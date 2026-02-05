Власти Киева подготовили экстренный план на случай блэкаута

Tекст: Ольга Иванова

Власти Киева разработали подробный план действий на случай продолжительного блэкаута, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает оповещение жителей столицы с помощью специального транспорта с громкоговорителями, а также организацию доставки питьевой и технической воды.

Как уточнили в Киевской городской государственной администрации, при отключении электричества городские службы сформируют специальные группы для оценки ситуации на местах и оперативного ремонта сетей. Для населения планируется развернуть пункты обогрева и обеспечить психологическую помощь.

В администрации подчеркнули, что этот план является дополнением к общему сценарию реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, власти Киева предусмотрели вариант эвакуации в случае ЧП, однако массовый выезд за пределы города не рассматривается и об его объявлении речи пока не идет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Киеве ввели экстренные отключения света.

Графики энергохолдинга ДТЭК 3 февраля показали сокращение времени подачи электроэнергии в Киеве и регионе на три часа по сравнению с предыдущим днем.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения и порекомендовал горожанам запастись продуктами и медикаментами.