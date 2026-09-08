Пассажиры задержанного судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию

Лавров признался в отсутствии сожалений из-за фразы про «дебилов»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не испытывает сожалений из-за нецензурной фразы про «дебилов», произнесенной на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии в 2015 году, передает ТАСС.

«Я не радуюсь, что она «ушла в народ». Наверное, это должно льстить. Но это было естественное, как вы сказали, проявление определенных чувств в определенной ситуации. Нет, я не жалею об этом. Это часть русского языка. Правда, «дебилы» – иностранное слово», – сказал министр в интервью для интернет-проекта «Сама Меньшова».

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, невозможно написать универсальный учебник, предусматривающий все ситуации в дипломатической работе. В одних случаях нужно улыбаться, в других – подмигнуть, а иногда – отвернуться и пробурчать что-то под нос, поскольку этому не учат.

Лавров пояснил, что понимание того, как вести себя во время переговоров, приходит с опытом дипломатической работы. Он отметил, что руководствуется интуицией, оценивая собеседника и понимая, на что тот будет реагировать, поэтому в таких вопросах не может быть клише.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр иностранных дел России отказался регистрировать бренд со своим известным нецензурным выражением.

Годом ранее дипломат назвал склонность к использованию крепких слов особенностью своего характера.

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