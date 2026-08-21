Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности России в Арктике

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В ходе встречи обсуждались стратегия развития арктической зоны и обеспечение национальной безопасности в Арктике, следует из сообщения на сайте Кремля.

«У нас с вами два вопроса. Один носит общий военно-политический характер, а второй более предметный – это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике», – сказал Владимир Путин.

Для начала дискуссии слово было передано вице-премьеру и полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Также с докладом выступил помощник российского лидера Николай Патрушев.

Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза прошло 14 августа. На нем глава Минкультуры Ольга Любимова представила доклад о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и креативных индустриях.

В мае помощник президента Николай Патрушев сообщил о продвижении российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике.

Весной Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросам развития арктической зоны страны.