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За ночь над Россией уничтожили 384 дрона ВСУ
В ночь с понедельника на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны.
Дроны перехватывали в период с 20.00 мск 7 сентября до 8.00 мск 8 сентября над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской областями, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над Черным морем.
Все нейтрализованные БПЛА относились к самолетному типу.
Напомним, из-за удара беспилотников в Саратове пострадали 10 человек, включая троих детей.
Над Ростовской областью было уничтожено порядка 100 украинских беспилотников.
В ночь на 3 сентября российские военные уничтожили 416 украинских беспилотников над регионами страны.