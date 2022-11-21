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21 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
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Отношения России и Чехии убивают с долгосрочной целью

Чехия одна из немногих стран, в которых политика властей в отношении Украины натолкнулась на массовый народный протест Malina Petr/CTK/Global Look Press
Чехия вошла в число стран ЕС, объявивших Россию «террористическим режимом». Причем сделала она это одной из первых, несмотря на все издержки для себя и неустойчивое положение местной власти. Этот шаг наверняка будет иметь серьезные последствия. В том числе и такие, которых старательно добиваются инициаторы этой хамской акции.  Подробности...
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Киев планирует заработать на гуманитарной катастрофе в Херсоне

Зеленский использовал Херсон для самопиара, но реальная информация из города играет не в пользу его режима Ukrainian Presidency/ABACA/Reuters
Власти Украины объявили о начале «добровольной» эвакуации жителей из Херсона. Вывоз людей объясняется тяжелой гуманитарной ситуацией в преддверии зимы. Но гуманитарная катастрофа, которую Киев и спровоцировал артобстрелами, лишь одна из нескольких причин эвакуации. Что еще побудило украинский режим очистить оккупированный ВСУ город от жителей? Подробности...
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Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

Токаев победил на выборах президента Казахстана AP/ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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Обсуждение: 21 комментарий
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    Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым

    Токаев победил на выборах президента Казахстана
    		   21 ноября 2022, 14:36
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переизбрался на еще один срок. Не дожидаясь оглашения результатов голосования, он объявил о ряде крупных реформ в стране. Как изменится внешняя и внутренняя политика государства? И какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой?

    Как сообщили в ЦИК Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей. Итоговая явка составила 69,44%. В голосовании участвовали 8 млн 300 тыс. 046 граждан. Для голосования были открыты более 10 тыс. избирательных участков, еще 68 участков работали в 53 странах, в том числе в России – в Москве, Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.

    За место президента боролись шесть кандидатов. При этом оппоненты Токаева оказались в роли статистов. Как показал опрос телекомпании «Хабар», местное население практически ничего не знает о них. Главная интрига была в том, как выступит кандидат «против всех» – такой графы в бюллетенях на предыдущих выборах не было. В итоге ответ «против всех» занял второе место с результатом 5,8%.

    Не дожидаясь итогового подсчета голосов, Токаев анонсировал ряд изменений в стране. Так, Казахстан ожидают «последовательная конституционная реформа» и «переход к новой форме политического устройства». Он также заявил о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику в нынешних реалиях.

    Напомним, указ о проведении досрочных выборов президента Казахстана был подписан Токаевым в конце сентября после принятия поправок в Конституцию. Согласно изменениям, срок полномочий президента увеличен с пяти до семи лет, однако переизбираться запрещено.

    Причиной для реформ стали массовые протесты в начале этого года. Изначально недовольство граждан было вызвано резким ростом цен на топливо, однако вскоре лозунги митингующих стали политическими. Люди требовали отставки правительства и реформ, а протесты перешли к беспорядкам.

    Для стабилизации ситуации Токаев был вынужден обратиться к главам ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В итоге Совет ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев. 6 января российские подразделения в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.

    Спустя неделю президент России Владимир Путин заявил о выполнении миротворческой миссией поставленных задач в Казахстане и необходимости ее возвращения домой. Операция оказалась молниеносной и принесла выгоды не только среднеазиатской республике, но и самой России.

    На этом фоне Казахстан продолжил развивать отношения со странами Запада и отказался, к примеру, признавать независимость ЛНР и ДНР (когда республики еще не вошли в состав России). Примечательно и то, что к выборам в Казахстане приурочил свое турне по Средней Азии глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он призвал развивать транспортные коридоры между Евросоюзом и регионом в обход России.

    При этом за несколько дней до выборов Боррель посетил Казахстан. На встрече с Токаевым он пообещал возместить государству «сопутствующий ущерб», нанесенный антироссийскими санкциями Евросоюза. В российском экспертном сообществе такой шаг расценили как попытку подкупа дружественной нам страны.

    Но если говорить о выборах, то их результаты оказались ожидаемыми, считает политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов. «Графа «против всех» стала вторым по популярности выбором граждан, хотя я ожидал большего результата», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов.

    «Вероятно, это связано с тем, что явка оказалась ниже, часть людей, которые могли бы голосовать «против всех» остались дома. К примеру, в Алма-Ате явка, кажется, стала самой низкой за всю историю постсоветских выборов», – добавил собеседник.

    «В целом же большинство оппозиционно настроенных граждан просто не пришли на избирательные участки, поскольку их демотивировали различные СМИ и оппозиционные деятели. Вместе с тем электорат, лояльный действующему президенту, пришел на выборы. Все это и привело к уверенной победе Касым-Жомарта Токаева», – убежден он.

    «Также можно сказать, что жителям республики по душе имидж сильного лидера, который четко представляет будущее страны», – добавил Шибутов. «Я считаю, что после таких результатов и при учете того, что теперь глава государства избран на семилетний срок, ему под силу реформировать политические институты страны», – полагает эксперт. 

