Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, и прямо говорят о тех проблемах, которые несёт Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы, и действуют в её рамках.0 комментариев
Стали известны сроки формирования Московского и Ленинградского военных округов
Источник: Ленинградский и Московский военные округа планируют сформировать в марте
Формирование Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО) на базе прекращающего существование Западного военного округа (ЗВО), а также Северного флота, планируется завершить в марте 2024 года, сообщил близкий к военному ведомству источник.
Как сообщил источник ТАСС, воссоздание Московского и Ленинградского военных округов планируется завершить в марте 2024 года, одновременно Северный флот утратит статус военного округа с передачей в состав ЛВО армейского корпуса береговых и сухопутных войск СФ и 45-й армии ВВС и ПВО.
Ранее Минобороны России предложило лишить Северный флот (СФ) статуса межвидового стратегического территориального объединения.
Напомним, два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. В 2023 году в силу вступил приказ об увеличении численности Вооруженных сил России.