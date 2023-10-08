Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.3 комментария
Минобороны предложило лишить Северный флот статуса округа
Минобороны России предложило лишить Северный флот (СФ) статуса межвидового стратегического территориального объединения. Проект соответствующего указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации. Также документ подразумевает включение в Ленинградский военный округ Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа ранее относившихся к СФ.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, он подготовлен в рамках исполнения решения президента России Владимира Путина о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом, передает ТАСС.
Проектом указа предусматривается лишение СФ статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе ВС России.
Также документ подразумевает включение в Ленинградский военный округ Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа ранее относившихся к СФ.
Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в 2023 году в России планируют сформировать два военных округа.