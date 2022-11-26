|
|
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Одержавший победу на внеочередных выборах 20 ноября Касым-Жомарт Токаев в субботу принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана.
Токаев, возложив правую руку на экземпляр Конституции страны, заявил, что торжественно клянется верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять свои обязанности президента. Церемония прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.
Затем прозвучал государственный гимн Казахстана. Глава ЦИК республики Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.
После церемонии Токаев заявил, что, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, президентские выборы в республике прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа, некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями, отметил он.
По прибытии во Дворец независимости для принятия присяги Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.
Также на церемонии присутствовал бывший президент республики Нурсултан Назарбаев, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили признание Меркель об истинной задаче Минских соглашений
Сенатор Джабаров: Обман Меркель позволил Украине подготовиться к военному конфликту с Россией
|
|
Неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер наших действий в отношении Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения позволили Украине подготовиться к войне с Россией, и она этим довольна.
«Подобное заявление Ангелы Меркель сильно разочаровывает. В памяти россиян она оставалась прагматичным человеком. Конечно, нельзя было говорить о какой-то любви с ее стороны к России, но все же она пыталась развивать отношения с нами», – считает Владимир Джабаров, первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам.
«Шел процесс создания соглашений, выгодных для обеих стран. Как экономических, так и политических. Тем не менее это заявление говорит о том, что мы сделали правильный вывод в отношении Минских соглашений. Они не исполнялись – причем не по нашей вине. Запад с самого начала не желал никакого мира в Донбассе. Им просто была нужна пауза для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией», – добавил сенатор.
«Это вызывает огромное сожаление. На совести Меркель, как и на совести других «гарантов» Минских соглашений, в частности президента Франции, лежит то, что сейчас происходит на территории Украины. Если бы соглашения были выполнены, то и конфликта бы не было. Поэтому очень жаль, что госпожа Меркель оказалась настолько неискренней», – подчеркивает политик.
«В этой связи я вспоминаю слова нашего президента, которые были сказаны в рамках «Валдайского форума»: «Они нас просто обманули». Мы искренне вели переговоры с западными партнерами на любые темы. Мы желали добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества. Однако мы были обмануты, причем самым наглым способом. Разумеется, мы им больше не верим. И это определяет характер наших действий на долгие годы вперед», – акцентирует Джабаров.
Напомним, что издательство Spiegel опубликовало признание Меркель в том, что она вместе с президентом Франции Макроном хотела наладить диалог с Владимиром Путиным перед своим уходом, однако «кое-кто возражал» против такой инициативы.
Меркель заявила, что решение Москвы провести спецоперацию ее не удивило, ведь Минские соглашения оказались подорваны. Вместе с тем у нее не осталось «сил», чтобы добиться обсуждения с Москвой «нового подхода в ситуации с Украиной, Грузией, Приднестровьем, Абхазией, Сирией и Ливией». По ее словам, это оказалось невозможным, ведь все знали, что «она совсем скоро уйдет с поста».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о Крыме
Песков: Об отчуждении Крыма не может быть и речи
|
|
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым «невоенным путем» воспринимается российскими властями как дискуссия об отчуждении российских территорий, об этом не может быть речи, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Другого понимания высказываний Зеленского быть не может, отметил представитель Кремля.
Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами, передает ТАСС слова Пескова.
Зеленский ранее в интервью британской Financial Times заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым «невоенным путем».
Песков при этом отметил, что некоторые СМИ абсолютно неправильно передали суть высказывания главы украинского государства, интерпретировав его «чуть ли не как готовность президента Зеленского заниматься этой темой не военным путем, а мирными переговорами». Такая трактовка слов президента Украины, подчеркнул Песков, абсолютно неверна.
«Вы знаете, что с самого начала, собственно об этом говорил и президент [России Владимир Путин] неоднократно, еще до начала специальной военной операции: в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась», – отметил Песков.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
«Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», – заявлял он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жена Зеленского заявила, что украинцы готовы жить без света годами
Жена Зеленского заявила, что 90% украинцев готовы жить без света ради членства в ЕС
|
|
Более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла 2–3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе, заявила супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си.
