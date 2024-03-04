Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Медведев: Россия никому не даст захватить континентальный шельф в Арктике
Медведев: Россия никому не даст захватить ее континентальный шельф в Арктике
Россия не допустит захвата российского континентального шельфа в Арктике, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».
Медведев заявил, что принцип «мы чужой земли не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» распространяется на континентальный шлейф в Арктике, примыкающий к побережью России в Северном Ледовитом океане, и на российский суверенитет над транспортными коммуникациями в этом регионе, передает ТАСС.
«Вот это именно наша, то есть российская [земля], и свое, в том числе хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева, мы никому забрать не позволим», – сказал политик.
Он добавил, что таяние льдов в Арктике представляет угрозу для всей планеты и России в том числе. «Мы арктическая страна, а что происходит в Арктике, льды Арктики тают, и это создает угрозу планетарного масштаба», – сказал Медведев.
В декабре США заявили о намерении расширить свою часть континентального шельфа в Арктике. В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике.