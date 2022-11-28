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Эксперт: Российский вектор остается приоритетным для Астаны
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У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому нет конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Александр Князев, комментируя декларацию, подписанную в понедельник президентами Путиным и Токаевым. В документе говорится о поддержке союзнических отношений Москвы и Астаны.
«Интересы страны, направления ее развития во многом определяются географией расположения. У Казахстана положение такое, что это государство всегда будет считаться с интересами России и Китая. А нынешний опыт Украины показал всему миру, что происходит в случае резких смен внешних приоритетов», – отметил эксперт по Средней Азии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев.
При этом влияние Китая в Казахстане явно не преобладает и не будет преобладать над российским, добавляет Князев. «За счет финансовых ресурсов существует определенное экономическое влияния Пекина на казахстанской земле. Но сам Китай и не претендует на то, чтобы доминировать в мягкой силе – в культурной, образовательной и других сферах. У Пекина и Москвы существует некое негласное соглашение о разделе сфер влияния в Казахстане, поэтому я не вижу конфликта интересов между Россией и Пекином на территории этого государства», – поясняет Князев.
По его словам, руководству Казахстана приходится учитывать прозападный вектор влияния. «От прежнего режима Казахстану оставлено наследство в виде присутствия ряда западных государств, большого слоя прозападной элиты. Однако в стране есть, например, программа по борьбе с незаконным выведением за границу активов, что говорит о том, что страна делает шаги в направлении избавления от чрезмерного внешнего влияния», – указал эксперт.
В целом можно сказать, что Казахстан стремится находить баланс между влияниями России и Запада и учесть при этом интересы Китая, резюмировал собеседник. Но из трех векторов российский остается приоритетным для Астаны, подчеркнул Князев.
И если в последнее время и ходили слухи о возможном выходе Казахстана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то оснований для таких спекуляций не существует, уверен эксперт. «Как участнику ОДКБ Россия уделяет внимания Казахстану больше, чем, например, Киргизии. Масштабы взаимодействия с различными партнерами по Организации – разные, и у Казахстана с Россией они развиты в значительной степени. Декларация, подписанная в понедельник Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным, подтверждает сказанное мною выше», – подчеркнул эксперт.
В понедельник президент Путин провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Токаевым. Лидер страны-партнера России по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и прибыл в Москву с первым визитом после переизбрания на пост президента, отметил Князев.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Главы государств выступили на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Путин и Токаев приняли декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. В этом документе, в частности, говорится: Москва и Астана не намерены поступать во вред российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзническим отношениям, сообщает ТАСС. В случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии МИДов двух стран. В декларации также подчеркивается – обе республики намерены наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать механизмы борьбы с терроризмом, производством и оборотом наркотиков и другими угрозами.
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Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции
Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции
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Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.
Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики».
Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм.
Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».
«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.
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Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом
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Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле».
«Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она.
Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая до сих пор не может получить от военкомата в Кемеровской области справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия.
«Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. –
«Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением».
По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно.
«Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница.
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Шольц рассказал о своей последней встрече с Путиным
Шольц: Путин в разговоре чередовал русский и немецкий языки
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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин иногда переходил с русского языка на немецкий.
Как рассказал Шольц в интервью изданию Focus, Путин чередует немецкий и русский языки, при этом познания самого Шольца в русском ограничены восьмичасовым курсом языка в школе, передает РИА «Новости». Так канцлер ответил на вопрос про его последнюю очную встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.
При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», – констатировал он.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.
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Кадыров опубликовал фото со встречи с Путиным
Кадыров рассказал о встрече с Путиным и опубликовал фото с президентом
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в специальной военной операции на Украине.
Кадыров в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что доложил Путину об успешном укомплектовании в регионе новых подразделений Минобороны и Росгвардии бойцами, которые имеют опыт боевых действий. Кадыров указал, что на передовой они выполняют ряд стратегических задач командования спецоперацией. Кроме того, он проинформировал президента о снабжении, оснащенности техникой, тактических возможностях подразделений.
Как сообщил глава Чечни, Путин отметил вклад региона в проведение спецоперации и поблагодарил чеченских бойцов. Путин заявил, что Россия – «страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», заявил Кадыров. Кадыров выразил уверенность, что Россия одержит победу в этой «борьбе с неонацизмом и натовской агрессией».
Кадыров также опубликовал в соцсетях фото со встречи с Путиным.
Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел рабочую встречу с Кадыровым. Он передал Кадырову содержание своей беседы с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой двое сыновей служат в зоне СВО.
Участников несанкционированного митинга задержали в Казахстане
МВД Казахстана пресекло в Астане несанкционированный митинг с участием 300 человек
Полиция в Астане пресекла несанкционированный митинг с участием порядка 300 человек, которые нарушали общественный порядок, сообщили в МВД Казахстана.
По данным казахстанского ведомства, в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи, которое организовал один из предпринимателей.
«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», – приводит РИА «Новости» сообщение МВД Казахстана.
В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, участники акции мешали работе транспорта, митингующие не реагировали на требования полиции.
«Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, они продолжали нарушать правопорядок», – отметили в ведомстве.
При задержании участники незаконного шествия оказали сопротивление правоохранителям, все виновные лица установлены, доставлены в полицию.
Напомним, в начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП.
По данным властей, в результате этих событий погибли 230 человек, более 4,5 тыс. пострадали. Среди арестованных участников беспорядков оказались 35 членов запрещенных экстремистских движений.
