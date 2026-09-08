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МЧС анонсировало проведение учений «Безопасная Арктика» в Якутии в 2027 году
Масштабные опытно-исследовательские маневры спасателей развернутся на побережье Северного Ледовитого океана в следующем году, маршрут экспедиции проляжет по территории Якутии, сообщили в МЧС.
Межведомственные опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика» пройдут на арктическом побережье России летом 2027 года, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Организационные вопросы предстоящих маневров обсуждались на тематической сессии XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» в Казани.
В мероприятии приняли участие более 200 специалистов из различных ведомств, госкорпораций и научного сообщества. Особое внимание участники уделили разработке замыслов учений и планированию экспедиционных мероприятий.
Концепцию масштабного события представили советник главы спасательного ведомства Даниил Мартынов и директор профильного департамента Александр Макаров. В ходе стратегической сессии представители профильных министерств и научных организаций поделились опытом ликвидации чрезвычайных ситуаций и дали рекомендации по подготовке практической части учений.
В ведомстве добавили, что на сессии также выступили производители отечественной экипировки для суровых арктических условий. Передовой опыт взаимодействующих структур будет учтен при подготовке к предстоящим учениям и экспедициям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности обеспечение национальной безопасности в Арктике.
В 2024 году МЧС открыло масштабную арктическую экспедицию спасательного ведомства.