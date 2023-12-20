Эксперт сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта

Политолог Скачко: США решили украсть российские деньги, используя абсолютно надуманную формулировку

Tекст: Андрей Резчиков

«США решили использовать абсолютно надуманную формулировку для того, чтобы украсть российские деньги. Западному обывателю хотят сказать: «Мы же не просто грабим, мы наказываем за обиды, за причиненный урон». Все это напоминает шутки из «Собачьего сердца» и «Золотого теленка»: фактически это «ранение на колчаковских фронтах», на такое способны только аферисты, дети лейтенанта Шмидта», – считает Владимир Скачко, киевский политолог.

«Подобные утечки в британской прессе – это попытки западного сообщества найти некий универсальный и условно законный способ, который бы позволил им каким-то образом присвоить российскую частную собственность, не нарушая принципы неприкосновенности частной собственности», – добавил собеседник.

По прогнозу политолога, конфисковать российские средства законным методом не получится, но на общем фоне русофобии и фейков о СВО на Западе деньги могут просто украсть.

«Они могут только отобрать замороженные деньги и нарушить свои же основополагающие принципы. Это совершенно надуманная и притянутая за уши формулировка, но в условиях всеобщего отупения общественного мнения на Западе она может прокатить, особенно на фоне русофобии и фейков о том, что Украина – это сосредоточие демократии, а Россия – диктатура. Все это рассчитано на тупость», – считает эксперт.

По данным британской газеты Financial Times, Вашингтон предлагает передать Украине замороженные суверенные активы России с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. При этом страны могут легализовать конфискацию активов, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине.

Financial Times поясняет, что активы ЦБ России защищены международным законодательством, поэтому их конфискация «повлечет за собой серьезные последствия для финансовой системы» мира.

США публично не поддерживали идею конфискации активов России, указывает издание, но в частном порядке Вашингтон предлагает разные способы их передачи Украине. В одном из документов, который цитирует газета, указано, что США считают такой шаг «контрмерой» в отношении России, она может быть разрешена международным правом, если будет реализована «пострадавшими» государствами, к которым авторы относят союзников Украины.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада заморозили активы РФ на сумму 260 млрд евро. В распоряжении ЕС находится около 210 млрд евро.