Запад ищет новый механизм воровства денег у России

Взгляд
23 мая, вторник  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
Разделы

Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

Макрон впервые посетил Улан-Батор Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?  Подробности...
Перейти в раздел…

Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
Перейти в раздел…

Пашинян подыгрывает противникам России в Закавказье

Армения может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и выйти из ОДКБ Александр Патрин/ТАСС
Армения может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и заморозить членство в ОДКБ. С соответствующими заявлениями выступил премьер Никол Пашинян. Какие цели преследует армянский лидер, озвучивая подобные идеи, и как реализация таких решений может повлиять на присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе?  Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

России пора слезать с эмоциональных качелей Украины

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ. Подробности...

Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов. Подробности...

Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

  • 6 дней

  • Затрудняюсь ответить
Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде указали на ответственность США за нападение украинской ДРГ в Белгородской области
    По факту нападения ДРГ на Белгородскую область завели дело по шести статьям В ВСУ заявили о наличии необходимого для контрнаступления минимума вооружений Politico: США задумались о передаче F-16 ВСУ задолго до саммита G7 Ростелеком подтвердил проблемы с доступом к иностранным веб-ресурсам
    Женщина умерла во время эвакуации в Белгородской области Военкоры: В Артемовске ликвидирован снайпер ВСУ с чемпионским прошлым Во Франции назвали потери ВСУ «самым страшным секретом» Зеленского Названо условие переноса столицы России в Сибирь
    В Луганске и окрестностях перестали работать интернет и банкоматы Застреливший пленного российского военного «азовец» приговорен к пожизненному заключению В Госдуме предложили меры в связи с антироссийской политикой Польши Международная ассоциация бокса приостановила членство нескольких западных федераций

    Главная тема


    Пашинян подыгрывает противникам России в Закавказье

    режим КТО


    Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ

    блокировка помощи киеву


    Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины

    дальность до 500 км


    В Бундестаге призвали власти ФРГ передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus

    Видео

    битва за влияние


    Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

    малоизвестная фирма


    Как таинственный флот победил антироссийские санкции

    украинская бестактность


    На саммите G7 Зеленский оскорбил Японию и подставил США

    миллионы евро


    Эстонцев развели на деньги для «украинских героев»

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    формула традиции


    Владимир Можегов: Для победы России нужна сверхидея

    национальные отношения


    Ирина Алкснис: Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

    на благо страны


    Игорь Караулов: Зачем нужны фронтовые агитбригады

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Запад ищет новый механизм воровства денег у России

    За разрушения на Украине несут ответственность в первую очередь ВСУ, использующие мирные города в качестве живого щита
    		  
    23 мая 2023, 13:12
    Фото: The Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Запад продолжает угрожать России казнями египетскими. Теперь он создает специальный механизм, в рамках которого Москва будет, по его мнению, выплачивать компенсации Киеву. Эта идея сразу выглядит мертворожденной – и не только потому, что участвовать в ней отказались даже некоторые страны Европы. О чем идет речь?

    На прошедшем в середине прошлой недели саммите Совета Европы в исландской столице Рейкьявике большинство участников проголосовало за создание так называемого Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины. То есть, проще говоря, списка потерь в ходе СВО на территории, которую киевский режим считает своей.

    «Поддержка и солидарность Украины – один из основных приоритетов исландского президентства в Совете Европы. Мы упорно работали над тем, чтобы итоги Рейкьявикского саммита были нацелены на привлечение России к полной ответственности за ее агрессию против Украины», – заявила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. А генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала реестр «одним из первых юридически обязывающих решений по привлечению России к ответственности за ее действия».

    Правда, юридическим это решение назвать сложно. Никаких военных преступлений на бывших и пока еще нынешних территориях Украины российские войска не совершали и не намерены. Юрисдикцию этой сомнительной структуры Россия не признает.

    Российская Федерация не является членом Совета Европы. Она не подсудна никакой Гааге. Привлечь ее к ответственности за то, что будет написано в этом реестре, можно только в том случае, если Москва подпишет капитуляцию и добровольно разрешит себя судить, что представляется невероятным.

    Реестр сомнителен и с фактологической точки зрения. Да, у организации есть срок действия (три года) и даже финансирование (деньги для ее функционирования даст Евросоюз и другие евроструктуры). Даже офис в Гааге («юридической столице мира», как ее назвал премьер Нидерландов Марк Рютте), а также дочерний офис в Киеве, где и будут, видимо, собираться данные для этого реестра. Однако достоверность этих данных в любом случае сразу будет вызывать большие сомнения.

    «Реестр будет составляться на основе данных из Киева – у евробюрократии нет ни физических возможностей, ни желания ездить по Украине и разбираться, кто, что, где и насколько разрушил. Киев просто в этот реестр впишет, словно Антон Семенович Шпак из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», то, чего никогда не было. Поэтому ценность сведений из реестра будет околонулевой», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

    Не принесет этот реестр России проблем и с точки зрения международной дипломатии. Да, к его составлению уже готовы присоединиться страны вне Совета Европы. В частности, США, которые требуют себе место внешней страны-основателя (Associate Founder). «Как отмечал президент Байден, Соединенные Штаты намерены привлечь Россию к ответственности за ее агрессивную войну против Украины. Создание реестра для документирования ущерба от жестокой войны, которую ведет Россия, является критически важным шагом в этом намерении», – заявила посол Америки в ООН Линда Томас-Гринфилд.

    Однако при всем при этом реестр остается исключительно западным проектом – странам Глобального Юга он неинтересен.

    Более того, к нему отказались присоединиться целый ряд стран Совета Европы – в частности, Армения и Азербайджан (соседи России, не желающие с ней ругаться), Сербия (дружественная России европейская страна), Босния и Герцеговина (сербская часть элиты которой не позволила подписать), Венгрия (у которой хорошие отношения с Россией и плохие с Украиной), а также Турция по понятным многовекторным причинам. Никакой практической пользы от участия в этом мероприятии они для себя не видят.

    Зачем же в итоге создается данный реестр – кроме очевидных пропагандистских причин?

    Прежде всего, европейские государства понимают всю тяжесть задачи по восстановлению Украины и заниматься ею не хотят. Однако украинскому населению надо показывать заботу о его будущем, о восстановлении того, что останется украинским после войны. В ином случае это население не будет готово умирать за свое отсутствующее будущее.

    «Примерно год назад был саммит по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано. Ничего из того, о чем говорили на саммите, не обрело формы, подкрепленной финансированием, – поясняет Иван Лизан. – Поэтому к реестру я отношусь так же, как к саммиту: простая болтовня чиновников, которые ни за что не отвечают, но хотят создать видимость собственной важности. Проще говоря, евробюрократы пиарятся».

    Вторая выгода – материальная. Европейские правительства все еще хотят заполучить российские деньги. Те самые, что заморожены Западом. Причем не для Украины, а для себя.

    «В значительной мере европейцы будут стремиться покрыть собственные расходы на украинский конфликт. Большая часть расходов уже превратилась в украинские долги, то есть это не безвозмездные услуги. Кроме того, всегда можно посчитать содержание беженцев и прочее», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Да, просто так изъять деньги с замороженных российских государственных счетов тоже нельзя – и это признают сами европейцы. По сути, здесь опять требуется либо согласие России на изъятие, либо объявление Евросоюзом войны Российской Федерации с последующей конфискацией средств. А значит, серьезной материальной базы для выплаты компенсаций у стран Запада не будет. «Поэтому евробюрократия избрала модель передачи Украине прибылей от инвестирования ЗВР, но не передачу ЗВР. Проще говоря, они лишают нас процентов за пользование нашими деньгами, но сами деньги не трогают. А на проценты много не восстановишь, особенно если восстановлением занимается законченный клептоман», – говорит Иван Лизан.

    Однако российские средства на Западе есть не только в виде замороженных счетов с ЗВР, но и в виде многочисленной частной и государственной собственности на территории ЕС.

    «Одной из главных задач Запада является создание механизмов изъятия и распределения российских средств, которых на самом деле больше в Европе, чем принято думать. В целом их в 2015 году было около триллиона долларов в деньгах и активах. С тех пор данные закрыты, но не исключаю, что их стало больше», – поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

    А значит, какой-то дополнительный механизм для легализации воровства российской собственности Западу необходим. «Признание России спонсором терроризма Европарламентом и рекомендации внести странам-членам изменения в свое законодательство призваны создать возможность для подачи претензий и требований компенсации в европейские суды. Такой вариант может быть реализован, хотя о правомочности в этом случае можно даже не рассуждать», – пишет Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Наконец, третья выгода – политическая. Западные элиты закрепляют за Европой роль политического заложника.

    Напомним, что в российской доктрине внешней политики Европа (большая ее часть) обозначена как регион, с которым еще можно как-то восстановить отношения. Начав же отъем денег у российских юрлиц и приняв внутриевропейские акты о необходимости выплаты Россией «компенсаций», европейские лидеры фактически фиксируют состояние перманентного конфликта с Москвой. Делают невозможным восстановление отношений в будущем. По крайней мере, обозримом.

    «Выйти из конфликта такие инструменты помешают, так как нельзя взять и так просто без следа их упразднить», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. И тем самым ставят жирный крест не только на будущем Украины, но и на перспективах обретения Европой хоть какого-то суверенитета.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •