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    Илья Ухов Илья Ухов Как русский язык объединил и сохранил народы

    Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сериал «Трудно быть богом» произвел культурную революцию

    Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Одиночество – это катастрофа

    Как так получилось, что семья – даже не в первой пятерке приоритетов нашей молодежи? Инфантилизм – склонность молодых людей воспринимать себя как «половозрелых детей», которые не могут и не хотят брать на себя ответственность, в том числе ответственность за создание семьи? Да. Но не только.

    46 комментариев
    8 сентября 2026, 16:39 • Новости дня

    Мужчина погиб при атаке беспилотника на автовокзал в Брянской области

    Ковальчук: Мужчина погиб при атаке беспилотника на автовокзал в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара вражеского беспилотника по зданию автовокзала в Брянской области погиб мирный житель, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

    Инцидент произошел в городе Злынке, сообщил Ковальчук в своем канале в Max. «Трагедия в Злынке. Вражеский беспилотник атаковал автовокзал. К огромному горю, от полученных травм погиб мужчина. Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь», – заявил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа местный житель погиб при атаке беспилотника на жилой дом в селе Демьянки Брянской области.

    Ранее в результате ударов украинских дронов по территории региона скончались два человека. А в июле украинские военные целенаправленно атаковали пассажирский автобус в Злынковском районе.

    8 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве

    ВС России поразили производство ракет «Фламинго» и центр разведки СБУ в Киеве

    Минобороны перечислило пораженные цели в Киеве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные уничтожили несколько производств дронов в украинской столице, а также центр разведки СБУ, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и военные базы в Киеве, Киевской и Одесской областях, указало ведомство в Max.

    В Киеве под удар попали несколько заводов, включая «Киевский радиозавод», где производили комплектующие для беспилотников большой дальности. Также поражено предприятие, собиравшее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и дронов FP-2.

    В Киевской области уничтожены логистические центры «Химтрансагро» и «Р-Пласт», обеспечивавшие доставку военных грузов и боеприпасов. Кроме того, пострадали авиабаза ВСУ «Васильков», склад горючего в Борисполе и центр разведки СБУ.

    В Одесской области поражены цех сборки дронов и электроподстанция «Днестровская». В порту «Черноморск» уничтожен танкер, доставивший горючее для нужд украинской армии.

    Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ударили по Киеву и Киевской области, а также по танкеру в порту Черноморск.

    В конце августа ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    В начале того же месяца армия поразила резервуары с горючим в порту Одессы.

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    7 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Мариуполе загорелся и получил серьезные повреждения гипермаркет.

    Крупный торговый объект пострадал в результате ночного налета украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Удар спровоцировал сильный пожар, который привел к частичному обрушению стен здания.

    Внутри гипермаркета огонь уничтожил строительные материалы, бытовую технику и другие товары. На месте происшествия специалисты обнаружили обломки ударных дронов самолетного типа. Среди найденных фрагментов оказались части двигателей, элементы конструкции и крылья с надписями на украинском языке.

    В конце августа украинский дрон атаковал магазин бытовой техники в Мелитополе.

    В середине прошлого месяца ночной налет беспилотников ВСУ полностью уничтожил гипермаркет «Галактика» в Енакиеве.

    На месте разрушенного торгового комплекса следователи обнаружили фрагменты ударных аппаратов зарубежной сборки.

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    8 сентября 2026, 13:24 • Видео
    Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

    Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

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    7 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Минобороны: Дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками

    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники «Герань-4 сикер» нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами.

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры успешной работы расчетов беспилотников. «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что некоторые автоцистерны использовались для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов.

    Накануне российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в этом же регионе.

    В июле дроны атаковали стоянку грузовой техники украинской армии в Днепропетровской области.

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    8 сентября 2026, 04:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска нанесли ракетные удары по Киеву, также беспилотниками поражены цели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    В ночь на 8 сентября в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия. Позже в ВСУ заявили о движении ракет в направлении Одессы и Киева. В столице Украины прозвучали взрывы.

    Кроме того, российские войска нанесли удары беспилотниками по целям в Бориспольском и Фастовском районах Киевской области. Украинская сторона сообщает, что загорелись промышленные предприятия, огонь уничтожил семь грузовиков, также был атакован логистический комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

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    8 сентября 2026, 10:53 • Новости дня
    Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой

    Axios: Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой

    Зеленский рассказал о планах США по деэскалации конфликта зимой
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты рассматривают шаги по снижению интенсивности конфликта между Россией и Украиной в зимний период на фоне попыток возобновить мирные переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США изучают возможность частичной деэскалации боевых действий на Украине в зимний период на фоне попыток перезапустить переговорный процесс, сообщает Axios.

