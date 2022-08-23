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23 августа, вторник  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

Германия зря надеется на Канаду в качестве замены России Picture Alliance/SVEN SIMON/ТАСС
Сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия пытается убедить, что нашла другую отличную альтернативу российскому газу. Это СПГ из Канады, которая действительно богата природными ресурсами. Мечты немцев могут реализоваться, однако не за два месяца, что остались до начала отопительного сезона. На немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

Петр Ковалев/ТАСС
Украина нашла новый способ выдворить всех жителей из прифронтовой полосы ДНР. Еще недавно она угрожала принудительно эвакуировать все население, но затем угрозы утихли. Зато власти отрубили свет и воду даже в тех городах, которые, по сути, еще и не затронуты обстрелами. Почему Киев с таким упорством выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка? Подробности...
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Украина ставит рекорд ненависти к русским

Петр Врублевский призвал убивать русских ULYSMEDIA/YouTube
Антироссийские высказывания посла Украины в Казахстане вызвали бурную реакцию среди казахстанской общественности и казахстанского руководства. Посол вызван в МИД страны, слова дипломата осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана, а ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала объявить его персоной нон грата. О чем идет речь? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Дугина была человеком Нового времени

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей. Подробности...

В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Подробности...
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Великий шаг к Великой Победе

Борис Грызлов
Борис Грызлов, председатель высшего совета «Единой России», чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь.
79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

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    		   23 августа 2022, 12:48
    Фото: ULYSMEDIA/YouTube
    Текст: Николай Стороженко

    Антироссийские высказывания посла Украины в Казахстане вызвали бурную реакцию среди казахстанской общественности и казахстанского руководства. Посол вызван в МИД страны, слова дипломата осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана, а ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала объявить его персоной нон грата. О чем идет речь?

    Украинская школа дипломатии, известная своим нестандартным подходом, взяла новую высоту. Зовут высоту Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. А прославился он благодаря интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузайырову и фразой: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Стараемся убить их как можно больше. Вот и все».

    Контекст слов не вполне понятен, по новостным ресурсам гуляет только вышеприведенная фраза. Однако учитывая, что сказано это было на фоне гибели Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта с отчетливым украинским следом, позиция посла (посла!) выглядит еще более скандальной.

    В остальном же все по накатанной. Официальный представитель государства Украина (на русском, к слову, языке) призывает к массовым убийствам по этническому признаку. Иначе говоря, к тому, что по определению ООН является геноцидом. Он не призывает противостоять российским военным, уничтожать российскую армию – нет, он высказывается о каждом, кто считает и называет себя русским человеком.

    Подобные высказывания можно было встретить в украинских сегментах соцсетей весной текущего года, и их еще можно было бы списать на понятные эмоции начала СВО. Но то – безответственные и анонимные пользователи соцсетей, а в данном случае – официальный представитель, уполномоченное лицо. Чья работа – публично высказывать позицию представляемого им государства. Что ж, мы знали, что Украина все эти годы занималась геноцидом русских, спасибо теперь и за официальное подтверждение. Конкретным дипломатическим языком.

    Посольство Украины в Казахстане комментировать это отказывается, реакции от МИДа и правительства Украины тоже прогнозируемо нет. Молчат и так называемые друзья Украины, а также международные организации: последним вроде как положено отслеживать такие случаи.

    Правда, реакция есть внутри Казахстана, и она вполне предсказуема. «Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», – цитирует ТАСС заявление данной общественной организации. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД республики объявить посла Украины персоной нон грата.

    О ком же именно идет речь? Посол, на первый взгляд, не похож на Петара Брзицу (хорватский военный преступник, один из палачей в концлагере Ясеновац, прославился убийством более чем тысячи сербов за одну ночь). И кокетливое «мы» посла к нему лично, конечно же, не имеет никакого отношения. Равно как и «...тем меньше придется убивать нашим детям», конечно же, не относится именно к его детям: жены и дети подавляющей части украинской элиты пережидают военную операцию в странах ЕС.

