Шойгу: Московский и Ленинградский военные округа будут созданы в России

Московский и Ленинградский военные округа будут созданы в России в рамках шагов по обеспечению безопасности страны, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Как сообщил Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности вооруженных сил страны, президент Владимир Путин принял решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. По его словам, гарантированно защитить новые субъекты и критически важные объекты России возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС – Московский и Ленинградский военные округа, передает ТАСС.

По словам главы военного ведомства, также на территориях новых субъектов России будут размещены самодостаточные группировки войск.

Шойгу добавил, что необходимо увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск, определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны, в соответствии с возросшей потребностью войск за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме.

Шойгу также подчеркнул, что особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту, а также обеспечить своевременную подачу вооружения и спецтехники в соединения и воинские части.

Напомним, 21 декабря Шойгу заявил, что в России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции необходимо создать Московский и Ленинградский военные округа.