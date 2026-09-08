Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.4 комментария
ВСУ ударили по заправке в Брянской области
Ковальчук: ВСУ ударили по заправке в Брянской области
В результате атаки украинских войск на автозаправочную станцию в городе Стародуб Брянской области погиб один человек, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по автозаправочной станции в брянском Стародубе, сообщил Ковальчук в Max.
В результате атаки погиб 39-летний мужчина. Трое местных жителей получили ранения, им оперативно оказали медицинскую помощь.
Также зафиксированы повреждения навеса АЗС, остекления двух административных зданий и трех автомобилей. Власти пообещали оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.
За минувшие сутки над территорией Брянской области силы ПВО, мобильно-огневые группы и спецподразделения уничтожили 81 вражеский беспилотник самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили более 70 украинских беспилотников.
За день до этого в Стародубском районе из-за удара дрона погиб мирный житель.
В июне вооруженные силы Украины атаковали автозаправочные станции в городе Стародубе.