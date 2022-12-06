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6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды? Подробности...
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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
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Донбасс подарил России лучшего добровольца

Президент вручил премию в номинации «Волонтер года» добровольцу из Донбасса Владимиру Тараненко Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
«Слово «волонтер» – международное, а вот «доброволец» – чисто наше, российское», – сказал Владимир Путин, обращаясь к активистам на Форуме гражданского участия #МыВместе. Здесь были вручены премии лучшим волонтерским проектам страны. В этом году армию добровольцев пополнили люди, которые оказывают помощь на новых территориях России. Один из таких волонтеров получил самый главный приз из рук президента. Подробности...
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Украина загнала Европу в финансовую зависимость от США

Планы германской армии перевооружиться на 100 млрд евро пока далеки от реализации imagebroker/Christian Ohde/Global Look Press
Германия заявила о намерении стать гарантом безопасности в Европе, однако одновременно призналась, что пока не в состоянии даже выполнить директиву НАТО – поднять расходы на оборону до 2% ВВП. Эксперты считают, что в целом экономика ЕС на фоне многомиллиардной помощи Украине трещит по швам. Какую роль в этом сыграли антироссийские санкции и какую финансовую выгоду из ситуации извлекает Вашингтон? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты. Подробности...

Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Главный ресурс России в СВО – время

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации. Подробности...
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Иран поддался протестующим

Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

    Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ
    		   6 декабря 2022, 09:10
    Фото: Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость?

    Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело два опроса об отношении граждан Казахстана к операции на Украине: один опрос в марте, другой – в ноябре. Вопросы респондентам задавались примерно одинаковые, но результаты заметно отличаются друг от друга.

    Общее то, что большинство казахстанцев и тогда, и теперь выступают за государственный нейтралитет в российско-украинском конфликте. Но их количество значительно увеличилось – 59% против 46%.

    В целом цепочка рассуждений таких респондентов понятна, она от страны к стране у изоляционистов примерно одна и та же: зачем лезть в чужие проблемы, когда своих много? Тем более, что Россия об этом не просила ни у Астаны, ни у ОДКБ. Это наш национальный интерес – и мы сами его реализуем. 

    Единственное, что в таких условиях просят у союзников РФ – не мешать и не ставить в зависимость от СВО весь комплекс межгосударственных отношений, как того требует Запад. Казахстан и не пытается. По крайней мере, пока.

    Обращает на себя внимание то, что в марте Украину поддерживал только каждый десятый житель республики. Теперь таких 22 процента. Рост более, чем вдвое.

    В группе тех, кто поддерживает Россию, напротив, заметное сокращение – с 39 до 13 процентов. Общество поляризовано, но тренд не в нашу пользу.

    Интересно, что 75% из 1110 опрошенных предпочли пройти этот опрос на русском языке и только четверть на казахском, хотя этнических казахов из них 61%, а русских – 24% (остальные – представители других национальностей, включая, наверное, и украинцев).

    Позиции русского языка в республике сильнее, чем поддержка политики России на Украине. Чем это можно объяснить?

    На самое простое объяснение указывают авторы исследования: особо подчеркнуто, что «результаты двух опросов не подлежат прямому сравнению, так как методология опросов разная». Для профессионального социолога необходимо уточнять такие подробности, но в столь категоричном тоне это звучит почти как «тогда результаты были не те, а вот теперь – какие надо». Как говорится, заказчик правки прислал.

    Заказчик (или, если точнее, спонсор) – это германский Фонд имени Конрада Аденауэра, поддерживающий проекты именно политического характера, которые идеологически близки партии Ангелы Меркель – христианским демократам.

    Такой фонд есть у каждой крупной партии ФРГ, но ХДС однозначно среди тех, с кем Россия находится по разные стороны противостояния. И противостояния в том числе идеологического. Идет информационная война, в связи с чем подозревать в подобных исследованиях подогнанную под нужный результат заказуху просто приходится.

    Это не вопрос паранойи или репутации того или иного фонда. Противоположная сторона открыто и внятно заявляет о своих намерениях: отрыв Казахстана от России. И не только Казахстана, а всю группу стран региона – где получится. Как сформулировала это одна из чиновниц Госдепа Анджали Каур, «разъединить экономики государств Центральной Азии с российской экономикой».

    Вряд ли случайно послом США в РФ хотят назначить профильного специалиста по региону Линн Трейси. У американского представителя в Москве возможностей и обязанностей теперь немного, так что центрально-азиатский вопрос видится ее «домашним заданием».

    Казахстан в этой группе государств – важнейшее, богатейшее. Наконец это ближайший союзник России – географически и политически, который конкурирует за это звание только с Белоруссией. Поэтому к нему особое внимание со стороны Запада.

    За последнее время в Астане побывали многие важные гости, некоторые из них расписывали выгоды от предательства союза с Россией. Глава МИД Германии Анналена Бербок – в пафосных, но общих фразах, выдавая желаемое за действительное. А спецпредставитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель как будто взвесил на руке взятку, когда от невиданных щедрот пообещал Казахстану компенсировать издержки, которые тот несет от антироссийских санкций.

    К чести властей Казахстана, они на провокации не реагируют и «разъединяться» не торопятся, наоборот, сейчас идут переговоры о создании тройственного газового союза, в котором также участвует Узбекистан.

    Но ведь и западные люди стараются. Под проект с «разъединением» выделены бюджеты, задействованы ресурсы, кипит креатив. Создается информационный фон, который влияет на общество, что проявляется и в ответах респондентов.

    Если сокращение симпатизантов России втрое выглядит завирально, то в направление вектора поверить не трудно. Об одних издержках Казахстана, как будто зажатого меж двух огней – Россией и Западом, регулярно пишут журналисты. Другие ощущают на себе сами респонденты.

    Так, 38% из опрошенных не поддерживают миграцию россиян в Казахстан (лояльно относятся 27% опрошенных). В качестве главной причины называется рост цен на товары и услуги в крупных городах республики, где в основном поселились граждане РФ. Особенно резко подорожала аренда жилья, поэтому сильнее прочих возмущена молодежь – те, кому ушлые рантье подняли цену, и те, кто вообще не может снять квартиру из-за высокого и несбалансированного пока что спроса.

    В будущем волну негатива наверняка даст и конкуренция за рабочие места, причем в разных сферах и на разных уровнях – российские переселенцы зачастую обладают высокой профессиональной квалификацией.

    Борьба за ресурсы взаимопониманию народов не способствует. Но и реализации политических целей Запада пока что тоже. На «разъединение» в каком-либо виде Казахстан не идет.

    Что же касается казахстанцев, примечательно в исследовании еще и то, что только 11% верят в победу России и всего 7% – Украины, хотя опрос проводился на выгодном для ВСУ информационном фоне. Представляется, что на сторонников ВС РФ он подействовал разочаровывающе, они стали уходить в нейтралитет и давать те ответы, которые кажутся им более одобряемыми из-за информационной картины.

    В этом плане рецепт того, как сломать тренд, известен. И находится он не столько в области информационной войны между Россией и Западом, сколько в области реальных боевых действий «на земле».

    От российской армии зависит, как они будут развиваться и насколько далеко она продвинется по территории Украины. А общественное мнение подтянется, в том числе и в Казахстане.

    У победы всегда много союзников.

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