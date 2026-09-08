За ночь над Россией уничтожили 384 дрона ВСУ

Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.