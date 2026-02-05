Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Власти Киева подготовили экстренный план на случай блэкаута
Власти Киева разработали комплекс мер на случай длительного отключения электричества, включая создание пунктов обогрева и подвоз питьевой воды жителям, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Власти Киева разработали подробный план действий на случай продолжительного блэкаута, сообщает ТАСС.
Документ предусматривает оповещение жителей столицы с помощью специального транспорта с громкоговорителями, а также организацию доставки питьевой и технической воды.
Как уточнили в Киевской городской государственной администрации, при отключении электричества городские службы сформируют специальные группы для оценки ситуации на местах и оперативного ремонта сетей. Для населения планируется развернуть пункты обогрева и обеспечить психологическую помощь.
В администрации подчеркнули, что этот план является дополнением к общему сценарию реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, власти Киева предусмотрели вариант эвакуации в случае ЧП, однако массовый выезд за пределы города не рассматривается и об его объявлении речи пока не идет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Киеве ввели экстренные отключения света.
Графики энергохолдинга ДТЭК 3 февраля показали сокращение времени подачи электроэнергии в Киеве и регионе на три часа по сравнению с предыдущим днем.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения и порекомендовал горожанам запастись продуктами и медикаментами.