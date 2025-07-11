Путин поручил учредить День языков народов России

Путин обсудил с Гладковым поддержку участников СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает сайт Кремля.

Гладков рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также о поддержке систем здравоохранения и образования. Особое внимание на встрече уделили вопросам обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.

Глава региона доложил о поддержке участников спецоперации, отметив работу Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

«Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация – психологическая, медицинская – и очень важно трудоустройство», – заявил Гладков.

Путин подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов и поддержал инициативы губернатора по социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

Гладков также доложил Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.