии», – заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Российские дипломаты неоднократно предупреждали Нидерланды об опасности бесконтрольных поставок оружия киевским властям, тесно связанным с радикальными группировками. Посольство указывало на высокие риски попадания вооружений к неонацистам, и текущая ситуация стала прямым следствием политики королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов удалило с официального сайта ответы на вопросы о применении винтовок C7NLD боевиками РДК.

    Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс анонсировал отправку тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    До этого власти страны выделили 700 млн евро на закупку беспилотников для ВСУ.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана Меликова на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР
    Российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Корчаковкой в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Мирополья, Кондратовки, Червоного, Новой Сечи и Храповщины Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Терновой, Колодезным, Покаляным и Старицей.

    Противник при этом потерял более 240 военнослужащих, две бронемашины и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоалександровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад нацгвардии возле Матяшево, Приюта, Василевки, Грузского, Кучерова Яра, Шевченко, Доброполья ДНР, Наталовки, Новопавловки, Новоподгорнои и Марьевки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 295 военнослужащих, машина пехоты, бронетранспортер, шесть бронемашин и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины в районах Нечволодовки, Ковалевки, Моначиновки, Кутьковкаи, Шийковки Харьковской области, Татьяновка, Старого Каравана, Красного Лимана и Пришиба ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Дружковки, Подольского, Константиновки, Кривой Луки, Артема, Краматорска и Рай-Александровки ДНР.

    Противник потерял свыше 100 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, пехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Долинки, Копани, Розовки, Верхней Терсы, Барвиновки, Любицкого, Воздвижевки Запорожской области, Великомихайловки и Добропасово Днепропетровской области.

    Противник потерял более 275 военнослужащих, четыре бронемашины и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Димитровой, Камышевахой, Ореховым и Запорожцем Запорожской области. Были уничтожены до 25 военнослужащих, ЗРК «Бук-М1», три радиолокационные станции и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    Днем ранее они освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР. А ранее освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы все народы страны ощущали себя частью единого дома. На встрече с представителями коренных малочисленных народов России, прошедшей в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», глава государства обратил внимание на равное значение как крупных, так и малых этносов, передает ТАСС.

    «И большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России. И когда я сказал "единая семья", вот в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    Ранее глава государства учредил новый праздник для сохранения самобытной культуры этих этносов.


    Комментарии (7)
    30 апреля 2026, 16:18 • Новости дня
    В Москве четвероклассница ранила учителя ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из московских школ произошел инцидент, в результате которого школьница четвертого класса нанесла учителю ранение кухонным ножом, принесенным из дома.

    Ученица четвертого класса школы № 1474 в Москве ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома, передает ТАСС.

    «Вчера в нашей школе произошел инцидент: ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом, который принесла из дома», – сообщила директор учебного заведения Ирина Курчаткина.

    Она добавила, что педагогу своевременно оказана медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью учителя ничего не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юноша, напавший на сверстников с ножом в Нижегородской области, был приговорен к реальному сроку заключения.

    Полицейские задержали жителя Ачинска, который напал на тринадцатилетнего мальчика с металлической обувной ложкой.

    Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 06:00 • Новости дня
    Боевики ВСУ перестали реагировать на взрывы из-за неизвестных веществ

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военнослужащие демонстрируют неестественную реакцию на ранения и атаки беспилотников, продолжая движение даже после близких разрывов снарядов.

    Противник не обращает внимания на попадания ударных дронов, передает РИА «Новости». Оператор беспилотных систем с позывным «Пика» из состава группировки войск «Центр» рассказал о необычных действиях украинских солдат.

    «После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы», – отметил морпех 61-й гвардейской бригады.

    Военнослужащий предположил, что подобная аномалия вызвана внешним воздействием или употреблением запрещенных препаратов. По его словам, бойцы не реагируют на ранения привычным образом и получают серьезные травмы, пытаясь лишь добраться до укрытий.

    Российский боец добавил, что такие странные эпизоды на линии соприкосновения фиксируются все чаще.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий заметил признаки наркотического опьянения у солдат ВСУ во время боя в Запорожской области.

    Ранее в Курской области бойцы ВС РФ нашли у погибших украинских военных подавляющие боль стимуляторы.

    Также российские силовики сообщили об уничтожении под Волчанском штурмовой группы ВСУ под воздействием психотропных препаратов.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о продуктивном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    Американский лидер рассказал о деталях общения с президентом России журналистам в среду, передает ТАСС.

    «У нас состоялся очень хороший разговор», – заявил Трамп. По его словам, Путин выразил заинтересованность в урегулировании кризиса на Украине.

    Трамп отметил, что считает такой настрой российского президента положительным знаком.

    Напомним, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин приехал в «Манеж» на встречу с представителями малочисленных народов
    Путин приехал в «Манеж» на встречу с представителями малочисленных народов
    @ Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    Путин приехал в столичный «Манеж» на просветительский марафон «Знание.Первые» для проведения встречи с представителями коренных малочисленных народов, передает ТАСС.

    В рамках визита глава государства также осмотрит экспозицию «Герои спецоперации: подвиг единства». Выставка организована в честь Года единства народов России.

    Праздник, посвященный коренным малочисленным народам, отмечается в стране впервые. Новая дата была утверждена президентом в прошлом году во время празднования Дня народного единства. Главная цель события – сохранение традиционного образа жизни, самобытной культуры и хозяйственной деятельности этих народов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с представителями коренных малочисленных народов.

    Ранее глава государства учредил новый праздник для сохранения самобытной культуры этих этносов.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Песков заявил, как Москва сможет повлиять на Зеленского

    Песков: Москва сможет повлиять на Зеленского достижением целей СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, если достигнет целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных факторах влияния на Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил о сохранении главной цели СВО.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США заявил о предпочтении переговоров для достижения целей СВО.

    Комментарии (4)
    29 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Минтруд предложил ужесточить правила распределения квот для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проект приказа Минтруда предусматривает сокращение срока перераспределения квот на иностранных сотрудников с шести до трех месяцев после выделения, говорится на сайте ведомства.

    Минтруд России предложил ужесточить правила привлечения иностранных работников из визовых стран, сообщает пресс--служба ведомства. В министерстве пояснили, что срок, по истечении которого регионы смогут перераспределять квоты на иностранную рабочую силу, сократят с шести до трех месяцев, если работодатель не оформил необходимые разрешения на сотрудника.

    Сейчас по закону регионы вправе уменьшить квоту работодателя, если тот не обратился за разрешительными документами в течение полугода после получения квоты. При этом квоты предоставляются только после подтверждения предприятиями невозможности закрыть вакансии силами местных специалистов.

    Как отметил заместитель министра труда Дмитрий Платыгин, «сокращение срока будет работать на то, чтобы привлечение иностранных работников использовать исключительно в ситуации, когда внутренних резервов для удовлетворения потребности нет». Он пояснил, что это позволит быстрее перераспределять невостребованные квоты между работодателями, которым действительно нужны сотрудники, а регионы смогут оперативнее реагировать на изменения на рынке труда.

    Для 2026 года утвержденная квота составляет 278,9 тыс. разрешений, что составляет менее 0,4% от общего числа занятых в России. Часть квоты предназначена для продления разрешений уже работающим иностранцам, поэтому речь идет не только о новых сотрудниках.

    Формирование квот происходит на основе заявок работодателей, которые затем проходят согласование на региональном и федеральном уровнях с участием представителей ведомств, включая МВД, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие. Проект приказа Минтруда уже вынесен на общественное обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд ранее сообщал, что самые высокие оклады для иностранных работников в России зафиксированы на руководящих постах, ежемесячная оплата достигает 380 тыс. рублей. В 2025 году максимальная зарплата для высококвалифицированных мигрантов на должности председателя правления также составляла 380 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации