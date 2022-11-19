Казахстану посулили деньги за отказ от дружбы с Россией

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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
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Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...

Почему модная западная мысль ненавидит Россию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Самое интересное, что Россия, возвращаясь в историю и возвращая историю как ценность, своими действиями пытается этот процесс затормозить, а в идеальном случае – остановить. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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    Казахстану посулили деньги за отказ от дружбы с Россией

    Боррель похвалил Токаева за то, что тот назвал ДНР и ЛНР «квазигосударствами»
    		   19 ноября 2022, 11:30
    Фото: akorda.kz
    Текст: Олеся Отрокова,
    Дарья Волкова

    ЕС возместит Казахстану ущерб, который ему нанесли антироссийские санкции Евросоюза. Это пообещал приехавший в Астану глава евродипломатии Жозеп Боррель. Встреча с президентом Казахстана Токаевым сопровождалась посулами новых инвестиций. Получится ли у ЕС с помощью денег настроить Казахстан против Москвы и заманить его в антироссийскую коалицию?

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с прибывшим в республику Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом в четверг сообщило агентство  Sputnik Казахстан. В числе прочего, Боррель заявил: санкции Евросоюза, введенные против России, не нацелены на экономику других государств.

    Более того, выступая на брифинге в Астане, глава евродипломатии пообещал, что ЕС будет возмещать «сопутствующий ущерб», который антироссийские санкции Евросоюза причиняют  экономикам третьих стран, передает «Интерфакс».

    Напомним, что отношение властей Казахстана к санкционной кампании Запада против России можно назвать двойственным. В апреле помощник казахстанского президента Тимур Сулейменов заверил в интервью панъевропейскому порталу Euractiv, что «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза». В середине июня, в интервью телеканалу «Россия 24» уже сам Токаев заявил: республика будет соблюдать все ограничения, наложенные мировым сообществом на Россию, но при этом работа Казахстана с Москвой продолжится.

    «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», – пояснил тогда казахстанский лидер. С другой стороны, Токаев подчеркнул: республика, входящая вместе с Россией в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств».

    В начале июля широкий резонанс вызывал опубликованный для общественного обсуждения проект приказа Минфина Казахстана. Как сообщал тогда РБК, проект документа предполагал запрет поставок в Россию и Белоруссию товаров, которые попали под западные санкции. Суть документа заключается в том, что власти Казахстана не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией будет запрещено, отмечало издание «Коммерсант», первым обратившее внимание на инициативу казахстанского Минфина.

    Вопрос об отношении Москвы к проекту «санкционного» приказа был задан пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. «Наши правительства находятся в постоянном контакте, – приводил слова Пескова РБК. – Поэтому пока никаких решений не принималось. Пока, напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше развивать наше взаимодействие».

    Справедливости ради, о принятии этого документа, который фактически подключил бы Казахстан к западным санкциям против России, пока неизвестно. Но нынешний визит Борреля в Астану (вслед за приездом главы Евросовета Шарля Мишеля и переговорами Токаева с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен), обещание «возместить ущерб», вкупе другими обещаниями – укрепления инвестиционных и экономических связей ЕС и Казахстана, выглядит как очередная попытка втянуть республику в антироссийскую коалицию Запада. Показательно, что Боррель поблагодарил Токаева, назвавшего ДНР и ЛНР квазигосударствами – о чем сообщает Ура.Ru.

    Впрочем, «разговоры об инвестициях ЕС в Казахстан, да и в целом в регионы Центральной Азии, о каких-то компенсациях за антироссийские санкции останутся только на уровне обещаний», полагает эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, профессор, действительный член Русского географического общества Александр Князев. Он отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

    «Это попытка подкупа дружественной нам страны».

    «Но Казахстан демонстрирует свою приверженность решениям международных организаций и будет продолжать это делать только, чтобы не поссориться с Западом и не попасть под их санкции, – рассуждает Князев. –  И надо сказать, что Россия тоже в этом заинтересована. Нашей стране нужны различные коридоры для параллельного импорта, для финансовых транзакций, нужна торговля».

    «Кроме того, лояльность Казахстана к ЕС – это просто напросто поиск возможностей, чтобы каким-то образом заработать в сложившихся условиях. На фоне той ситуации с санкциями, в которой оказалась Россия и, в том числе Белоруссия, у Казахстана есть определенные возможности. Астана, можно сказать, организует работу по освоению создавшихся условий», – считает эксперт.

    Влияние Евросоюза в Центральной Азии, в целом, крайне малозначительно, говорит Князев. «Активность ЕС в данном регионе в основном приходится на риторику о правах человека, на совместное участие в сфере безопасности, на какие-то обучающие программы, на свойственные сегодня европейцам заявления о каких-то благородных целях, притом, что особых инвестиций оттуда в Казахстан не поступает. Во внешнеторговом обороте Астаны важное место занимает Италия – это те итальянские компании, которые закупают казахстанскую нефть. Но говорить о каких-то «зеленых» инвестициях или каких-либо других не приходится», – пояснил эксперт.

    Князев уверен, что объективные интересы Казахстана диктуют ему только два внешних ориентира – это Россия и Китай. «Основной рынок казахстанской нефти – это, конечно, Европа.  Но рынок можно поменять. При реалистичном руководстве Казахстана, которое, например, сегдня стоит у руля, страна будет находиться в колоссальной зависимости от России и Китая», - заявил собеседник.

    На сегодня торговое и экономическое взаимодействие Казахстана и России эффективно и успешно. «Через Казахстан осуществляется параллельный импорт многих видов российских товаров. По многим отраслям наблюдается рост. Имеются даже перенесенные на территорию Казахстана российские производства, обладающие экспортной направленностью. И я пока не знаю таких примеров в сферах, где имеется взаимозависимость между нашими странами, где бы Казахстан, да и Россия пострадали от европейских санкций», – сказал эксперт.

    «На мой взгляд, визит Борреля и его обещания компенсация – просто пиар ЕС. Есть ли какое-нибудь на этот счет решение Европейского совета, Европейской комиссии, Совета Европейского союза, Европейского парламента? Ничего этого нет, поэтому это всего лишь слова Борреля и больше ничего. Дело в том, что компенсация – это огромные деньги, и поэтому такой процесс не может быть запущен без консенсуса всех стран ЕС, а там даже такого обсуждения нет. Я думаю, в Алма-Ате в эти слова не поверили, мило поулыбались и перешли к другому вопросу», – в свою очередь, пояснил член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Марат Шибутов.

    Причиной появления таких идей в ЕС эксперт называет существование весомой оппозицию Западу в его осуждении России. «Большое количество стран не участвуют в антироссийских голосованиях или воздерживаются. При этом если ЕС начнет вводить санкции против третьих стран, то он испортит с ними отношения, а мощи США, чтобы это игнорировать, у него нет. Вот они и прощупывают почву – можно ли все же попробовать ввести санкции против третьих стран или нет?», – указал Шибутов.

    По его словам, Казахстан старается избежать санкций и США, и ЕС, потому что страна старается избежать таких ударов по экономике. «Мы не настолько богатые или терпеливые. При этом, Казахстан остается одой из главных целей Запада для санкций против третьих стран, потому что активно взаимодействуем с Россией и Белоруссией», – отметил аналитик.

    «В общем, пока это просто разговоры. Понятно, что в России привыкли верить словам, но в Казахстане любят документы, подписанные и ратифицированные. А их у Борреля в запасе нет», – резюмировал он.

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