    По словам Зеленского, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Киев в воскресенье после трёхчасовой встречи с Владимиром Путиным в Кремле накануне. Зеленский отметил, что, по переданной ему информации, Россия готова к переговорам, однако сам он относится к этому со скепсисом из-за продолжающихся ударов российской армии.

    «Мое ощущение, что Путин нуждается в Трампе», – сказал Зеленский, добавив, что российский лидер не хочет ссориться с президентом США перед промежуточными выборами в Америке. Он уточнил, что обсуждаются идеи деэскалации, касающиеся энергетических объектов, зернового экспорта, электроснабжения, а также поставок нефти и газа.

    Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает использовать сентябрь и октябрь для восстановления диалога, а генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке может стать площадкой для дальнейших переговоров между США и Украиной. Он не исключил возможности новой трёхсторонней встречи с участием США, Украины и России, хотя окончательное решение пока не принято.

    По словам украинского лидера, США также поддерживают отдельный «зимний пакет» помощи Киеву, включающий средства противовоздушной обороны и поставки энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа. Зеленский добавил, что Украина уже сделала все возможные компромиссы и при этом настаивает на дополнительных санкциях против России как рычаге давления в переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования.

    Затем американские дипломаты прибыли на Украину для обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров.

    По итогам визита источники сообщили телеканалу ABC, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

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    8 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    Минобороны заявило о «безлимитном тарифе» ударов по целям на Украине
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия имеет безграничную возможность нанесения ударов по военным целям на территории Украины, заявило Министерство обороны.

    Ведомство в Max опубликовало пост с подписью «По целям днем и ночью, безлимитно».

    К посту прикреплена картинка, на которой запечатлены дроны. На ней также есть надпись «Тариф армия России».

    В ночь на вторник Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву и Киевской области.

    В середине августа российская армия поразила киевский завод по производству комплектующих для ракет.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ударами по Киеву российские военные сокращают дальнобойные возможности ВСУ.

    Комментарии (4)
    8 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира

    Песков: Затягивание переговоров приведет к ухудшению условий мира для Киева

    Кремль предупредил Киев об ухудшении условий мира
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Затягивание переговорного процесса приведет к неминуемому ухудшению условий мирного соглашения для киевских властей, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Условия для заключения мирного соглашения будут становиться все более невыгодными для украинской стороны при затягивании переговоров, цитирует Пескова РИА «Новости».

    «Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных последствиях промедления в миротворческом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков заявил о ежедневном приближении поражения киевского режима.

    Ранее представитель Кремля пообещал усилить политическое и военное давление на Украину. Весной он предупредил о неминуемом росте цены мира для Киева.

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    7 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию
    ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию
    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия начала привлекать женщин в подразделения операторов беспилотников, используя для агитации образ святой равноапостольной княгини Ольги.

    Сухопутные войска украинской армии запустили кампанию по привлечению женщин в подразделения по управлению беспилотниками, передает ТАСС. Украинок активно агитируют участвовать в нанесении ударов дронами на расстоянии от 100 до 600 километров, что классифицируется как зона так называемого «мидлстрайка»

    Для привлечения внимания в агитационных материалах используется образ святой равноапостольной княгини Ольги.

    В мае в рядах украинской армии заметили полностью женские расчеты беспилотников.

    На улицах украинских городов появились баннеры с призывом к женщинам служить в ВСУ.

    В украинских бригадах начали вводить должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

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    7 сентября 2026, 21:26 • Новости дня
    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы

    Соколов: «АвтоВАЗ» планирует сохранить долю бренда Lada на российском рынке

    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главная задача «АвтоВАЗа» на ближайшие годы заключается в удержании доли автомобилей Lada на российском рынке на уровне 25%, сообщил президент концерна Максим Соколов.

    Соколов подчеркнул, что такой показатель является доминирующим положением по классификации Федеральной антимонопольной службы, передает РИА «Новости». «Если в прошлом десятилетии в среднем эта доля составляла 15-20%, то сейчас мы уже уверенно держим планку четверти рынка», – заявил руководитель автоконцерна.

    Он добавил, что глобальная стратегия предприятия направлена на сохранение популярности бренда, улучшение качества продукции и разработку новых моделей.

    Соколов также обратил внимание на серьезные изменения отечественного авторынка после смены собственников компании. По его словам, ушедшие европейские, японские, корейские и американские марки заменили китайские производители. Несмотря на это, за последние четыре года доля «АвтоВАЗа» даже немного выросла.

    В январе глава концерна Максим Соколов сообщил о планах произвести 400 тыс. автомобилей в 2026 году.

    По итогам марта доля бренда Lada на российском рынке превысила уровень в 25%.

    Летом руководитель предприятия анонсировал старт продаж новейшего кроссовера Lada Azimut.

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    8 сентября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт Кнутов: Удары ВС России не дают Киеву передышки

    Эксперт: Удары ВС России не дают Киеву передышки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия возобновила удары по Киеву и области после окончания трехдневного моратория. Как отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, украинская ПВО не справилась с массированной атакой, а поставленные перед ВС России цели были достигнуты: из строя выведены элементы ключевых промышленных предприятий и логистические центры.

    «Россия объявила так называемое «столичное перемирие», чтобы продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. Противник же в это время наверняка пытался вывезти уцелевшее оборудование с еще не уничтоженных заводов и предприятий. Однако серьезную передышку ВСУ, конечно, не получили», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Чтобы оппоненты не могли ощутимо усилиться, сразу по окончании моратория ВС России продолжили смертоносные для украинского военно-промышленного комплекса удары по Киеву и области, считает спикер. «Операция снова была комбинированной: в сторону Киева летела баллистика, крылатые ракеты и дроны. Работали гиперзвуковые «Цирконы», «Ониксы» и, по некоторым данным, «Кинжалы», – рассказал собеседник.

    Он отметил, что противник для отражения атаки был вынужден применить истребители F-16 и Mirage. Однако украинская ПВО уже традиционно не справилась с натиском, поэтому все поставленные Минобороны цели были поражены, подчеркнул аналитик.

    «На сегодняшний день основной целью является выведение из строя ключевых промышленных объектов и логистических центров противоборствующей стороны. Среди них, в частности, предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет», которые создавали риски для трассы «Новороссия», – напомнил Кнутов.

    По его оценкам, удар по «Элемент ЮА» заметно сократит производство подобного рода беспилотников на вооружении ВСУ. Говоря о поражении ракетного агрегатно-детального завода (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), собеседник подчеркнул: ВС РФ продолжают работу по предприятиям, связанным со сборкой, изготовлением и хранением беспилотников.

    «Производство рассредоточено по множеству объектов – это повышает его живучесть: вывести все площадки из строя одновременно крайне сложно. Поэтому нам приходится продолжительное время наносить удары по различным цехам заводов», – пояснил спикер. Также удар нанесен по заводу железобетонных конструкций №1 в Киеве, где, по данным Минобороны, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. «Это уже четвертое предприятие компании «Файер Поинт», по которому мы работаем в последнее время», – заметил эксперт.

    «Если говорить о пораженных целях в области, то это промышленное предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. Там была зафиксирована серьезная детонация, что указывает на точность попадания», – отметил спикер. Отдельно Кнутов указал на удар по «Р-Пласт», крупнейшему логистическому центру компании «Умные боеприпасы». «Речь идет о вооружениях, которые используют элементы искусственного интеллекта, а именно – машинное зрение», – уточнил он.

    Атаку на авиабазу ВСУ «Васильков» аналитик объясняет возможным поступлением данных о сосредоточении украинской авиации. «Парк истребителей у противника небольшой. Самолеты применяются преимущественно как элемент ПВО. При ударах по такой цели, как правило, используются ракеты «Искандер» – у них очень маленькое подлетное время, и украинская сторона чаще всего не успевает среагировать», – детализировал аналитик.

    Говоря о поражении центра радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке, собеседник указал: так военные пытались лишить противника возможности обнаруживать и анализировать сигналы от радаров систем ПВО, контрбатарейных РЛС и авиации России.

    «Таким образом, номенклатура целей достаточно широкая: это и склады, и промышленные предприятия, и объекты разведки, и танкеры с ГСМ, и сухогрузы. Удар наносится по наиболее болезненным точкам украинской стороны и чувствительным объектам, которые противник использует для доставки оружия, снабжения своей армии. Эффективные операции ВС РФ снижают возможности ВСУ», – заключил Кнутов.

    В ночь на вторник российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, ударных беспилотных летательных аппаратов.

    В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина»), выпускавший комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. По данным военного министерства, такие дроны использовались для ударов по гражданским объектам на территории России.

    Кроме того, среди целей атаки на столицу Украины оказались завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и БПЛА большой дальности FP-2 компании «Файер Поинт», и промышленное предприятие «Элемент ЮА», где производили и хранили комплектующие для БПЛА «Хорнет».

    Также в Киеве поражены торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором собирали и хранили разведывательные беспилотники «Шарк» и ударные БПЛА средней дальности, и цех по сборке дронов большой и средней дальности.

    В Киевской области, по данным Минобороны, ВС России ударили по предприятию «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где производили и испытывали беспилотники различного назначения. На данном предприятии компанией «Варберд Юкрейн» осуществлялась разработка и тестирование БПЛА «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 км.

    Кроме того, целью удара стали логистические центры «Химтрансагро» в населенном пункте Шкаровка и «Р-Пласт» в городе Белая Церковь. Как уточнили в военном ведомстве, последний являлся крупнейшим логистическим объектом компании «Умные боеприпасы». Также в Киевской области поражены авиабаза ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в районе Мархалевки.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о поражении в Одессе цеха сборки и склада беспилотников, в порту Черноморска – танкера, доставлявшего ГСМ для ВСУ. В Одесской области российские военные ударили по электроподстанции «Днестровская», обеспечивающей работу украинских портов.

    Напомним, в полночь 8 сентября истек срок трехдневного моратория на удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Президент Владимир Путин объявлял об этой мере 5 сентября. Украинская сторона в ответ приняла аналогичный шаг в отношении ударов по Москве.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Москва предупреждала Киев о последствиях терактов. «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал он. Министр констатировал, что именно это и происходит.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. «Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных», – подчеркнул представитель Кремля.

    Комментарии (2)
    8 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Крупный логистический хаб ВСУ уничтожен ракетным ударом в Чернигове
    Крупный логистический хаб ВСУ уничтожен ракетным ударом в Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные нанесли ракетный удар по логистическому хабу ВСУ в Чернигове.

    «В Черниговской области ракетным ударом уничтожен крупный логистический хаб ВСУ в Чернигове», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа группировка российских войск «Север» нанесла удары по украинской логистической инфраструктуре в Черниговской области в районе населенного пункта Березна.

    Ранее российская авиация нанесла удар по логистическому центру ВСУ в районе Чернигова.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

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    8 сентября 2026, 09:19 • Новости дня
    Лавров: Ответ России на украинские теракты гораздо тяжелее для Киева
    Лавров: Ответ России на украинские теракты гораздо тяжелее для Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ответные меры России на украинские теракты имеют более тяжелые последствия для Киева.

    «Мы предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Он констатировал, что именно это и происходит.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва реализует обещанные меры в ответ на диверсии против российской инфраструктуры.

    В мае Москва анонсировала системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима.

    Минобороны же гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине.

    В ходе последнего удара были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Киевской области и танкер в порту Черноморск.


    Видео ударов опубликованы в канале «Макс» газеты ВЗГЛЯД.

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    8 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    МВД переобъявило в розыск в России подавшего в отставку генпрокурора Украины

    МВД: Генпрокурор Украины Кравченко переобъявлен в розыск в России

    МВД переобъявило в розыск в России подавшего в отставку генпрокурора Украины
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко переобъявлен в розыск в России, следует из данных базы МВД России.

    «Кравченко Руслан… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… место рождения: УССР, Луганская область, город Северодонецк. Особые приметы: переобъявлен», – приводит РИА «Новости» текст из карточки разыскиваемого.

    Ранее Кравченко уже фигурировал в российской базе розыска. В 2017 году его заочно арестовали в России по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, тогда же объявив его в розыск.

    Из судебных документов следует, что Кравченко находится в международном розыске по этому делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на фоне скандала с мошенническими колл-центрами подал заявление об отставке.

    Ранее чиновник бесследно исчез после обысков в ведомстве и почти сутки не выходил на связь. Пропавшего генпрокурора впоследствии нашли в одной из частных клиник в центре Киева.

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    7 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Режим ЧС муниципального характера введен в Перми после повреждения дома БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Перми после атаки беспилотника, повредившего многоквартирный жилой дом, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщила пресс-служба мэрии по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

    «По итогам КЧС принято решение ввести режим «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера в отношении многоквартирного дома», – сообщили в администрации Перми.

    В мэрии добавили, что для жильцов поврежденного дома организован прием заявлений на возмещение утраченного имущества. Также на базе администрации Кировского района города открыта горячая линия для пострадавших, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков сбитых БПЛА в Пермском крае получил повреждения многоквартирный жилой дом, при этом один человек погиб, а еще четверо жителей получили ранения.

    Следственный комитет квалифицировал удары украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Перми как террористический акт.

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