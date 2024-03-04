Медведев: Россия никому не даст захватить континентальный шельф в Арктике

Медведев: Россия никому не даст захватить ее континентальный шельф в Арктике

Tекст: Валерия Городецкая

Медведев заявил, что принцип «мы чужой земли не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» распространяется на континентальный шлейф в Арктике, примыкающий к побережью России в Северном Ледовитом океане, и на российский суверенитет над транспортными коммуникациями в этом регионе, передает ТАСС.

«Вот это именно наша, то есть российская [земля], и свое, в том числе хребты Гаккеля, Ломоносова, Менделеева, мы никому забрать не позволим», – сказал политик.

Он добавил, что таяние льдов в Арктике представляет угрозу для всей планеты и России в том числе. «Мы арктическая страна, а что происходит в Арктике, льды Арктики тают, и это создает угрозу планетарного масштаба», – сказал Медведев.

В декабре США заявили о намерении расширить свою часть континентального шельфа в Арктике. В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике.