Новые военные округа станут ответом России на расширение НАТО

Россия приняла решение воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. Два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. Какие задачи будут стоять перед МВО и ЛенВО в свете вступления Финляндии в НАТО?

Московский и Ленинградский военные округа будут созданы в России в рамках шагов по обеспечению безопасности страны. О нововведении в армейской структуре сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

Новые военные округа, как «межвидовые стратегические объединения вооруженных сил», создаются, чтобы гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить критически важные объекты, подчеркнул глава военного ведомства. Заявление прозвучало на совещании, посвященном выполнению решения Владимира Путина – увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 млн человек.

Шойгу в частности сообщил о необходимости сформировать новые тактические соединения. Он упомянул три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск, две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ. В том числе предстоит создать армейский корпус в граничащей с Финляндией Карелии – на территории вновь создаваемого Ленинградского военного округа.

О возрождении Московского и Ленинградского военных округов – в качестве ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции – было объявлено 21 декабря прошлого года на коллегии Минобороны под руководством Путина.

Сейчас, напомним, Вооруженные силы разделены по территориальному принципу на пять округов: Западный (со штабом в Санкт-Петербурге), Центральный (Екатеринбург), Южный (Ростов-на-Дону), Восточный (Хабаровск) и на правах отдельного округа – Северный флот, точнее, его объединенное стратегическое командование.

«Столичные» военные округа будут не созданы с нуля, а воссозданы. Московский военный округ (МВО) был создан в 1864 году в рамках военной реформы Александра II и просуществовал до 2010-го. На момент расформирования округ охватывал, помимо столицы, 18 центральных регионов – от Белгородской до Костромской и от Брянской до Нижегородской областей. К слову, последним командующим МВО в 2010 году был нынешний глава Генштаба, командующий Объединенной группировкой войск и непосредственный руководитель спецоперацией на Украине Валерий Герасимов.

Ленинградский (а ранее – Петербургский и Петроградский) военный округ существовал тоже с 1864 по 2010 год. К моменту упразднения ЛенВО включал территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Карелии, Коми, Архангельской области (в том числе Ненецкого автономного округа), Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.

Новая угроза с северо-запада

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркивает, что два округа воссоздаются в ответ на возникающие со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО угрозы. «Североатлантический альянс реально приближается к границам России со стороны Ленинградского военного округа, Балтийского моря», – сказал Матвийчук газете ВЗГЛЯД.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, расширение северного фланга НАТО означает вызов в первую очередь для Северо-Западного стратегического направления (СЗ СН). Потенциально уязвимая территория площадью 1,5 млн кв. км и населением 13 млн человек включает в себя: Петербург и Ленобласть, Мурманскую, Архангельскую, Новгородскую, Псковскую, Вологодскую области, а также Карелию и часть территории Республики Коми.

Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков:

«В первую очередь вхождение в НАТО Финляндии и Швеции угрожает Санкт-Петербургу, который фактически станет прифронтовым городом.

Ранее, имея выгодное расположение, дающее выход в Балтийское и Баренцево моря, здесь Россия граничила лишь с одной страной НАТО – Норвегией, однако вступление Финляндии в альянс приведет к изменениям в стратегическом балансе сил.

СЗ СН отличается специфическими природными условиями, которые ограничивают маневренность войск и проходимость техники. С другой стороны, заболоченность региона создает условия для проникновения в тыл российских войск крупных сил с использованием авиации и вертолетов.

В то же время у России на этом направлении имеются значимые военные объекты. Это и ракетные базы МБР, и космодром Плесецк, и ядерные объекты на острове Новая Земля. А на Кольском полуострове расположена главная военно-морская база Северного флота – Североморск. Здесь же в Западной Лице находится база ракетных атомных подводных лодок. Еще одна военно-морская база расположена в Северодвинске.

Что станет приоритетной задачей для новых округов

«Восстановленный ЛенВО должен быть способным защитить густонаселенный регион от внешних угроз без привлечения сил Западного военного округа. Там должны быть самые современные ПВО и ПРО, а также должны быть наращены группировки, которые могли бы вести огонь на подавление», – поясняет Леонков.

Что касается столичного региона, отметил он, то его защищает единственная в России позиционная система ПРО, но МВО должен будет улучшать защиту, поскольку противник может использовать затрудненные для перехвата цели, например – реактивные беспилотники дальнего действия.

«Целью первичных ударов всегда являются гражданские и военные центры принятия решений. Например, в Москве, помимо всего прочего, находится Национальный центр управления обороной. Надо также готовиться к тому, что противник будет использовать для атак по столице ядерные боеголовки. Кроме того, он будет работать на «истощение» нашей системы защиты», – заверил аналитик.

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Оба вновь созданных округа войдут в Западную группировку российских войск и будут взаимодействовать с региональной группировкой, развернутой РФ в Белоруссии, полагает полковник в отставке Матвийчук.

«От НАТО в первую очередь исходят авиационно-ракетные угрозы, – указал собеседник. – Также это ядерная угроза, а в последнюю очередь – угроза вторжения, потому что силы, которые будут рассредоточены в Финляндии и Швеции, за наименьшее количество времени могут быть перекинуты на территорию России».

Матвийчук считает, что первостепенного внимания потребует защита портов на Балтике и Калининградского особого района, «который войдет в зону Ленинградского военного округа». Поэтому прежде всего потребуется военное присутствие на госгранице и «предостережение группировок противника от возможного вторжения», наблюдение и разведка, в том числе радиоэлектронная.

«Для Московского военного округа первоочередными задачами будет охрана границы с Белоруссией, прикрытие Смоленского направления и всех элементов логистической инфраструктуры, которые выходят на западное стратегическое направление в сторону Белоруссии, а далее Польши и стран Балтии. Это защита Московского промышленного региона. Но здесь будет важна не столько сухопутная группировка, сколько военно-космическая и средства ПВО, которые будут защищать от возможных провокаций со стороны натовцев», – считает Матвийчук.

Что касается вопроса размещения войск в новых военных округах, то эксперт отмечает, что они уже присутствуют там в виде Западного военного округа. Однако он не исключил усиления армейских соединений на направлении Смоленска и Калининграда.

Плюс к этому стоит ожидать появления нескольких военных объединений в виде корпусов в направлении Архангельска и Мурманска «для взаимодействия с нашей арктической группировкой». «На бумаге все это уже создано, а по времени все будет зависеть от подачи мобилизационного ресурса и поставок недостающей техники и вооружений. Из слов министра следует, что заявки уже поданы – и, я думаю, к весне все будет сформировано», – прогнозирует полковник в отставке.

В целом в двух новых округах будут представлены Сухопутные войска, ПВО, ПРО и, возможно, авиационные части, в свою очередь указывает Леонков. «Очень важно, что в новых округах будут созданы и новые полигоны. Подготовка мобилизованных для спецоперации показала, что обучаемые лучше готовятся к боевым действиям при большем расходе боеприпасов на полигонах, поэтому в целом увеличение этих показателей повысит обороноспособность МВО и ЛенВО – а значит, и нашей страны в целом», – резюмировал эксперт.

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