    «Говоря о грядущих парламентских выборах, думаю, стоит ожидать регистрации трех-четырех новых партий, что вкупе с выборами по одномандатным округам существенно усилит конкуренцию. Убежден, что борьба за места в парламенте будет намного сильнее, чем за пост президента. Задействованы будут все ресурсы, в том числе материальные, а также будут участвовать все элитные группы без исключения», – выразил уверенность политолог.

    Что касается рассмотрения итогов президентских выборов в долгосрочной перспективе и их влияния на отношения с соседями, в том числе с Россией, Шибутов отметил, что

    «не стоит ожидать каких-то изменений в худшую сторону, скорее всё сохранится на текущем уровне или даже улучшится, особенно если вы не будете проигрывать на Украине».

    «Кроме того, слова Токаева о том, что Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику – означают сохранение действующего внешнеполитического курса страны», – заключил собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, отношения Казахстана с Россией и Китаем останутся наиболее приоритетными во внешней политике государства. «Токаев показывает адекватную способность оценки геополитического положения республики и развивает международное сотрудничество в рамках этого понимания», – полагает Бордачев.

    «Сейчас мы не видим предпосылок к тому, чтобы Казахстан проводил неадекватную внешнюю политику. И большой дипломатический опыт Токаева здесь играет не последнюю роль», – подчеркнул собеседник. Политолог также обратил внимание на заявления президента Казахстана о необходимости проведения многовекторной политики. «Это основа внешней политики государства на протяжении всех 30 лет независимости. Она закреплена во всех официальных документах государства», – отметил он.

    «Безусловно, когда Москва критикует Астану за многовекторность, Казахстан всегда может ответить, что и Россия проводит аналогичную политику. Ведь фактически речь идет о способности развивать отношения не только на одном географическом направлении», – считает эксперт.

    Поэтому визит Борреля в Казахстан и другие страны региона не окажет влияния на геополитический курс Астаны, уверен Бордачев. «Казахстан просто не мог отказать в этом визите. Именно поэтому Боррель приехал и сказал то, что должен сказать в рамках своей должности. И эти заявления не обязательно должны иметь что-то общее с реальностью», – иронизирует собеседник.

    «Например, евродипломат заявил о необходимости строить альтернативные транспортные коридоры в обход России через Каспийское море. Все, конечно, посмеялись над этим, поскольку технологических возможностей для осуществления этих планов нет», – продолжает политолог. «Нечто подобное уже пытались сделать. Но всё уперлось в то, что Каспийское море достаточно мелкое, но при этом очень бурное. И провезти через него большой объем грузов просто не получается», – напомнил Бордачев.

    «В то же время Астана опасается любого давления. И тут играют роль два фактора. Во-первых, в 90-е годы, когда Россия лежала в экономических руинах, первый президент Назарбаев продал значительную часть прав на добычу энергоресурсов западным компаниям. Во-вторых, Казахстан, как и ряд постсоветских стран, зависит от международной финансовой системы», – перечислил эксперт.

    «Именно поэтому Астане приходится проводить достаточно сложную, но взвешенную политику, чтобы, с одной стороны, не нарваться на неприятности от Запада, а с другой – полностью выполнять свои обязательств перед Россией. И в первую очередь это касается сложностей, связанных с антироссийскими санкциями», – заключил Бордачев.

    В свою очередь руководитель отдела стран Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что внутриполитическая ситуация в Казахстане будет серьезно влиять на внешнеполитический курс Астаны. Токаеву не удалось преодолеть раскол в обществе и элитах, что отразилось в том числе на явке: если на юге страны она перевалила за 80%, то в мегаполисах избиратель проявил себя очень пассивно.

    «Кроме того, во многих регионах опасаются «перестройки», которую анонсировал Токаев. Уже объявлено о крупных политических и экономических изменениях, но ничего конкретного пока не обозначено. Это вызывает скепсис в обществе, потому что многие помнят печальные результаты советской «перестройки». Поэтому Токаев находится в очень сложном положении», – подчеркивает Грозин. «Я и сам достаточно скептически отношусь к революционным способностям Токаева.

    Казахстанский Горбачев из него не вырисовывается.

    Он – человек системный, склонностью к «рубке с плеча» не отличается. Играет роль и профессиональная деятельность – дипломат не склонен «душить» конкурентов. Он с ними договаривается», – подчеркивает эксперт.

    «Уверен, что Токаев не станет наживать себе врагов путем резкого сноса экономической системы, создававшейся в течение 30 лет. Одно дело – отобрать бизнес у племянника первого президента, другое – попытаться пересмотреть соглашение с компаниями типа Chevron. Это может привести к таким событиям, по сравнению с которыми январь покажется «легкой разминкой», – считает собеседник.

    «В этом контексте интересно посмотреть на грядущие выборы в парламент. Токаев проговорился о том, что участников в этот раз будет больше. Фактически будет дана отмашка на регистрацию новых политических партий, которые разделятся на два вектора: прозападный и националистический», – допускает собеседник.

    «При этом значительная часть населения по-прежнему испытывает теплые и дружественные чувства к нашей стране. Евразийская интеграция представляется обществу более понятным проектом, чем движения в сторону Турции, Запада или Китая», – предполагает Грозин. «Но в итоге Астана будет стараться вести тот же курс, который вела все последние 30 лет. К тому же многовекторность Казахстана в современном изводе является детищем Токаева. И отказываться от нее он не станет, если только геополитическая ситуация в мире резко не изменится», – резюмировал Грозин.

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