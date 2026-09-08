Депутат Рады сообщила о подготовке Киева к зимнему коллапсу

Депутат Рады Скороход: В Киеве расклеили инструкции на случай коллапса зимой

Tекст: Дмитрий Зубарев

В жилых домах украинской столицы начали появляться объявления с рекомендациями для граждан на случай критической ситуации в зимний период, передает ТАСС. В них содержится информация о пунктах эвакуации и местах для ночлега.

«Все рассказывают, как будет плохо [зимой], и советуют искать варианты, куда уехать. Мне вот рассказали, что, оказывается, по некоторым районам Киева уже расклеивают в домах объявления о том, куда в случае коллапса будет эвакуировано [население], где можно будет заночевать и т. д. Извините, – это катастрофа», – заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому.

Днем ранее городской совет Киева проинформировал о создании резервов питьевой воды и продуктов питания. Эти меры принимаются на случай продолжительных перебоев в электроснабжении и возникновения других чрезвычайных ситуаций в зимние месяцы.

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