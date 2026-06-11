Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области пострадали семь мирных жителей
В результате нападения на топливную инфраструктуру в брянском городе Стародубе пострадали семь гражданских лиц, включая одного подростка.
Вооруженные силы Украины атаковали автозаправочные станции в городе Стародубе Брянской области, передает ТАСС. Пострадали семь мирных жителей, среди которых оказался 16-летний юноша.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук прокомментировал инцидент. «Киевские нацисты нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток», – заявил чиновник.
Глава области также отметил, что одного из раненых бригада скорой помощи экстренно доставила в Брянск. Помимо людей, в результате обстрела повреждения получили пять автомобилей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее украинский дрон ранил женщину с двумя детьми в брянском селе Чубковичи. В конце мая мирный житель погиб при ударе беспилотника по автомобилю в Стародубском муниципальном округе. В середине мая двое мужчин пострадали из-за атаки дронов на автозаправочную станцию в Клинцовском районе.