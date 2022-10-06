Посол Украины спровоцировал перепалку Москвы и Казахстана

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6 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:00  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия и Саудовская Аравия нанесли прямой удар по Байдену

России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности, пишет The Wall Street Journal REUTERS/Evelyn Hockstein
Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал внешней политики США на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность Белого дома сократить доходы России от продажи энергоресурсов. К такому выводу пришли западные СМИ, анализируя соглашение нефтедобывающего картеля, которое вызвало гнев в Вашингтоне.  Подробности...
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В ряду союзников России есть два ослабевших звена

Связь с Ираном для России теперь важна как никогда прежде Vahid Salemi/AP/ТАСС
США проверяют на прочность ту международную архитектуру, которая позволяет России выдерживать конфликт с Западом. В ход идут как новые интриги, так и привычный метод разгона цветных революций. В данный момент под ударом находятся сразу два важных союзника России – Иран и Республика Сербская. Выстоят ли? Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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НАТО готовится вооружать Молдавию

Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил @MDAarmy
Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

Александр Чаусов
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
В очередной раз после призывов к мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны папы Римского украинские политики и политизированные граждане высказали свою резкую критику в адрес римского первосвященника. Подробности...

Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что спустя всего сутки-двое все уже были бы на боевых постах и снабжены всем необходимым. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Пора отказаться от двойного послания обществу

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Мы все время ругаем Запад. Но у Запада есть одно преимущество – там никакой шизофрении нет. Паранойя есть, а шизофрении нет. Провозгласив нас врагами, там готовы зачистить все, связанное с Россией. Подробности...
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От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

Нефтяной удар по США и Европе

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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    Посол Украины спровоцировал перепалку Москвы и Казахстана

    Астана в последнее время ужесточает свой тон в адрес Москвы
    		   6 октября 2022, 22:00
    Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Внешнеполитические ведомства России и Казахстана обменялись резкими заявлениями. Москва недовольна тем, что Астана до сих пор не выдворила отличившегося русофобией посла Украины. Казахи в ответ заявили, что им не понравилась тональность российского МИДа. Похоже, что Астана в период лобового конфликта Москвы и Пекина с Западом по-прежнему пытается продолжать многовекторную политику. Каков будет ее итог?

    В четверг МИД Казахстана сообщил о том, что посол России Алексей Бородавкин был приглашен на «довольно жесткий разговор», в ходе которого «обсудили высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства». По мнению представителя казахского МИДа Айбека Смадиярова, тональность его коллеги Захаровой «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».

    Стоит напомнить, что скандал зародился еще в августе. Тогда в одном из интервью посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский сообщил, что украинский режим старается убить «как можно больше русских». В конце августа, когда Москва выразила свое возмущение, Врублевского вызвали на ковер в МИД Казахстана и сделали выговор. В сентябре в Нур-Султане сообщили, что киевский дипломат уехал в отпуск, из которого уже не вернется.

    Однако в минувшую среду стало ясно, что это обещание Астана (так теперь называется Нур-Султан) не сдержала. «К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», – заявила Захарова. По ее словам, в этой связи на Смоленскую площадь был вызван посол Казахстан Ермек Кошербаев, которому заявлено о «категорической неприемлемости» подобной ситуации.

    Москва рассчитывает, что казахская сторона, следуя не только духу союзнических отношений, но и букве собственного законодательства (статья 147 УК Казахстана предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не пойдет на поводу у неонацистского режима в Киеве и «примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста».

    Хотя Смадияров в четверг и выразил недовольство «тональностью» выпадов Захаровой, все же он сообщил, что из Киева наконец получена кандидатура нового посла, – и ее «сейчас согласовывают», а значит, требование Москвы наконец выполнено.

    Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Князев считает, что скандал вызван недостаточной дипломатической выдержкой – в первую очередь, с казахской стороны. «Казахстан не предпринял необходимых мер, из-за чего украинский посол и вернулся в Астану. Могли бы опубликовать краткое разъяснение: мол, для нас так важны отношения с Киевом, поэтому мы разрешили Врублевскому еще какое-то короткое время исполнять свои обязанности», – предложил эксперт.

    Однако этот мелкий эпизод отражает более важный процесс, добавляет Князев. «Сейчас сужаются внешнеполитические возможности для маневра у тех стран, что находятся в высокой зависимости от Москвы. Я говорю о странах центральной Азии, включая и Казахстан. Но пока в этих столицах нет понимания того, что время «многовекторной политики» проходит, пора определяться, с кем ты. Пока не осознали, что в мире начался глобальный передел.

    Пытаются вести себя по-прежнему, поддерживают отношения с Россией, от которой они зависимы, делают реверансы Западу – через Украину.

    Казахстан последние месяцы наиболее ярко себя в этом проявляет и это очень опасно для этой республики. Больше нельзя усидеть на двух стульях. Это может привести к конфликту как с Западом, так и с Россией, так и с Китаем», – предупреждает Князев.

    «Принципиальное отличие Казахстана от Украины – это соседство с Китаем. Случись перекос во внешней политике Астаны в пользу западных стран, Китай вмешается. В какой форме? Трудно сказать, но он не будет так нейтрален, как он нейтрален по отношению к Украине», – полагает Князев. По мнению эксперта, в публичном пространстве не стоит впредь развивать подобные публичные скандалы. «А вот в непубличной разговор должен быть. В пятницу пройдет неформальная встреча в верхах СНГ. Нельзя исключать, что в кулуарах такой разговор как раз и состоится», – предполагает политолог.

    Действительно на пятницу в Петербурге намечен неформальный саммит лидеров стран СНГ. Об этом объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Кстати, в четверг, пока казахский МИД полемизировал с коллегами в Москве, во внутренней политике Казахстана происходили важные события. Сразу несколько политических сил объединились в Народную коалицию, чтобы вместе выдвинуть президента Касым-Жомарта Токаева на предстоящие 20 ноября выборы главы государства. Опорой коалиции стала правящая партия «Аманат» («Завет предков»).

    Сам Токаев принял это приглашение и выступил на форуме коалиции с программной речью. «Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств, и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии», – перечислил Токаев во внешнеполитическом разделе своей речи. По его мнению, Казахстану нужна «сбалансированная, разнонаправленная, конструктивная внешняя политика».

    В Астане до сих пор не поняли, что, если ориентироваться сразу на всех: на Брюссель, Вашингтон, Анкару или даже на Пекин, то Казахстан рискует утратить многие инструменты для выхода из нынешнего политического и экономического кризиса», – отмечает по этому поводу руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

    «Казахстан – не такая уж влиятельная страна, весь он – как Москва и Подмосковье по численности населения, а если судить по экономике, то и того меньше. Токаев озабочен тем, как ему переработать наследие первого президента Назарбаева, причем переработать так, чтобы его с трона не сбросили. Человек находится в подвешенном положении, вот почему ему нужно поддерживать отношения с Россией, и при этом заигрывать с русофобами-националистами, и с Западом, с китайцами, с пакистанцами, с турками. Положение хуже губернаторского», ­– считает Грозин.

    «Что касается России, то она разбаловала Казахстан своим хорошим и необоснованно доверительным отношением. Токаев забыл, что удержался в январе у власти благодаря России и теперь он ужесточает тон в адрес Москвы. Есть данные, что эта страна сбывает оружие украинцам – через Голландию, Англию. При этом едва ли не каждый казахский чиновник со средним образованием пытается учить русских тому, как правильно себя вести. Причем, эти проблемы копились в Казахстане много лет», – напомнил Грозин газете ВЗГЛЯД.

    «С Казахстаном меня связывают личные отношения, я там долго работал. Но должен признать: на сегодня у нас гораздо больше общих точек народами, казалось бы, гораздо более далекими в историко-культурном смысле: узбеками, таджиками, киргизами», – посетовал эксперт.

    Тем временем, правящая партия «Аманат» обнародовала в четверг свою новую платформу, затронув в ней и языковой вопрос – тот самый, что не раз провоцировал бытовые конфликты между казахами и русскими. Русский в документе не упоминается, зато государственный язык «должен стать объединяющей силой» общества. Его знание должно стать престижным, а использование – повсеместным.

    «Казахский язык должен занять достойное место в образовании и науке, медицине, армии, финансовой сфере, промышленности, в информационном пространстве», – пишут авторы платформы. Понятно, какой именно язык пока мешает казахскому занять то место, о котором мечтают в «Аманате». Впрочем, партия заверяет, что «не позволит использовать языковой вопрос в политических играх».

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