Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Путин обсудил с Совбезом обеспечение нацбезопасности России в Арктике
Президент России Владимир Путин провел очное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы развития и защиты Арктического региона.
Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В ходе встречи обсуждались стратегия развития арктической зоны и обеспечение национальной безопасности в Арктике, следует из сообщения на сайте Кремля.
«У нас с вами два вопроса. Один носит общий военно-политический характер, а второй более предметный – это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности в Арктике», – сказал Владимир Путин.
Для начала дискуссии слово было передано вице-премьеру и полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Также с докладом выступил помощник российского лидера Николай Патрушев.
Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза прошло 14 августа. На нем глава Минкультуры Ольга Любимова представила доклад о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и креативных индустриях.
В мае помощник президента Николай Патрушев сообщил о продвижении российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике.
Весной Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросам развития арктической зоны страны.