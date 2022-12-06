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6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды? Подробности...
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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

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Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
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Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии РИА Новости
Украинские БПЛА попытались атаковать сразу несколько российских тыловых аэродромов, используя для этого еще советские технологии. Как вражеские беспилотники смогли оказаться в глубоком тылу на территории России и что необходимо сделать для защиты аэродромов стратегической авиации ВКС РФ? Подробности...
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Кому нужна монгольская революция

Люди осаждают правительственные здания в знак протеста против воровства угля, отправляемого в Китай Туяна Зондуева/ТАСС
В Монголии, одной из наиболее дружественных к России стран мира, четвертый день проходят массовые акции протеста. Накануне разъяренная толпа ворвалась в здание, где располагается правительство, однако революции пока не случилось. Будет ли эта революция «цветной»? Кто за ней стоит – США, Китай или заговорщики? И почему монгольский народ так возмутила кража угля? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Коллизия с «Дождем» в Латвии – признак полноценной холодной войны

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Квант плюрализма отчасти и придает происходящему пресловутую «гибридность». Однако теперь он становится рудиментом ушедшей эпохи. Подробности...

Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

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Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

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    Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

    Комплексы «Панцирь-С1» хорошо себя проявили при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии
    		   6 декабря 2022, 14:54
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Украинские БПЛА попытались атаковать сразу несколько российских тыловых аэродромов, используя для этого еще советские технологии. Как вражеские беспилотники смогли оказаться в глубоком тылу на территории России и что необходимо сделать для защиты аэродромов стратегической авиации ВКС РФ?

    В понедельник Минобороны подтвердило налет украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. По данным ведомства, трое военнослужащих технического состава погибли, еще четверо получили ранения, их доставили в больницу.

    Российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов, говорится в Telegram-канале Минобороны. Ведомство отмечает, что нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства. Атака производилась для того, чтобы вывести из строя самолеты Дальней авиации.

    В экспертной среде допускают, что ВСУ могли использовать БПЛА Ту-141 «Стриж». «То есть он беспрепятственно преодолел почти 650 км над территорией Российской Федерации. В СССР освоили стелс-технологии задолго до того, как это стало модным трендом?» – замечает военкор «КП», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Коц.

    Кроме того, во вторник в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. По словам главы региона Романа Старовойта, в области продлен режим повышенной террористической угрозы, в двух школах отменены занятия. На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты РФ находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указывают на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России. Также, по мнению собеседников, органам безопасности необходимо усилить системную работу по выявлению и поимке украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории страны.

    «Противник ведет активную диверсионную и террористическую деятельность в России. И беспилотники тут играют не последнюю роль. Проблема в том, что мы пока не можем на 100% купировать такую угрозу», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    «В связи с этим не исключаю, что ВСУ и дальше будут пытаться нанести урон нашим тыловым аэродромам. Нам же придется в срочном порядке выстраивать защиту этих объектов, потому что от Рязани до Москвы всего 200 километров. В первую очередь об этом должны позаботиться российские спецслужбы, которые должны активнее заниматься поимкой украинских ДРГ», – отмечает собеседник.

    «Тем более что опыт подобной работы у нас уже есть. ФСБ достаточно поднять данные о группе «Смерш», которая работала в период с 1943 по 1946 год. Там однозначно указано, как именно была сформирована организация, какие перед ней стояли задачи, а также какие алгоритмы действий использовались», – подчеркнул Гончаров.

    «На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – утверждает доктор военных наук Константин Сивков.

    «Кроме того, становится очевидным, что украинские ДРГ смогли пробраться вглубь нашей страны. В Севастополе в конце июля БПЛА уже атаковали штаб Черноморского флота РФ. Сейчас хоть и незначительно, но были повреждены «стратеги» в Энгельсе», – напоминает эксперт.

    «Важно понимать, что противник попытался атаковать наши стратегические ядерные силы, ведь эти самолеты способны нести крылатые ракеты с ядерными зарядами. В Дягилево также находится наша Дальняя авиация. Так что ФСБ в первую очередь стоит обратить внимание на аэродромы, где базируются такие самолеты», – уверен Сивков.

    В то же время эксперт в области ПВО Юрий Кнутов напоминает, что тыловые аэродромы России были хороши защищены до начала спецоперации на Украине. «Но в связи с началом боевых действий серьезную часть сил ПВО пришлось отправить в зону боевых действий. И тут американская и британская разведки нашли слабые места и проложили маршруты для украинских БПЛА. Сами аэродромы, скорее всего, охранялись системами «Панцирь-С1», поэтому беспилотники были сбиты на подлете», – добавил Кнутов.

    «Эти инциденты показывают, что объектовые системы ПВО требуют усиления. Для этого надо активнее нагружать ВПК, производить больше комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2». Но прямо сейчас необходимо частично снять комплексы, например, с Сибири, и перераспределить их на стратегические объекты. Однако при этом нельзя оголять такие направления, как Аляска, Япония и Южная Корея», – рассуждает эксперт.

    «Более того, надо помнить о том, что спутниковые возможности Запада позволяют вычислять, на каких участках у нас отсутствует противовоздушная оборона. Поэтому основное внимание военного руководства России должно быть направлено на поиск резервов и ресурсов, а затем на переброску их для создания эшелонированной обороны», – уверен собеседник.

    «Тем более всё это когда-то проходили: в 60-е годы на территории нашей страны были созданы зоны ПВО, состоящие из зенитно-ракетных дивизионов протяженностью в полторы тысячи километров каждый. Сейчас возможности нашей промышленности несколько слабее, но загрузить ее мы в силах», – напоминает эксперт.  

    «Также у нас есть опыт защиты базы Хмеймим в Сирии. Вместе с тем там для одного объекта была создана комплексная система противовоздушной обороны, состоящая из зенитно-ракетных комплексов С-400, «Панцирь-С1», «Тор» и системы РЭБ. Сейчас же таких объектов десятки – и все они требуют усиления защиты», – заключил Кнутов.

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