По словам Зеленской, на Украине закончилось специальное исследование, результаты которого говорят, что украинцы готовы терпеть без света и без тепла два-три года, если есть перспектива вступления в Евросоюз. Она также заявила, что украинцы хотят быть в этой европейской семье на равных, передает ТАСС.
Супруга украинского президента не сообщила, кто и когда проводил этот опрос, и сколько людей в этом исследовании участвовало.
Напомним, в среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались областные центры, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генерал рассказал об обмане ВСУ и освобождении Бердянска
Генерал Астапов: Умелые действия флота и морской пехоты позволили освободить Бердянск
|
|
Высадка десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска позволила обмануть украинские войска и освободить город, сообщил заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) генерал-лейтенант Виктор Астапов.
Он также отметил умелые действия сил флота. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле, сообщил он в пятницу в интервью газете Вооруженных сил России «Красная Звезда» в связи с отмечаемым 27 ноября 317-летием российской морской пехоты.
Генерал отметил значимую роль морских пехотинцев в освобождении Мариуполя и других городов Донбасса. Свежим примером, по его словам, является освобождение населенного пункта Павловка в ДНР. Главную роль в этом сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, которые подтвердили свою высокую подготовленность и мотивированность на победу.
День морской пехоты – профессиональный праздник ВМФ России, который отмечается ежегодно 27 ноября.
Ранее на этой неделе врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
В России оценили разногласия между Британией и США по зимней кампании ВСУ
Американист Дудаков: Британия и США по-разному видят тактику ВСУ на зиму
|
|
Решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
«Важно понимать, что США и Британия сходятся в оценке ситуации на фронте: Украина обладает численным преимуществом на поле боя. Различия присутствуют лишь в понимании того, как именно стоит воспользоваться этим преимуществом», – считает эксперт.
«Британия полагает, что можно попытаться еще продвинуться в наступлении, в то время как США ссылаются на непредсказуемость военных действий. У Украины имеются проблемы с электричеством и водой, что также усугубляет ее положение. Таким образом, Вашингтон считает, что лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока на земле ВСУ владеют инициативой», – акцентирует собеседник.
«То есть разница присутствует именно в оценке того, как можно использовать сложившееся преимущество. Однако необходимо понимать, что точка зрения Пентагона важнее, чем Минобороны Британии. То есть к истине, вероятно, ближе Марк Милли, желающий усадить Киев за стол переговоров», – подчеркивает Дудаков.
«Другое дело, что финальное решение не зависит ни от Милли, ни от Уоллеса. Всё будут решать Белый дом, администрация Байдена и Совет национальной безопасности. Они же пока тормозят с ответом», – считает эксперт.
«В настоящее время Вашингтон не дает «зеленый свет» на переговоры. Вероятно, его позиция состоит в том, что начало диалога в текущий момент будет выглядеть как потеря лица США и моральное поражение Запада. Им хочется оттянуть переговоры, однако если у американцев сложится понимание, что шансов на победу немного, тогда Штаты достаточно быстро перейдут к диалогу», – акцентирует собеседник.
«В целом Бен Уоллес известен своими «ястребиными» взглядами. Он более агрессивен, чем Милли. Точно такие же «ястребы» есть и в США, поэтому особого противоречия между двумя странами нет. Просто мы столкнулись с позицией «ястреба» и чуть меньшего «ястреба». Такие точки зрения, повторюсь, присутствуют как в Лондоне, так и в Вашингтоне», – резюмирует Дудаков.
Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину продолжать сохранять темп наступления. Издание The Daily Beast пишет, что политик еженедельно общается с украинскими коллегами и просит их не останавливаться даже зимой. «Мировое сообщество передало им 300 тыс. единиц арктического снаряжения – им нужно сохранить темп наступления», – цитирует издание слова Уоллеса.
