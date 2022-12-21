|
|
Шойгу объявил о создании в общевойсковых армиях дивизий и бригад армейской авиации
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В общевойсковых и танковых армиях появятся авиационные дивизии и бригады армейской авиации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
В каждой общевойсковой (танковой) армии планируется содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 вертолетов, сказал министр, передает РИА «Новости».
Также в Вооруженных силах России создадут три новых управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиаполк, шесть бригад армейской авиации, добавил он.
В береговых войсках ВМФ планируется создать на базе существующих бригад морской пехоты пять дивизий морской пехоты, указал глава ведомства.
Ранее в среду на заседании Шойгу заявил, что необходимо создать два новых межвидовых территориальных объедения – Московский и Ленинградский военные округа.
В Сети появились кадры с захваченными боевиками ВСУ из 80-й бригады
В Сети появились кадры с попавшими в плен подозреваемыми в расстреле российских пленных в Макеевке
Подозреваемые в причастности к расстрелу безоружных российских военнопленных под Макеевкой украинские штурмовики взяты в плен, сообщают СМИ.
Всего поймано двое подозреваемых, они служат в 80-й аэромобильной бригаде ВСУ, которая причастна к расстрелу российских военнопленных, передает Ura.ru со ссылкой на публикацию в Telegram-канале «Добровольский Live».
Сейчас их передали компетентным органам. В опубликованном ролике запечатлены военные с украинскими знаками отличия.
Минобороны России в ноябре подтверждало, что украинские военные расстреляли свыше 10 военнопленных ВС России выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело.
В начале декабря ООН начала расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлены тела убитых.
Путин на неформальной встрече с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Путин на неформальной встрече в Кремле с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского на неформальной встрече с награжденными в Кремле вспомнил шутку про Советский Союз.
После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, президент на неформальной встрече с гостями хотел чокнуться бокалом с композитором Игорем Матвиенко, которому присвоили звание «Народный артист Российской Федерации», передает ТАСС.
Композитор протянул Путину свернутые в трубочку бумаги. «Не хватило», – объяснил он. «Обнесли», – пошутил президент и попросил принести еще шампанского. В это время врио главы ДНР Денис Пушилин передал свой бокал Матвиенко.
Путин в связи со сложившейся ситуацией вспомнил шутку про Советский Союз.
«Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: «В Советском Союзе все есть, только не всем хватает», – пошутил Путин.
Ранее Путин вручил государственные награды в Кремле.
Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».
О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Беспилотник ВСУ атаковал объект энергосетей в Брянской области
Районные электрические сети Трубчевского района Брянской области подверглись атаке беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В результате атаки повреждения получило административное здание и автомобиль, никто не пострадал, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают спецслужбы. Трубчевский район расположен у границы с Сумской областью Украины.
Ранее в понедельник Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли Суземский район области, никто не пострадал.
Эксперт объяснил, почему потолок цен на газ не затронет Россию
Эксперт Юшков: Запад ввел потолок цен на газ, который никогда не сможет работать
|
|
Предложенный механизм не только нарушает все принципы рыночной торговли, но и не отменяет риск дефицита топлива в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее страны ЕС согласовали потолок цен на газ.
«В ЕС должны были принять хоть какое-то решение, в противном случае их угрозы ввести потолок цен на газ выглядели бы смешными. Вот они его и приняли», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если исходить из заявления ЕС, то разница между стоимостью газа в Азии и Европе должна составлять 35 евро/мегаватт-час. Соответственно, при значении в 180 евро за мегаватт начинает действовать новая формула: берется актуальная стоимость одного мегаватт-часа газа в Азии, прибавляется 35 евро – и получается потолок цен. Таким образом, цена будет очень зависимой от азиатского рынка», – отмечает собеседник.
«Многие европейцы опасались введения недостаточно высокого потолка цен. И если стоимость газа в ЕС будет ниже, чем в Азии, танкеры с топливом просто ушли бы туда, где выгоднее торговать. Тогда Европа получила бы еще больший дефицит и гору проблем», – продолжает эксперт.
«Также потолок цен устанавливается только на биржевую торговлю. Таким образом Запад хочет вывести из-под регулирования имеющиеся долгосрочные контракты», – предполагает Юшков.