    Мы живем в странное время. Даже очевидные вещи приходится разбирать и доказывать: да, это действительно плохо и омерзительно по таким-то причинам (раз-два-три). Насколько омерзительно и недопустимо то, что говорит Врублевский?

    Давайте начнем с его коллеги – бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Примерно 1,5 месяца назад он вляпался в похожий скандал. Посольство Израиля выдвинуло Мельнику целый ряд обвинений по итогам интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. «Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, банализацией холокоста», – говорится в заявлении посольства.

    При этом Мельник не призывал убить всех евреев. По сути, он и о холокосте-то напрямую не говорил. А говорил он о том, что Бандера (для Мельника и не только) – молодец и «...важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу». Но как быть с тем, что в ходе этой борьбы последователи Бандеры убивали в том числе евреев, и именно за то, что они евреи? А никак, говорит экс-посол, нет таких фактов и доказательств этому тоже нет. Как и связи Бандеры с нацистами. 

    Примечательно, что это огненное интервью заметили и «насовали» за него Мельнику не только израильские дипломаты. «Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины», – это от слов Мельника открестился МИД Украины. 

    И, конечно, важная подробность. Посольство Израиля в Берлине высказало свое возмущение словами Мельника 2 июля. Тогда как МИД Украины дистанцировался от бандерофилии своего дипломата днем раньше, еще 1-го. То есть несмотря на всю отбитость и радикальный имидж, в Киеве вполне понимают границы допустимого – по крайней мере, с точки зрения отношений с Израилем и оценки одного из геноцидов Второй мировой, называемого холокост. В итоге уже 9 июля Зеленский Мельника уволил. По-тихому, списком, сняв одновременно еще 4 послов.

    Причем всем причастным очевидно, что в МИД Украины сидят точно такие мельники. И поклонение Бандере – еще не самый худший вариант, там покруче типажи встречаются (зигующего консула Марущинца с тортиком Mein Kampf не забыли еще?). Это называется: выгнали из гестапо за антисемитизм. 

    Просто даже несмотря на некоторое современное опрощение нравов, есть вещи, которые нельзя говорить в приличном обществе без последствий. В родном селе/городе, упарываясь горилкой на встрече с друзьями-дегенератами, – можно. А в статусе посла, открыто и под запись – нельзя.

    Хотя бы потому, что на этом пути очень сложно остановиться. Где одна нация, которую надо уничтожить, там и следующая, а то и больше. Как оно в итоге и получилось (чуть не получилось) у Гитлера. 

    Нельзя потому, что в Казахстане живет более трех миллионов русских (2021), а сам Казахстан – участник интеграционных объединений с Россией. И посол Украины своим кратким спичем крепко поставил руководство Республики Казахстан в очень неудобное положение.

    Решать, разумеется, руководству независимого Казахстана, но можно ожидать, что представители МИД Казахстана могут попросить украинского посла уехать к себе домой. И больше не возвращаться. Как это несколькими неделями ранее сделали чиновники МИД ФРГ в отношении Мельника.

    Во вторник утром стало известно, что официальная реакция Казахстана уже последовала – Петр Врублевский был вызван в МИД страны, ему был выражен протест из-за его высказываний о русских. «Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», – заявил МИД.

    Впрочем, не менее важно сейчас проявить оперативность и МИД Украины – отозвав Врублевского самостоятельно. Первыми. Не дожидаясь, пока его попросят (или вышвырнут) казахи. Ведь это опять-таки политес, в том числе и по отношению к казахстанскому государству. Любой посол не только представитель государства, но и гость, а значит вести себя должен соответственно.

    А самое главное – откровения Врублевского на порядок хуже откровений Мельника. Мельник не призывал к убийству евреев, он лишь оправдывал убийцу евреев. И если вы одного снимаете с должности, а второго оставляете («подумаешь, это ж русские, а не евреи»), то вы признаете, что государственная идеология Украины – даже хуже, чем холокост.


     
     
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