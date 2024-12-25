Куренков дал старт арктической экспедиции МЧС к 80-летию Победы в ВОВ

Эксперты оценили угрозы Зурабишвили свергнуть «Грузинскую мечту»

Грузинский политолог Гвритишвили: Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку

Tекст: Роман Крецул

«Судя по заявлениям победившей партии и премьер-министра Ираклия Кобахидзе, он твердо намерен провести 29 декабря инаугурацию нового президента и вывести, как он сказал, под «белы ручки» Зурабишвили из дворца. Там, кстати, отключили свет и газ, и он стал временно непригодным для проживания», – рассказал грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

Заявления Зурабишвили не следует воспринимать всерьез, добавил эксперт. «У нее нет опоры на какие-то серьезные политические силы в Грузии. 29 декабря у нее истекает срок, она должна уйти, и ее заявления – это агония», – сказал он. Протесты и требования о внеочередных выборах все еще звучат, однако они уже не столь многочисленны, отметил собеседник.

«Думаю, что все будет нормально, если не произойдет какой-то серьезной провокации с жертвами, спланированной западными спецслужбами. Такой вероятности ни в одной стране нельзя исключать. Но грузинские силовики достаточно неплохо работают и очень хорошо отслеживают, кто и с какими целями приезжает в страну», – сказал Гвритишвили.

По словам эксперта, призывы Зурабишвили к свержению правительства похожи на нарушение уголовного законодательства. «Уголовное дело против нее могут возбудить, если она будет продолжать в том же радикальном духе», – считает он.

Евросоюз, как основной на данный момент игрок в Грузии, заинтересован в том, чтобы республика соблюдала военную дисциплину против России, добавил доцент РГГУ Вадим Трухачев. На этом фоне судьба Зурабишвили – «дело десятое», полагает он.

По его словам, Запад сейчас хочет только одного – чтобы Грузия присоединилась к санкциям. «Воевать напрямую против России от Тбилиси, конечно, никто требовать не будет. Но поддержать рестрикции, включая отмену транспортного сообщения, введение виз, резкое уменьшение торгового оборота и поддержку Украины тем, чем Грузия может ей помочь – это обязательные требования, которые ЕС и НАТО выдвигают к республике», – заключил Трухачев.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости новых парламентских выборов до 29 декабря, угрожая правящей партии «Грузинская мечта» возможным «свержением режима». По ее мнению, легитимные способы предотвращения кризиса уже исчерпаны, судебные органы не смогли решить вопрос из-за несовершенства правовой системы, а Конституционный суд не рассмотрел иск о победе «Грузинской мечты», создав «антиконституционную ситуацию». «Режим рушится сам по себе, никто в этом не участвует. Это вина тех, кто у власти, потому что вовремя не опомнились», – считает она.

Накануне премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку в случае нарушения законов страны. «Если в нарушение Конституции и полномочий она объявит о назначении внеочередных выборов в парламент либо откажется покидать резиденцию по истечении срока 29 декабря, то ей грозит многолетнее заключение», – сказал глава грузинского правительства.

Между тем президент Польши Анджей Дуда предложил провести повторные парламентские выборы в Грузии как решение политического кризиса в стране. Об этом он сказал после телефонного разговора с Саломе Зурабишвили. Дуда «заверил госпожу президента в своей непоколебимой поддержке ее руководства и европейских устремлений грузинского народа».

Зурабишвили не признает итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. 14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победу одержал бывший футболист Михаил Кавелашвили. Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря.