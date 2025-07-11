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    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

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    11 июля 2025, 19:44 • Новости дня

    Путин поручил учредить День языков народов России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин распорядился до октября внести проект указа об учреждении специального дня, посвященного языкам народов страны.

    Администрации президента совместно с правительством поручено представить соответствующий документ. В опубликованном на сайте Кремля перечне поручений говорится: «Представить проект указа президента Российской Федерации об установлении Дня языков народов Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

    Ранее президент выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.

    10 июля 2025, 15:37 • Новости дня
    Путин провел совещание по итогам учебного года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

    В центре повестки оказались итоги учебного года, выпускная кампания и старт приемных испытаний в специализированные, средние и высшие учебные заведения страны, передает ТАСС.

    «У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап уже – поступление в специальные учебные заведения, и в средние, и в высшие», – отметил глава государства, открывая совещание.

    Путин подчеркнул, что несмотря на уход школьных преподавателей в отпуска, работа в сфере образования продолжается. По его словам, уже идут мероприятия по материально-технической подготовке к новому учебному сезону.

    Ранее в Кремле анонсировали совещание Путина по вопросам образования.

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    11 июля 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин обсудил с Гладковым поддержку участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Белгородской области Вячеслава Гладкова о мерах поддержки экономики, образования, здравоохранения и помощи бойцам СВО после возвращения.

    Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщает сайт Кремля.

    Гладков рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также о поддержке систем здравоохранения и образования. Особое внимание на встрече уделили вопросам обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.

    Глава региона доложил о поддержке участников спецоперации, отметив работу Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии.

    «Внутреннее состояние, сопереживание нашим бойцам, оно есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются. Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация – психологическая, медицинская – и очень важно трудоустройство», – заявил Гладков.

    Путин подчеркнул значимость обсуждаемых вопросов и поддержал инициативы губернатора по социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

    Гладков также доложил Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    11 июля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу с одиннадцатого июля.

    Среди основных задач политики обозначено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Кроме того, подчеркивается объединяющая роль русского языка для многонационального народа России и других народов в рамках единого культурно-цивилизационного пространства.

    В документе закреплена задача создания условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Кроме того, планируется поддерживать интерес к русскому языку за рубежом и увеличивать число иностранцев, владеющих им.

    Одним из направлений станет поддержка объединений русскоговорящих граждан за границей, совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России, а также создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка.

    Президент России Владимир Путин выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.

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    9 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    CNN: Трамп отказался отдавать России победу на Украине

    CNN: Трамп не захотел завершать поддержку Украины и усиливать позиции России

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп пока не намерен отказываться от поддержки поставок вооружений Киеву и рассматривает возможность отправки еще одного комплекса Patriot.

    Трамп не склонен отдавать России победу в конфликте на Украине, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNN. По информации телеканала, два собеседника отметили, что Трамп в настоящее время не собирается завершать военную помощь Киеву, чтобы не допустить преимуществ для Москвы.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп рассматривает возможность поставки дополнительного комплекса ПВО Patriot украинским военным. Американские чиновники считают, что одобрение Трампом нового комплекса станет первым подобным решением после ограничений, установленных администрацией Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, телеканал CNN опубликовал запись, на которой Дональд Трамп угрожает «бомбить» Москву и Пекин. Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву.

    Дональд Трамп заявил, что его застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки вооружения Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность заявления Трампа о сложностях урегулирования ситуации на Украине.

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    10 июля 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

    «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз – «Через искусство к миру и взаимопониманию» – в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально», – приводит сайт Кремля выдержку из телеграммы российского лидера.

    Путин отметил разнообразие творческих проявлений на фестивале: песни и музыка, эстрадные номера, театральные постановки, выставки, презентации, различные творческие конкурсы для юных исполнителей. Особое место в программе «Славянского базара в Витебске» займут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи», – подчеркнул президент России.

    В заключение Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля, и пожелал участникам вдохновения и успехов, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.

    Напомним, XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 10-13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, народного артиста России Юрия Антонова удостоили специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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    9 июля 2025, 03:19 • Новости дня
    Кириенко отметил последовательную работу Путина с кадрами

    Tекст: Антон Антонов

    Работа президента России Владимира Путина с кадрами является последовательной, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

    Комментируя назначение Андрея Никитина главой Минтранса, Кириенко указал на работу Никитина и во главе Агентства стратегических инициатив, и губернатором Новгородской области. Кириенко заявил, что Путин, по его мнению, учитывал «как раз этот опыт», назначая Никитина. Он отметил, что «есть кадровый резерв президента».