«В противном случае может возникнуть ситуация, когда в контракте, например, указана цена в 2,5 тыс. долларов за одну тысячу кубов, а поставщик получает порядка 1,9 тыс. долларов, что соответствует регламенту потолка цен. Но если оплата не будет соответствовать требованиям договора, то экспортер вправе разорвать соглашение. Это снова приведет к дефициту», – подчеркивает он.
«Потолок цен направлен в основном на предотвращение спекулятивного роста стоимости топлива. Но мы вряд ли когда-то увидим, как он реально работает. Вместе с тем сам факт таких ограничений – грубое вмешательство в рыночное ценообразование и работу биржи», – указывает собеседник.
Сами европейцы постоянно говорили, что выступают за рыночное ценообразование, а сейчас утверждают, что ограничения работы механизмов просто необходимы, возмутился эксперт.
«России же эти ограничения по большей части не страшны. Тем более, что еще до введения этих рестрикций мы начали поворачиваться на Восток. Это связано в том числе с заявлениями Европы о намерении отказаться от российских энергоресурсов», – говорит он.
«Кроме того, Россия уже сокращает объемы поставок газа в ЕС из-за того, что по каждому отдельному маршруту есть свои проблемы – часть отрезков труб национализированы, есть трудности с «Северными потоками», турбинами и прочее. С Азией этого удается избегать», – заключил Юшков.
Ранее страны ЕС согласовали лимит цен на газ, он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час. Ограничения вступят в силу уже 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).
Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, «механизм не устанавливает жесткого потолка цен, но он позволит не допустить возникновения резких скачков цен на газ», – цитирует ТАСС.
После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Однако он может быть автоматически отключен при цене в 180 евро/мегаватт-час или если в ЕС сочтут, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности Евросоюза.
Источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе, уточнил, что решение было принято практически единогласно. При этом свое согласие дала и Германия, которая до последнего не могла принять итоговое решение.
Между тем отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
В Кремле также пообещали, что не оставят действия ЕС без ответа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие санкции неприемлемы, Москва примет соответствующие ответные меры.
Ранее Песков сообщил, что Москва дополнительно рассматривает предложения для ответа на введение недружественными странами потолка цен на нефть из России.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения на топливо разрушат базовые принципы рынка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о бегстве мобилизованных ВСУ киевлян у Соледара
Марочко: Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара
Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, в районе Соледара украинские мобилизованные военнослужащие, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, начали сбегать с позиций и сдаваться, передает РИА «Новости».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство. Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
Глава «Нафтогаза» назвал способ существования Украины без поставок газа
Глава «Нафтогаза» Чернышов назвал способ существования Украины без поставок газа
На Украине получится обойтись без поставок газа из-за границы в случае, если добыча в стране дойдет до 18,5 млрд кубометров, а к отопительному сезону в хранилищах накопится не менее 15 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.
Компания видит своей целью к 15 октября следующего года накопить эти 15 млрд кубометров газа, заявил Чернышов в интервью «Forbes Украина», передает ТАСС.
Если ко всему этому общую добычу удастся довести до более 18,5 млрд кубометров, то страна сможет обойтись без импорта или с минимальным импортом. В 2023 году «Нафтогаз» намерен нарастить добычу до 13,5 млрд кубометров, указал он.
Напомним, в конце ноября Чернышов просил у Соединенных Штатов потратить 1,6 млрд долларов за закупку газа.
Польша попросила Совет Европы помочь получить от Германии репарации
Польша обратилась в Совет Европы за помощью в получении от Германии военных репараций, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Он пожаловался, что с немецкой стороны нет желания вести диалог, поэтому Польша обратилась к Совету Европы с просьбой создать формулу для сотрудничества между странами, передает ТАСС.
Мулярчик отметил, что несмотря на требования Польши, Германия не собирается сотрудничать с Польшей по вопросу репараций. Он рассчитывает на то, что именно Совет Европы поможет Польше наладить такой диалог.
Напомним, ранее был опубликован полный список требований Польши к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны, Варшава требует около 1,3 трлн долларов.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин ни при каких обстоятельствах не собирается выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций.
AP: США поставят Украине системы ПРО Patriot
Associated Press: США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot
|
|
Соединенные Штаты поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot, сообщило Associated Press.
