Патрушев сообщил о продвижении России в расширении арктического шельфа
Патрушев сообщил, что работа по продвижению российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике ведется, передает РИА «Новости».
«Разработка минеральных ресурсов континентального шельфа России является стратегической задачей», – заявил Патрушев. Он пояснил, что освоение месторождений необходимо для обеспечения мобилизационных нужд и долгосрочных потребностей национальной экономики. По его словам, морские месторождения страны содержат преимущественно углеводородные ресурсы, большая часть которых находится в Арктике.
Кроме того, акватории обладают залежами твердых минералов и металлов, которые должны стать стратегическим резервом. В прибрежных зонах Арктики и Дальнего Востока находятся запасы золота, олова, титана, циркона, алмазов и фосфоритов. Россия еще в 2001 году подала заявку в ООН на расширение шельфа за пределы 200-мильной зоны, однако в 2002 году она была отклонена из-за недостаточной детализации.
В 2015 году Москва направила в ООН пересмотренное представление. Эта научно обоснованная заявка предполагает увеличение площади шельфа почти на 1,2 млн квадратных километров в границах условного треугольника Мурманск – Северный полюс – Чукотка. Потенциальные запасы углеводородов на этой территории оценивались в 5 млрд тонн условного топлива.
