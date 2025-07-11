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Путин поручил учредить День языков народов России
Президент России Владимир Путин распорядился до октября внести проект указа об учреждении специального дня, посвященного языкам народов страны.
Администрации президента совместно с правительством поручено представить соответствующий документ. В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений говорится: «Представить проект указа президента Российской Федерации об установлении Дня языков народов Российской Федерации».
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.
Ранее президент выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.