  • Новость часаГенсек НАТО похвалил оборонительные линии ВС России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа не захотела отказываться от стали из России
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    Водоканал Петербурга снял ролик про новогодние засоры канализации по мотивам «Слова пацана»
    Песков дал характеристику статье WSJ о гибели Пригожина
    СК предъявил обвинения бывшим членам СНБО Украины за АТО в Донбассе
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    Пограничники начали изымать загранпаспорта у россиян из-за опечаток
    Путин передал акции «Рольфа» в управление Росимущества
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 13:06

    США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией

    США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
    @ NATO North Atlantic Treaty Organization

    Tекст: Илья Абрамов

    В декабре США нарастили военно-дипломатическую активность в Северной Европе, поочередно заключив оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Это позволит Вашингтону получить доступ к примерно 35 военным объектам, авиабазам и морским портам на территории трех стран. В чем заключаются особенности этих соглашений, почему США решили подписывать их в обход НАТО и какие риски эти договоры несут для России?

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

    При этом возникает вопрос: если почти все страны региона, а в перспективе и Швеция, уже включены в НАТО – зачем Вашингтон подписывает соглашения на двусторонней основе? По мнению экспертов, для этого у Вашингтона есть несколько причин – как чисто военных, так и политических.

    «Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения»,

    – акцентирует эксперт. Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    «Нужно понимать, что двусторонние договоренности укладываются в современную военную концепцию Вашингтона, который больше не полагается на старые институциональные союзы, например, НАТО. Все-таки в альянсе очень много бюрократии, решения проводить там сложно. Вместо этого США создают ситуативные союзы на конкретных узконаправленных договоренностях, так американцам проще работать», – сказал американист Малек Дудаков.

    «США сотрудничают со странами Скандинавии и Финляндией, потому что хотят навязать конкуренцию России в Арктике и на Балтике. Вашингтон думает оказать давление на нас и сдержать влияние Москвы в регионе. Наверняка американцы имеют виды и на Северный морской путь, который становится все более важным из-за осложнения торговли через Суэцкий канал», – отмечает собеседник.

    «Сейчас у России абсолютное преимущество в Арктике и по количеству военных баз, и по числу ледоколов. Но американцы, навязывая конкуренцию, хотят растянуть наши силы, чтобы Москве приходилось отвечать на провокации США и в этом регионе. Тем самым Вашингтон надеется изменить ситуацию на Украине в свою пользу», – подчеркнул Дудаков.

    США, заключая подобные соглашения, также увеличивают гибкость маневров, отмечает капитан III ранга запаса Максим Климов. По его словам, цель американцев – настроить двустороннюю работу со странами и таким образом обойти структуры НАТО. «Скажем, ту же Финляндию можно использовать в противостоянии с Россией, не втягивая весь блок в военный конфликт», – пояснил он.

    Вместе с тем говорить о создании США структуры «сверхНАТО» не приходится, считает военный эксперт. «Речь идет лишь о более тесном сотрудничестве этих стран», – сказал Климов. Он описал взаимодействие США с Финляндией, Швецией и Данией «как отношения Табаки и Шер-Хана»:

    «Если НАТО – это структура, имеющая некоторые признаки самостоятельности, а государства в ней имеют право вето, то двустороннее сотрудничество стран блока с США можно описать как «начальник – подчиненный».

    Климов сомневается, что США такими шагами стремятся упростить логистику, поскольку, как отмечает эксперт, они не испытывают подобных проблем. «Серия договоров, которые Вашингтон заключил со Скандинавскими странами и Финляндией, идут в дополнение к той работе, которая уже ведется. Я имею в виду, например, развитие совместных разведывательных систем, проведение определенных специальных операций», – детализировал эксперт.

    По его мнению, одно из приоритетных направлений работы США в этом регионе – разработка плана нанесения обезоруживающего ядерного удара, в том числе по ядерным объектам РФ. Активная работа США в этом регионе делает Калининград более уязвимым, подчеркнул Климов. Он напомнил, что американцы параллельно «накачивают» Польшу для того, чтобы та имела военный потенциал, многократно превосходящий силы ВС России в регионе, поэтому Москве стоит заранее озаботиться этими вызовами.

    Главное
    Минобороны Финляндии: Запад и Украина переоценили силы в конфликте с Россией
    В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США
    Посол России оценил планы Британии отправить корабли в Черное море
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе
    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент
    В порту Петербурга нашли 100 кг кокаина в контейнерах для бананов
    Мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа в Челябинске

    Новая магистраль станет ключевой транспортной артерией России

    Запущена в эксплуатацию новая скоростная магистраль М-12 «Восток», соединившая Москву и Казань – и это уже названо «эпохальным событием для всей страны». М-12 стала третьей протяженной скоростной магистралью, построенной в России за последние десятилетия. И имеет все шансы стать важнейшей из них – после своего продления до Урала и Сибири. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

    Перейти в раздел

    США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией

    В декабре США нарастили военно-дипломатическую активность в Северной Европе, поочередно заключив оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Это позволит Вашингтону получить доступ к примерно 35 военным объектам, авиабазам и морским портам на территории трех стран. В чем заключаются особенности этих соглашений, почему США решили подписывать их в обход НАТО и какие риски эти договоры несут для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............