При этом ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что «физически выбить» войска России с территории Украины будет достаточно сложно. «Вести переговоры надо тогда, когда вы сильны», – сказал Милли. В то же время глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС потребовал от Сербии признать Косово и ввести санкции против России
Евросоюз потребовал от Сербии признать Косово и ввести санкции против России
|
|
Представители Евросоюза заявили, что Белград должен признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в Евросоюз, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
Она указала, что эти требования противоречат друг другу. Так, вступить в ЕС можно после согласия ввести санкции против России, так как РФ нарушила территориальную целостность международно признанного государства. Но при этом предлагается вступить, только отказавшись от своих же территорий, указала Брнабич по итогам встречи с главой делегации ЕС Эммануэлем Жофре, передает ТАСС.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, так как эта страна «помогла в вопросе сохранения территориальной целостности».
Вучич заявлял, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против Москвы.
Экс-премьер Киргизии оценил вероятность дерусификации Бишкека
Экс-премьер Кулов: Дистанцирование от России исключено – нас объединяют колоссальные культурные и экономические связи
|
|
Районы Бишкека вряд ли будут переименованы. Это непопулярная инициатива. К тому же дистанцирование Киргизии от России исключено. Разорвать столь большое число связей нереально, сказал газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов, комментируя инициативу спикера парламента страны о переименовании четырех районов Бишкека.
«Важно понимать, что это всего лишь частная инициатива спикера парламента Нурлана Шакиева. Не стоит придавать ей серьезного значения. Он выступил как рядовой член народного собрания – курултая. Там прозвучало много различных предложений, и это – всего лишь одно из них», – считает политик.
«Насколько оно реально? Речь идет о четырех районах Бишкека – Ленинском, Свердловском, Первомайском и Октябрьском. Я сильно сомневаюсь в том, что эти районы будут переименованы. На это потребуются определенные средства. К тому же подобная мера окажется крайне непопулярной. Допустим, начнут выискивать из бюджета деньги на то, чтобы осуществить переименование. Потребуется замена сотен документов, даже паспорта изменению подвергнутся», – подчеркивает экс-премьер.
«Все это крайне сложный и длительный процесс. Нам сейчас просто физически и материально не до этих новаций. Есть дела более важные», – акцентирует Кулов.
«Дистанцирование от России полностью исключено. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Я в этом уверен достаточно глубоко. Нас многое связывает в культурном отношении. Имеют место и тесные взаимосвязи в экономическом плане. Более того, санкции сказываются и на нас», – считает политик.
«Стали возникать определенные сложности. На нас пытаются повлиять, чтобы мы стали «оторванными» от России. Эти попытки ни к чему не приведут. Мы состоим в ряде союзов, например, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Разорвать все это просто нереально», – резюмирует Кулов.
Ранее спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев выступил за переименование в экстренном порядке всех названий столицы республики на киргизский язык. Шакиев отметил, что в республике есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Так, по его словам, необходимо срочно переименовать все районы Бишкека.
Подобную инициативу ранее выдвинули еще несколько депутатов киргизского парламента. Они также хотят, чтобы всем районам столицы республики были присвоены киргизские названия. Киргизский язык в республике является государственным, русский язык в стране объявлен официальным.
Бишкек территориально делится на четыре района – Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.
Президент Владимир Путин в сентябре на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым отмечал, что поддержка в республике русского языка является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вдова режиссера Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве
Стало известно о смерти вдовы режиссера Говорухина при пожаре в Новой Москве
Вдова советского и российского кинорежиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах.
Пожар произошел в коттеджном поселке Лесное Озеро, во время ЧП погибла вдова Станислава Говорухина Галина, сообщил собеседник ТАСС.
В ГУ МЧС по Москве указали, что пожар произошел в частном доме с мансардой. Площадь возгорания оценивалась в 100 квадратных метров, его сначала локализовали, а затем загасили полностью. Министерство подтвердило, что при пожаре погиб человек.
Режиссер Станислав Говорухин скончался в 2018 году в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни.
Греция решила передать Украине ЗРК С-300 в обмен на новые системы ПВО от США
Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО, сообщило издание «Элефтерос типос».
По данным СМИ, замена вооружения на системы образца НАТО будет проведена в скором времени, передает ФАН со ссылкой на «Элефтерос типос».
Уточняется, что Афины намерены постепенно избавиться от «достаточно устаревших» российских ЗРК, они будут заменены американскими.
При этом утверждается, что инициаторами замены греческого арсенала являются США.
Ранее сообщалось, что Лондон решил передать Украине вертолеты Sea King.
Казаки приняли участие в контрнаступлении союзных сил в Соледаре
Наступление вооруженных сил Украины в городе Соледаре в Донецкой народной республике остановлено совместными силами спецназа «Ахмат» и 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В городе Соледаре ДНР силами спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК «Вагнер» успешно пресечена атака украинских бандформирований», – цитирует Кадырова сайт «Всероссийского казачьего общества».
В результате контрнаступления союзных сил было уничтожено пять вражеских танков, девять БМП, один МТЛБ и сбиты три беспилотных летальных аппарата.
По словам главы республики, бандформированиям Украины на этих направлениях не удалось остановить наступление союзных сил. Неся большие потери, нацисты вынуждены покидать свои оборудованные укрепления.
«Настрой у наших бойцов самый решительный, они заряжены только на победу», – заключил Кадыров.
Зеленский захотел «деоккупировать» Крым невоенным путем
Financial Times: Зеленский заявил о готовности «деоккупировать» Крым невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил о готовности рассмотреть возможные варианты «деоккупации» Крыма невоенным путем.
В интервью газете Financial Times Зеленский сказал, что сейчас мир «в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом». Президент Украины отметил, что если кто-то предложит Киеву «способ деоккупации Крыма невоенным путем», сам он будет «только за».
При этом Зеленский сказал, что «не стоит тратить время» на обсуждения, если решение предполагает, что Крым остается в составе России, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
Портившего машины с буквой Z мужчину задержали в Краснодарском крае
В Новороссийске задержали мужчину, который подозревается в проколе шин и заливании краской машин с буквой Z, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Задержанному 50 лет, у него есть судимости, мужчину подозревают в повреждении автомобилей с символами Z, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Подозреваемый в момент задержания был как раз около иномарки с буквой Z, он планировал нанести повреждения машине.
Правоохранители установили, что мужчина также ответственен за прокол шин, зарисовку символики краской и разбитые стекла у машин. Несколько раз эти эпизоды попадали на камеры видеонаблюдения.
У мужчины на месте задержания нашли аэрозольный баллончик с автомобильной краской, отвертки, фонарик и наркотики объемом больше одного грамма.
Уголовное дело завели по статьям об умышленном повреждении имущества и незаконном хранении наркотиков. Мужчину отправили под арест.
Летом в Волгодонске девушка исписала несколько автомобилей буквой Z. До этого подобная история произошла в Воронеже, там повреждения получили несколько машин.
Ранее журналистка из Германии подверглась преследованиям из-за буквы Z.
Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.
Песков опроверг слухи о планах Путина объявить о «мобилизации страны»
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся послании президента Владимира Путина, где будет объявлено о «мобилизации страны».
На вопрос о том, соответствует ли действительности эта информация, Песков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь российского лидера сообщал, что точных сроков послания пока нет.
В Киргизии призвали срочно изменить русские названия районов Бишкека
Спикер парламента Киргизии Шакиев призвал срочно изменить русские названия районов Бишкека
|
|
Спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев выступил за переименование в экстренном порядке всех названий столицы республики на киргизский язык.
Шакиев отметил, что в республике есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Так, по его словам, необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, передает ТАСС.
Он заявил, что планы по развитию государственного языка в Киргизии до конца реализовать пока не удалось.
Заявление прозвучало в Бишкеке во время выступления на общенародном курултае (съезде) страны.
Бишкек территориально делится на четыре района – Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.
Подобную инициативу ранее выдвинули еще несколько депутатов киргизского парламента. Они также хотят, чтобы всем районом столицы республики были присвоены киргизские названия.
Киргизский язык в республике является государственным, русский язык в стране объявлен официальным.
Президент Владимир Путин в сентябре на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым отмечал, что поддержка в республике русского языка является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД