СВО ведет к масштабному усилению российской армии

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21 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:49  |  vz.ru
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Как падение рубля поможет России

Российский рубль снова удивляет Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Чем ближе новый год, тем сильнее падает рубль. В первые дни этой недели рубль почти достиг 70 за доллар и превысил 74 за евро – такие уровни российской национальной валюты не наблюдались уже давно. Почему крепкий рубль был необходим российской экономике в уходящем году и почему он должен ослабнуть в следующем? Подробности...
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Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины Александр Гальперин/РИА Новости
Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Катар поможет России в усмирении Европы

Танкеры с катарским газом – последняя надежда Евросоюза AP/ТАСС
Евросоюз внезапно – и, казалось бы, на пустом месте – вступил в конфликт с Катаром, той самой страной, чей газ должен заместить для Европы российское топливо. В чем заключается подоплека этого скандала, какие действия Катар может предпринять против Европы и чем это способно помочь России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Началась тотальная зачистка консервативной Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идет тотальное расформирование бывших европейских наций – немцев, французов, итальянцев. Никого остаться не должно, все должно обратиться в единое мультикультурное, небинарное поле вне всякой исторической, культурной памяти. Подробности...
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Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические. Подробности...
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Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе. Подробности...
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    СВО ведет к масштабному усилению российской армии

    Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту
    		   21 декабря 2022, 22:30
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?

    Президент Владимир Путин поддержал инициативу Минобороны о повышении призывного возраста с 18 лет до 21 года и об увеличении численности армии до 1,5 млн (сейчас, напомним, в Вооруженных силах служат около миллиона человек). Таким был один из итогов прошедшей в среду итоговой в текущем году коллегии оборонного ведомства с участием Верховного главнокомандующего.

    Предложение поэтапно увеличить возраст призыва до 21 года, а верхнюю планку для призывников повысить с 27 до 30 лет озвучил министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, глава Минобороны предложил с первого дня прихода гражданина в армию дать возможность служить по призыву или выбрать службу по контракту.

    «Повышение призывного возраста до 21 года логично. Я думаю, эта идея была выработана на основе аналитики Минобороны, а также личных наблюдений российского командования», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

    «Очевидно, что в этом возрасте молодые люди лучше, чем в 18 лет, усваивают военную специальность, необходимую для защиты страны. Соответственно, в среднем уровень квалификации наших призывников будет расти», – полагает адмирал.

    Число контрактников увеличится почти вдвое

    В рамках повышения численности ВС России до 1,5 млн бойцов предложено довести долю контрактников до 695 тыс. человек, сообщил Шойгу. Это необходимо для «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности», подчеркнул министр. Для сравнения: по данным, которые Шойгу озвучивал весной прошлого года, в армии по контракту служат 380 тыс. человек.

    Уже к концу будущего года количество этих военнослужащих-профессионалов должно превысить полмиллиона (521 тыс.). Также напомним, что в августе президент подписал указ, по которому с 1 января 2023 года штатная численность военнослужащих ВС РФ должна вырасти до 1,15 млн человек.

    «Что касается причин повышения численности Вооруженных сил, в том числе контрактников – почти до 700 тысяч, я могу сказать одно: незачем было ее и сокращать, – заметил адмирал Комоедов. – Надо было еще в 90-е годы по первым шагам расширения НАТО почувствовать тенденцию». С нового года численность Вооруженных сил должна приблизиться к уровню «дореформенного» 2008 года, когда она составляла 1,2 млн – до масштабных сокращений, которые затронули в первую очередь офицерский состав (численность которого уменьшилась наполовину).

    Опыт СВО показал, что для противостояния сильным военным блокам (как, например, НАТО) России нужна более многочисленная и профессионально подготовленная армия, отметил военный эксперт Александр Бартош. «Это будет существенное приращение мощи, боеспособности и качественное повышение уровня наших Вооруженных сил», – подчеркнул собеседник. Также важно, отмечают эксперты, что ядром реформируемой армии становятся люди, недавно получившие или получающие боевой опыт в ходе спецоперации на Украине.

    Контрактники в перспективе заменят граждан, которые были призваны в войска в рамках частичной мобилизации, цитировала Шойгу «Российская газета». Добавим: как сообщил президент, сейчас в зоне СВО находятся 150 тысяч из 300 тыс. мобилизованных.

    Новые вызовы потребовали возрождения столичных округов

    Помимо повышения призывного возраста на три года и перспективы создания полуторамиллионной армии, еще одним важным новшеством стало изменение структуры Вооруженных сил. В числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции необходимо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа, сообщил Шойгу.

    Сейчас, напомним, воинские формирования ВС РФ разделены по территориальному принципу на пять округов: Западный (со штабом в Санкт-Петербурге), Центральный (Екатеринбург), Южный (Ростов-на-Дону), Восточный (Хабаровск) и на правах отдельного округа – Северный флот, точнее, его объединенное стратегическое командование. Московский и Ленинградский ВО уже существовали в структуре российской армии – до 2010 года.

    «Эти округа существовали и в Советской армии. Необходимость Московского ВО как тогда, так и сейчас обусловлена необходимостью защиты Московского промышленного региона», – указал адмирал Комоедов. Значимость ЛенВО, прикрывающего Северную столицу, возрастает в сравнении с советским периодом, указывает собеседник: ведь тогда Швеция и Финляндия сохраняли нейтральный статус, а сейчас становятся северо-восточным флангом НАТО.

    «Частичное возвращение к советской модели, конечно, неплохо, но, скажем прямо, тогда округов было даже многовато. Думаю, сейчас нашему военно-политическому руководству нужно оценить потенциал противника в лице НАТО, а исходя из этого, уже формировать ВС РФ. Больше, чем нужно, войск быть тоже не должно – в СССР мы это проходили», – отметил Комоедов.

    В армии появятся десятки новых частей и соединений

    Перемены должны затронуть не только территориальную структуру армии. Помимо создания (точнее, воссоздания) двух новых военных округов, Шойгу предложил сформировать десять новых дивизий: пять артиллерийских, две десантно-штурмовые и три мотострелковые.

    Семь ныне существующих мотострелковых бригад, развернутых в каждом из теперешних военных округов, необходимо переформатировать в дивизии, сообщил Шойгу. В составе ВДВ должны появиться еще пять дополнительных десантно-штурмовых дивизий. Дивизии – более крупные и автономные воинские соединения, чем бригады.

    Нельзя не обратить внимания на предлагаемую географию дислокации новых соединений. Две из трех мотострелковых дивизий предлагается развернуть в Херсонской и Запорожской областях, отмечает ТАСС. В граничащей с Финляндией Карелии, которая, похоже, перейдет в ведение нового ЛенВО, предлагается развернуть армейский корпус.

    Шойгу выступил за формирование в Воздушно-космических силах (ВКС) еще трех управлений авиадивизий, одного истребительного и восьми бомбардировочных авиаполков, шести бригад армейской авиации. Артиллерию на стратегических направлениях должны укрепить пять новых артдивизий военных округов и артиллерийские бригады большой мощности.

    «Также надо упомянуть решение сформировать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ на базе существующих бригад, – отмечает экс-командующий Черноморским флотом Комоедов. – Это говорит о том, что опыт обеих чеченских кампаний, других военных операций, а также СВО показали наибольшую эффективность в современных боевых условиях именно этих родов войск».

    «У нас протяженные морские границы, а также уязвимый северный фланг. В целом, я думаю, формирование пяти дивизий морской пехоты будет направлено на усиление России в Арктике, а также на Балтийском и Черном морях», – в свою очередь подчеркнул военный эксперт Бартош.

    «Для их деятельности нужно наращивать парк вертолетов – как десантных и ударных, так и входящих в силы поддержки. Кстати, вертолетам уделено отдельное внимание в речи Шойгу – в каждой общевойсковой танковой армии есть армейская авиация, и там планируется поддерживать постоянную численность в 80–100 машин», – отметил Комоедов.

    Речь идет о предложении Минобороны изменить и состав крупных воинских формирований. По планам, озвученным Шойгу, в составе каждой танковой и общевойсковой армии должны находиться смешанная авиационная дивизия и бригада армейской авиации, располагающая упомянутыми 80-100 боевыми вертолетами. «Вертолеты зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине как необходимое и эффективное средство борьбы с танками противника и с сухопутными подразделениями», – комментирует Бартош.

    При этом, отмечают эксперты, укрепление сухопутных частей экипажами самолетов и вертолетов ставит две задачи. Во-первых, потребуется подготовить дополнительные кадры для армейской авиации, в дополнение к кадрам для ВКС – на базе ныне существующих летных училищ и, возможно, новых учебных заведений. Во-вторых, пока неясно, какой будет структура управления в реформированных общевойсковых и танковых армиях – как должно выглядеть взаимодействие летчиков и «сухопутчиков».

     
     
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