    «Владимир Владимирович очень последовательно людей ведет, давая возможность (попробовать себя)», – приводит слова Кириенко ТАСС.

    Кириенко указал на советский опыт кадровой подготовки, когда «человек никогда не мог двигаться вверх вертикально», а шел как бы по «винтовой лесенке» – нужно было проявить себя «и в хозяйственной деятельности, и в политической деятельности, и на федеральном уровне, и на региональном, и на муниципальном».

    «В этом есть своя большая правда. Тогда человек приобретает стереовзгляд. Не узкий взгляд, узкопрофильный, а многомерный», – сказал Кириенко.

    Напомним, Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта. Никитин заявил о приоритетности решения проблем с аэропортами России. С февраля он работал заместитель министра транспорта России.

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    10 июля 2025, 13:48 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России не посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, поскольку его рабочий график был расписан на другие мероприятия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин не планировал лично присутствовать на церемонии прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, передает ТАСС.

    Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина на этот день был запланирован иной рабочий график. Он также отметил, что президент не всегда посещает подобные мероприятия, но многие члены правительства пришли проститься с бывшим министром.

    Прощание со Старовойтом состоялось в Центральной клинической больнице №1 Управделами президента в Москве и продолжалось два часа. По данным агентства, церемонию посетили минимум половина действующего правительства, среди них были вице-премьеры и министры.

    Похороны экс-министра назначены на 11 июля на Смоленском кладбище в Петербурге

    Песков также уточнил, что не может сообщить, присутствовал ли кто-то из представителей администрации президента на церемонии: «Здесь не бывает никакой обязаловки. Поэтому я просто не могу сказать, кто ездил. Это всегда личное решение каждого», – сказал пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в Москве установили венок от президента России.

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    10 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    В Кремле анонсировали совещание Путина по вопросам образования

    Песков: Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин проведет в Кремле совещание, посвященное вопросам образования, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Мероприятие приурочено к окончанию экзаменов и завершению вступительной кампании в школах и вузах. «Путин сегодня работает в Кремле, – анонсировал Песков. – В середине дня – начале второй половины дня мы ожидаем, что состоится его совещание по вопросам образования», передает ТАСС.

    Песков пояснил, что президент решил провести встречу, так как экзамены закончились, а вступительная кампания подходит к завершению.

    Накануне Песков сообщил, что в ближайшие дни Путин планирует обсудить на отдельных совещаниях актуальные вопросы здравоохранения, демографии и организацию приемной кампании в учебные заведения.

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    9 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящих совещаниях Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ближайшие дни Владимир Путин планирует обсудить на отдельных совещаниях актуальные вопросы здравоохранения, демографии и организацию приемной кампании в учебные заведения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет два совещания, посвященных вопросам образования, здравоохранения и демографии, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент поручил подготовить отдельно для него два совещания. Он их планирует в ближайшие дни провести. Это совещания по образованию – с учетом того, что уже завершился период ЕГЭ и ОГЭ, и приемная кампания сейчас активно идет в этой связи», – заявил Песков. Он отметил, что для обсуждения будут приглашены специалисты и чиновники, отвечающие за сферу образования.

    Второе совещание, по словам Пескова, будет посвящено вопросам здравоохранения и демографии. По его словам, подготовка к заседаниям идет как в правительстве, так и в администрации президента. О точных датах и итогах совещаний будет сообщено дополнительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили необходимость формирования культуры многодетности в обществе. Президент России подписал закон о бесплатной юридической помощи многодетным семьям. В стране ввели новую семейную налоговую выплату.

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    10 июля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин: Специальности в колледжах становятся все более интересными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Программы обучения в средних специальных образовательных учреждениях становятся все более интересными, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам образования.

    В ходе обсуждения глава государства ответил на реплику министра просвещения Сергея Кравцова о росте интереса молодежи к колледжам и рабочим специальностям. Путин подчеркнул: «Интереснее становятся [специальности в колледжах]», передает ТАСС.

    В четверг Путин провел в Кремле совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

    Ранее в Кремле анонсировали совещание Путина по вопросам образования.

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    9 июля 2025, 12:39 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с главой «Русгидро»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин запланировал на среду переговоры с генеральным директором «Русгидро» Виктором Хмариным, чтобы обсудить актуальное положение дел в крупнейшей энергетической компании страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент Владимир Путин встретится с гендиректором «Русгидро» Виктором Хмариным, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что встреча пройдет в рамках рутинного рабочего дня президента.

