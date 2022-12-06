Тыловые аэродромы России требуют усиления защиты

Украинские БПЛА попытались атаковать сразу несколько российских тыловых аэродромов, используя для этого еще советские технологии. Как вражеские беспилотники смогли оказаться в глубоком тылу на территории России и что необходимо сделать для защиты аэродромов стратегической авиации ВКС РФ?

В понедельник Минобороны подтвердило налет украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. По данным ведомства, трое военнослужащих технического состава погибли, еще четверо получили ранения, их доставили в больницу.

Российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов, говорится в Telegram-канале Минобороны. Ведомство отмечает, что нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства. Атака производилась для того, чтобы вывести из строя самолеты Дальней авиации.

В экспертной среде допускают, что ВСУ могли использовать БПЛА Ту-141 «Стриж». «То есть он беспрепятственно преодолел почти 650 км над территорией Российской Федерации. В СССР освоили стелс-технологии задолго до того, как это стало модным трендом?» – замечает военкор «КП», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Коц.

Кроме того, во вторник в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. По словам главы региона Романа Старовойта, в области продлен режим повышенной террористической угрозы, в двух школах отменены занятия. На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты РФ находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указывают на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России. Также, по мнению собеседников, органам безопасности необходимо усилить системную работу по выявлению и поимке украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории страны.

«Противник ведет активную диверсионную и террористическую деятельность в России. И беспилотники тут играют не последнюю роль. Проблема в том, что мы пока не можем на 100% купировать такую угрозу», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«В связи с этим не исключаю, что ВСУ и дальше будут пытаться нанести урон нашим тыловым аэродромам. Нам же придется в срочном порядке выстраивать защиту этих объектов, потому что от Рязани до Москвы всего 200 километров. В первую очередь об этом должны позаботиться российские спецслужбы, которые должны активнее заниматься поимкой украинских ДРГ», – отмечает собеседник.

«Тем более что опыт подобной работы у нас уже есть. ФСБ достаточно поднять данные о группе «Смерш», которая работала в период с 1943 по 1946 год. Там однозначно указано, как именно была сформирована организация, какие перед ней стояли задачи, а также какие алгоритмы действий использовались», – подчеркнул Гончаров.

«На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – утверждает доктор военных наук Константин Сивков.

«Кроме того, становится очевидным, что украинские ДРГ смогли пробраться вглубь нашей страны. В Севастополе в конце июля БПЛА уже атаковали штаб Черноморского флота РФ. Сейчас хоть и незначительно, но были повреждены «стратеги» в Энгельсе», – напоминает эксперт.

«Важно понимать, что противник попытался атаковать наши стратегические ядерные силы, ведь эти самолеты способны нести крылатые ракеты с ядерными зарядами. В Дягилево также находится наша Дальняя авиация. Так что ФСБ в первую очередь стоит обратить внимание на аэродромы, где базируются такие самолеты», – уверен Сивков.

В то же время эксперт в области ПВО Юрий Кнутов напоминает, что тыловые аэродромы России были хороши защищены до начала спецоперации на Украине. «Но в связи с началом боевых действий серьезную часть сил ПВО пришлось отправить в зону боевых действий. И тут американская и британская разведки нашли слабые места и проложили маршруты для украинских БПЛА. Сами аэродромы, скорее всего, охранялись системами «Панцирь-С1», поэтому беспилотники были сбиты на подлете», – добавил Кнутов.

«Эти инциденты показывают, что объектовые системы ПВО требуют усиления. Для этого надо активнее нагружать ВПК, производить больше комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2». Но прямо сейчас необходимо частично снять комплексы, например, с Сибири, и перераспределить их на стратегические объекты. Однако при этом нельзя оголять такие направления, как Аляска, Япония и Южная Корея», – рассуждает эксперт.

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«Более того, надо помнить о том, что спутниковые возможности Запада позволяют вычислять, на каких участках у нас отсутствует противовоздушная оборона. Поэтому основное внимание военного руководства России должно быть направлено на поиск резервов и ресурсов, а затем на переброску их для создания эшелонированной обороны», – уверен собеседник.

«Тем более всё это когда-то проходили: в 60-е годы на территории нашей страны были созданы зоны ПВО, состоящие из зенитно-ракетных дивизионов протяженностью в полторы тысячи километров каждый. Сейчас возможности нашей промышленности несколько слабее, но загрузить ее мы в силах», – напоминает эксперт.

«Также у нас есть опыт защиты базы Хмеймим в Сирии. Вместе с тем там для одного объекта была создана комплексная система противовоздушной обороны, состоящая из зенитно-ракетных комплексов С-400, «Панцирь-С1», «Тор» и системы РЭБ. Сейчас же таких объектов десятки – и все они требуют усиления защиты», – заключил Кнутов.

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