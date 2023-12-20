Запад собрался за деньги выставить себя жертвой России

США предложили пиратскую схему конфискации российских активов на Западе

Tекст: Андрей Резчиков,

Алёна Задорожная

По данным британской газеты Financial Times, Вашингтон предлагает передать Украине замороженные суверенные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. США публично не поддерживали идею конфискации, указывает издание, но в частном порядке Вашингтон предлагает разные способы их передачи Украине.

В одном из документов, который цитирует газета, указано, что США считают такой шаг «контрмерой» в отношении России, она может быть разрешена международным правом, если будет реализована «пострадавшими» государствами, к которым авторы относят союзников Украины. То есть страны могут легализовать конфискацию активов, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине.

В документе, который оказался в распоряжении газеты, изъятие замороженных активов названо «авансом» в счет тех средств, которые, по мнению Запада, Россия должна будет компенсировать Украине после урегулирования конфликта. Financial Times поясняет, что активы ЦБ России защищены международным законодательством, поэтому их конфискация «повлечет за собой серьезные последствия для финансовой системы» мира.

После начала российской спецоперации на Украине страны «Большой семерки» (G7), Евросоюза и Австралия заморозили активы РФ на сумму 260 млрд евро. В распоряжении ЕС находится около 210 млрд евро. Из них около 191 млрд евро управляются международной площадкой Euroclear в Бельгии, еще 19 млрд евро – во Франции. У других стран сообщества суммы значительно меньше. Швейцария владеет 7,8 млрд евро.

За дебатами о судьбе российских резервов внимательно следят во всем мире, во многих странах высказываются серьезные сомнения по поводу законности конфискации. По мнению критиков, Запад применяет двойные стандарты в отношении Украины и меняет «основанный на правилах порядок», покушаясь на частную собственность.

В последние недели представители стран G7 активизировали переговоры об использовании части замороженных активов РФ. В Вашингтоне ожидают, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече лидеров G7, запланированной на 24 февраля – вторую годовщину начала СВО.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предположил, что существует «правовой механизм» для конфискации российских активов. Он намерен работать с Соединенными Штатами по этому вопросу, если другие союзники не захотят пойти на такой шаг. Однако опасения на этот счет, по данным FT, выражают Франция, Германия и Италия.

О том, что к годовщине начала СВО на Западе намерены воспользоваться частью российских средств, можно судить по активности немецких властей. Как выяснило немецкое издание Der Spiegel, генпрокуратура Германии намерена изъять часть российских активов на сумму более 720 млн евро для пополнения госбюджета. Запрос об этом подан в суд Франкфурта-на-Майне.

Размещенные в немецком дочернем банке JP Morgan деньги принадлежат «дочке» Московской биржи – Национальному расчетному депозитарию (НРД), который находится под санкциями ЕС с июня 2022 года. В августе прошлого года НРД обратился в Суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений.

При этом в Евросоюзе, видимо, не намерены отменять санкции против России даже в случае полного завершения боевых действий на Украине. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе. Для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может каждая из 27 стран ЕС «под любым предлогом». По его словам, «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены».

«По сути, США решили использовать абсолютно надуманную формулировку для того, чтобы украсть российские деньги.

Западному обывателю хотят сказать: «Мы же не просто грабим, мы наказываем за обиды, за причиненный урон». Все это напоминает шутки из «Собачьего сердца» и «Золотого теленка»: фактически это «ранение на колчаковских фронтах», на такое способны только аферисты, дети лейтенанта Шмидта», – считает Владимир Скачко, киевский политолог.

«Подобные утечки в британской прессе – это попытки западного сообщества найти некий универсальный и условно законный способ, который бы позволил им каким-то образом присвоить российскую частную собственность, не нарушая принципы неприкосновенности частной собственности», – добавил собеседник.

По прогнозу политолога, конфисковать российские средства законным методом не получится, но на общем фоне русофобии и фейков про СВО на Западе деньги могут просто украсть.

«Они могут только отобрать замороженные деньги и нарушить свои же основополагающие принципы. Это совершенно надуманная и притянутая за уши формулировка, но в условиях всеобщего отупения общественного мнения на Западе она может прокатить, особенно на фоне русофобии и фейков о том, что Украина – это сосредоточие демократии, а Россия – диктатура. Все это рассчитано на тупость», – уверен эксперт.

«Решение о конфискации может быть принято, – считает экономист Антон Любич. – Это решение сугубо политическое, и оно не имеет никакого отношения ни к международному, ни гражданскому праву в части защиты суверенной и частной собственности».

Суверенная собственность, указал эксперт, может быть конфискована в результате объявления конфискующей страной войны России или в результате добровольного согласия России. «Третий случай – решение международного суда, юрисдикцию которого Россия добровольно признала, для удовлетворения претензий пострадавших от действий России лиц. Четвертый случай – изъятие на основании решения российского суда по иску к Российскому государству от пострадавшего от действий России лиц», – пояснил собеседник.

Никаких иных правовых механизмов не существует, подчеркивает Любич. «Если же вопрос в том, можно ли возродить пиратство и грабеж на большой дороге? Конечно, можно, но тогда все будут относиться к пиратам и грабителям соответствующе. Как это скажется на статусе «тихой гавани» и международного финансового центра – решать тем, от кого такое решение зависит», – добавил экономист.