    Песков подчеркнул, что «Русгидро» является стратегической компанией, которая обеспечивает значительную часть генерации электроэнергии в стране. В ходе беседы предполагается обсуждение текущего положения дел в энергетическом секторе.

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    11 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Гладков сообщил о потере 160 тыс. гектаров пашни после атак ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 160 тыс. гектаров пашни были выведены из оборота в Белгородской области из-за сложившейся оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков президенту России Владимиру Путину.

    По словам главы региона, эти земли временно не используются для сельскохозяйственных нужд в связи с продолжающейся напряженностью в приграничной зоне, передает ТАСС.

    Гладков также рассказал Путину о массовой эвакуации детей в безопасные районы. «Когда был тяжелый период 2024 года, когда Белгород горел, очень многие принимали решение, что делать с детьми. Я благодарен Вам от имени всех жителей приграничья за Ваше решение, когда мы 70 тыс. детей за лето и за осень смогли переместить», – отметил губернатор.

    Гладков подчеркнул, что во время перемещения детей родители оставались дома, но были уверены в их безопасности. Он считает, что эта мера помогла многим семьям пережить сложную ситуацию и снизить риски для жизни и здоровья детей в критический период.

    Ранее Гладков заявил, что за четыре года Белгородская область получила из федерального бюджета 5,7 млрд рублей на поддержку промышленности и малого и среднего предпринимательства. При этом из областного бюджета дополнительно было выделено 4 млрд рублей, уточнил губернатор.

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    11 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Гладков передал Путину картину белгородской художницы на обломке снаряда ПВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту России Владимиру Путину необычный подарок – картину местной художницы, созданную на обломке крышки от ракеты комплекса ПВО С-400.

    Встреча прошла в Кремле, где глава региона рассказал президенту, что для жителей приграничья система противовоздушной обороны стала «нормой жизни», передает ТАСС.

    Гладков отметил: «Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. <…> Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины». Он передал Путину фрагмент с художественным изображением, пояснив его происхождение.

    Президент сразу уточнил, что это не осколок ракеты, а крышка. «Это не осколок С-400. Это крышка», – сказал Путин, взяв сувенир в руки, и попросил передать благодарность автору. На подарке изображена девушка с собакой на фоне разрушенного дома и надпись: «Белгород не сдается». Путин отметил, что это «хорошая картина, душевная», и повторил: «Спасибо большое».

    Ранее Гладков сообщил, что около 160 тыс. гектаров пашни были выведены из оборота в Белгородской области из-за сложившейся оперативной обстановки. Кроме того, губернатор поблагодарил Путина от всех жителей региона за то, что 70 тыс. детей летом и осенью 2024 года были вывезены в безопасные места.

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    11 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Гладков назвал главную проблему Белгородской области

    Гладков назвал недостаточную рождаемость главной проблемой Белгородской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину о самой острой проблеме региона, связанной с низкими показателями рождаемости.

    По его словам, по большинству национальных проектов область достигает необходимых показателей, однако демографический вопрос остается нерешенным. «Наверно, главная проблема, которую мы сейчас не решили, и она у нас очень тяжелая <…> – увеличение рождаемости. С рождаемостью у нас один из очень сложных показателей», – заявил Гладков, передает ТАСС.

    В марте в Росстате сообщили, что в первом квартале 2025 года в России зарегистрировали заметный прирост числа новорожденных и снижение разводов.

    Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что глобальные демографические изменения идут хуже всех пессимистических прогнозов, в ряде стран уже фиксируется сокращение населения, а численность людей на планете может не превысить 9 млрд человек.

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    11 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с Гладковым в Кремле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин намерен обсудить с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым вопросы, связанные с работой служб региона в условиях высокой нагрузки на жителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент Владимир Путин сегодня проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что основной темой разговора станут вопросы, связанные с работой в приграничной области, где все службы сейчас действуют в экстренном режиме.

    Песков отметил: «Будет у него сегодня в середине дня Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области. Область приграничная, очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам. Огромная, конечно, нагрузка лежит на гражданах этой области. Обо всем этом сегодня будет вестись разговор. Много о чем нужно поговорить, естественно, проблем много».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак ВСУ на территории Белгородской области были повреждены более 400 объектов социальной инфраструктуры. Под удары попали школы, детские сады и дома культуры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что разрушения затронули объекты в разных районах области.

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      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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