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Путин назвал объем экспорта российских вооружений
Путин сообщил об экспорте российских вооружений в 2022 году на 8 млрд долларов
Хотя значительная часть вооружений направлена Вооруженным силам России, российская сторона продолжает поставки на мировые рынки, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха сообщил, что даже в условиях 2022 года, когда вооружения идут для внутреннего потребления, российский экспорт на мировые рынки оценивается в 8 млрд долларов. По словам президента, это очень хороший результат, учитывая условия. Кроме того, контракты заключены на еще большую сумму, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин поставил задачу увеличить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции. Летом Ростех сообщил, что в 2022 году госкорпорация заключила с иностранными заказчиками контракты на сумму свыше 1 трлн рублей.
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана
Одержавший победу на внеочередных выборах 20 ноября Касым-Жомарт Токаев в субботу принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана.
Токаев, возложив правую руку на экземпляр Конституции страны, заявил, что торжественно клянется верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять свои обязанности президента. Церемония прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.
Затем прозвучал государственный гимн Казахстана. Глава ЦИК республики Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.
После церемонии Токаев заявил, что, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, президентские выборы в республике прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа, некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями, отметил он.
По прибытии во Дворец независимости для принятия присяги Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.
Также на церемонии присутствовал бывший президент республики Нурсултан Назарбаев, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой.
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Токаев подписал указ о проведении внеочередных выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в субботу указ о проведении внеочередных выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана, а также в маслихаты (местные представительные органы власти).
Они могут пройти в июне 2023 года, следует из указа главы, передает РИА «Новости».
Также подписан документ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената. Из документа следует, что главам городов Астаны, Алматы и Шымкента необходимо принять меры по организации выборов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что одержавший победу на внеочередных выборах 20 ноября Касым-Жомарт Токаев в субботу принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана.
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев второй раз за неделю провели переговоры по телефону, обсудив комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, сообщили в Кремле.
Акцент в ходе переговоров был сделан на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Предыдущий разговор Путина и Алиева состоялся 22 ноября.
В пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия на постоянной основе продолжает работу по скорейшей нормализации отношений Азербайджана и Армении.
Токаев поручил правительству заняться проблемными энергоактивами
Президент Казахстана Токаев поручил кабмину рассмотреть возвращение проблемных энергоактивов в собственность государства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возможность возвращения в собственность государства проблемных энергетических активов в городах республики, сообщил пресс-секретарь лидера страны Руслан Желдибай.
Комментируя аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области, пресс-секретарь лидера Казахстана сообщил, что Токаев поручил премьер-министру республики Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Представитель лидера Казахстана пояснил, что в связи с низким качеством управления этими активами в республике происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям, передает ТАСС.
Он отметил, что прекращение теплоснабжения населения в Экибастузе Токаев воспринял с особой тревогой. Глава государства подчеркнул, что создание трудностей для жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимы, сообщил Желдибай, заверив, что жителям города будет оказана необходимая помощь. Представитель лидера Казахстана сообщил, что глава республики поручил правительству и акимату (администрации) Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
Накануне объемы подачи тепла в дома Экибастуза были снижены из-за аварийной ситуации и остановки пяти котлов на ТЭЦ. На территории Экибастуза акимом (главой администрации) города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях. На месте создан оперативный штаб во главе с руководством области при участии технических служб, энергопредприятий и министерства энергетики. Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ.
В августе комиссия Министерства энергетики Казахстана выявила на Экибастузской ТЭЦ высокий уровень износа тепловых трубопроводов (он превысил 70%). Руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы.
Накануне президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Песков рассказал о «феномене Путина»
Песков назвал высокий уровень доверия граждан президенту «феноменом Путина
Традиционно высокий уровень доверия граждан президенту объясняется «феноменом Путина», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Поддержка людей для Путина – это самое главное, поддержка людей и доверие людей», – передает его слова ТАСС.
Песков добавил, что на поддержке россиян Путин основывает все свои решения и свою работу.
Комментируя рейтинг доверия президенту, Песков добавил, что это «традиционно очень высокие показатели». Он отметил, что это такой феномен Путина – высокий уровень доверия населения. Такие показатели свидетельствуют о том, что глава государства работает эффективно.
Ранее политконсультант Алена Август, объясняя газете ВЗГЛЯД высокий уровень доверия Путину, заявила, что мир оказался не в лучшей ситуации, в такие моменты людям нужно сильное плечо.
Началась встреча Путина и Токаева
Глава российского государства Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Москве, на ходу договорившись, кто будет говорить первым на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин на встрече с президентом Казахстана еще раз поздравил Токаева с победой на выборах и пожелал осуществить все намеченные планы масштабных преобразований в стране, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что у России и Казахстана большие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве с первым после переизбрания зарубежным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву.
Россия и Казахстан договорились поддерживать союзнические отношения
Россия и Казахстан договорились не наносить ущерб союзническим отношениям
Москва и Астана будут воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух стран, следует из декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном.
В декларации, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что в случае разногласий будет задействован механизм консультаций по линии министерств иностранных дел.
Также в документе, подписанном российским лидером Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, говорится, что страны продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах.
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.
Песков объяснил важность визита главы Казахстана Токаева в Россию
Представитель Кремля заверил во взаимной важности отношений между Россией и Казахстаном
Факт прибытия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после переизбрания сначала в Россию показывает, как Москва и Астана взаимно заинтересованы в развитии двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, визит Токаева подчеркивает взаимодействие и развитую коммуникацию между Москвой и Астаной. Песков заверил, что в планах Кремля ориентироваться на это и дальше, так как Казахстан для России важный союзник и партнер, передает РИА «Новости».
Накануне президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию. Днем ранее Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на внеочередных выборах. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения России и Казахстана.
Токаев перед встречей с Путиным возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве с первым после переизбрания зарубежным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
В понедельник из Кремля президенты обратятся по видеосвязи к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге, передает ТАСС.
Затем Путин и Токаев проведут переговоры, по итогам которых ожидается подписание документов, в том числе декларации между РФ и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье с официальным визитом в Москву.