США затеяли «грязное» дело в Арктике

Эксперты объяснили замысел США при попытке расширить американскую часть шельфа в Арктике

Tекст: Илья Абрамов,

Алёна Задорожная

Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике, пишет Bloomberg. «Континентальный шельф – это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», – цитирует газета заявление ведомства.

Площадь так называемого расширенного континентального шельфа составляет порядка 1 млн квадратных километров, что почти в два раза превышает площадь Калифорнии. Большая его часть расположена в Арктике и Беринговом море – в зоне растущего стратегического значения. На нее также претендуют Россия и Канада.

По информации Bloomberg, посредством расширения шельфа США нацелены получить доступ к минералам, использующимся при производстве аккумуляторов для электромобилей. Там также находятся нефтяные и газовые месторождения.

Претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены правовой основы, мир может не признать новые границы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он рассказал, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН.

Сенатор также отметил, что США, равно как и другие арктические державы, действительно могут расширить свой шельф, «если государство докажет, что имеет место подводное продолжение материковой части за пределами 200 миль от исходных линий». «Разница лишь в том, что американцы сделали это с международно-правовой точки зрения, что называется, «в грязную», – добавил он.

«Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы», – продолжил Косачев, отметив, что «на этот раз американцы превзошли самих себя, проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике», имея ввиду Канаду и Японию.

То, что между Вашингтоном, Оттавой и Токио появляется территориальный спор, накануне подтвердили и в Госдепе. Там также заверили, что «внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерацией».

Под «согласованной границей» в Вашигнтоне подразумевают так называемую линию Шеварнадзе – Бейкера, то есть договор между СССР и США от 1990 года, которые подписали министр Эдуард Шеварнадзе и госсекретарь Джеймс Бейкер. И хотя этот договор многими считается невыгодным для России, его положения продолжают действовать, поэтому Вашингтон не стремится к его пересмотру.

Однако на других направлениях США решили продемонстрировать свои амбиции всему миру. «Нет сомнений в том, что американцы будут предпринимать попытки закрепиться в этих районах», – говорит Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

«Дальнейшее развитие событий во многом будет определяться не только юридическими спорами, но и соотношением сил. Не исключаю, что стороны прибегнут к дипломатии, тем более что недавно возобновил работу Арктический совет, где участвует и Россия. В целом, освоение Арктики сложно представить без участия Москвы», – рассуждает эксперт.

«При этом сама по себе разработка природных ресурсов в арктическом регионе стоит довольно дорого. Даже на текущем уровне технологического прогресса мы не можем однозначно сказать, что именно там можно добывать, чтобы это было рентабельно», – замечает аналитик.

«Я пока не знаю ни одного проекта, который был бы экономически разумным. За исключением, пожалуй, тех, которые у всех на слуху: например, российский «Арктик СПГ-2». Более того, все природные ископаемые, будь то нефть, газ или редкие металлы и минералы, есть в других местах. Возможно, мы имеем дело со своего рода заявкой на будущее, желанием подтвердить статусность», – полагает Митрахович.

Эксперты также допускают, что по мере ухудшения отношений между США и Китаем Вашингтон может потерять доступ к редкоземельным металлам, которые все чаще используются в высокотехнологичных отраслях экономики. Поэтому нельзя исключать и того, что

США делают не просто заявку на будущее, а создают своего рода арктическую страховку для своей промышленности.

«Однако с экономической точки зрения Вашингтон вряд ли получит от расширения шельфа серьезные преимущества. Конечно, там может быть немало природных ресурсов, но прежде чем что-то разрабатывать, это надо сначала найти. Кроме того, добыча в таких условиях – дело непростое и недешевое», – подчеркивает Виктор Боярский, полярник, директор музея Арктики и Антарктики.

«Зато понятен военный замысел – американцы наверняка отправят туда свои подлодки, чтобы усилить собственное военное присутствие. И на фоне этого России стоит, во-первых, продолжать свою работу на Севере. Вопреки желанию Вашингтона необходимо продвигать наши заявки на расширение территорий в регионе», – уверен аналитик.

«Кроме того, учитывая военную угрозу, нам необходимо больше внимания уделить строительству атомных ледоколов и усовершенствованию, а также наращиванию подводного флота. Своевременно предпринятые меры помогут защитить наши границы в случае опасности», – заключил Боярский.