Как утверждается в материале, поставки систем противоракетной обороны Patriot будут объявлены в рамках нового пакета военной помощи Украине, однако сроки передачи комплексов Patriot Киеву пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой. Обучение украинских военных использованию американских противоракетных комплексов, предположительно, будет проходить на военной базе США в Германии и займет несколько недель. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву управляемые авиационные бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), передает ТАСС.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Зеленский совершит визит в Вашингтон, где встретится с Байденом. В прошлый четверг посольство РФ в Вашингтоне предупреждало, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями, которая лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского.
Минск ограничил передвижение на границе Гомельской области с Украиной
Белоруссия временно ограничила въезд в пограничную полосу трех районов Гомельской области на границе с Украиной
Правительство Белоруссии временно ограничило въезд, вход, передвижение и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной, следует из постановления за подписью премьер-министра республики Романа Головченко.
В постановлении, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, Головченко распорядился временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, передает ТАСС.
В документе уточняется, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно (месту пребывания), к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно, а также в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии или уполномоченного им должностного лица. Постановление вступило в силу после его официального опубликования. В документе не обозначены сроки его действия.
Накануне Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине.
Российская армия заняла новые господствующие высоты на Донецком направлении
|
|
В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские войска заняли новые рубежи и господствующие высоты. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у пункта Новомихайловка и 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой Донецкой нродной республики (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками и артиллерией ВС России за минувшие сутки поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 87 районах.
Возле Белозерки Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18.
Возле Андреевки ДНР уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.
Недалеко от Зеленовки Херсонской области и Трудового ДНР взорваны три американские артиллерийские системы М-777. В районах Артемовска ДНР и Темировки Запорожской области уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС у Красногоровки ДНР сбит Су-25 ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два украинских беспилотника возле населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от поездки Зеленского в Вашингтон
Песков: У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон
Кремль не ожидает позитивных изменений после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, ожидает ли Кремль позитивного изменения риторики сторон после предстоящего визита, Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.
Напомним, о визите Зеленского в Вашингтон стало известно 21 декабря, поездка готовилась в тайне в течение нескольких недель и, по данным СМИ, стала неожиданностью для конгрессменов и чиновников. Предполагается, что Зеленский выступит перед обеими палатами Конгресса.
Шойгу предложил изменить призывной возраст
Министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить предельный призывной возраст до 30 лет, а возраст призыва на службу поднять с 18 до 21 года.
Он заявил о необходимости обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода в армию, передает РИА «Новости».
Также Шойгу сообщил сегодня, что численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек.
Сейчас предельный возраст призыва составляет 27 лет. Законом предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования. Школьники, прошедшие итоговую аттестацию, имеют право на отсрочку от призыва до 1 октября для поступления в вузы.
Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине никому не нужно
Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине не соответствует интересам всех сторон
Затягивание и усложнение украинского кризиса не соответствует ничьим интересам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Главы государств обменялись мнениями по вопросу Украины. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин твердо привержен позиции содействия мирным переговорам, передает ТАСС.
Пекин на фоне конфликта на Украине занял взвешенную позицию. Китай не выступил с осуждением России, несмотря на призывы ряда западных стран. При этом МИД КНР отмечал, что Пекин выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что урегулирование украинского конфликта политическими способами больше всего отвечает интересам Европы.
В Белом доме заявили, что подали «сигнал Путину» о поддержке Украины визитом Зеленского в США
|
|
Белый дом охарактеризовал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
По словам источника, сигнал предназначен Путину и всему миру. Поездка Зеленского указывает на то, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».
Также источник отметил, что визит украинского президента должен показать Путину, что он «ошибся в том, что украинцы уступят, а НАТО будет разобщена».
Уточняется, что президент США Джо Байден обсудит с Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран Запада. Также планируется затронуть тему разработки очередного пакета санкций и мер экспортного контроля против России.
В Белом доме подтвердили, что Зеленский посетит США по приглашению Байдена. На встрече будут присутствовать ключевые члены команды президента США по нацбезопасности, американская пресса.
Кроме того, в Белом доме выразили надежду, что Зеленский позднее повторит свой визит.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Предполагается, что у Байдена есть собственная заинтересованность в госте.