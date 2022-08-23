Украина ставит рекорд ненависти к русским

Антироссийские высказывания посла Украины в Казахстане вызвали бурную реакцию среди казахстанской общественности и казахстанского руководства. Посол вызван в МИД страны, слова дипломата осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана, а ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала объявить его персоной нон грата. О чем идет речь?

Украинская школа дипломатии, известная своим нестандартным подходом, взяла новую высоту. Зовут высоту Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский. А прославился он благодаря интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузайырову и фразой: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Стараемся убить их как можно больше. Вот и все».

Контекст слов не вполне понятен, по новостным ресурсам гуляет только вышеприведенная фраза. Однако учитывая, что сказано это было на фоне гибели Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта с отчетливым украинским следом, позиция посла (посла!) выглядит еще более скандальной.

В остальном же все по накатанной. Официальный представитель государства Украина (на русском, к слову, языке) призывает к массовым убийствам по этническому признаку. Иначе говоря, к тому, что по определению ООН является геноцидом. Он не призывает противостоять российским военным, уничтожать российскую армию – нет, он высказывается о каждом, кто считает и называет себя русским человеком.

Подобные высказывания можно было встретить в украинских сегментах соцсетей весной текущего года, и их еще можно было бы списать на понятные эмоции начала СВО. Но то – безответственные и анонимные пользователи соцсетей, а в данном случае – официальный представитель, уполномоченное лицо. Чья работа – публично высказывать позицию представляемого им государства. Что ж, мы знали, что Украина все эти годы занималась геноцидом русских, спасибо теперь и за официальное подтверждение. Конкретным дипломатическим языком.

Посольство Украины в Казахстане комментировать это отказывается, реакции от МИДа и правительства Украины тоже прогнозируемо нет. Молчат и так называемые друзья Украины, а также международные организации: последним вроде как положено отслеживать такие случаи.

Правда, реакция есть внутри Казахстана, и она вполне предсказуема. «Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», – цитирует ТАСС заявление данной общественной организации. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) призвала МИД республики объявить посла Украины персоной нон грата.

О ком же именно идет речь? Посол, на первый взгляд, не похож на Петара Брзицу (хорватский военный преступник, один из палачей в концлагере Ясеновац, прославился убийством более чем тысячи сербов за одну ночь). И кокетливое «мы» посла к нему лично, конечно же, не имеет никакого отношения. Равно как и «...тем меньше придется убивать нашим детям», конечно же, не относится именно к его детям: жены и дети подавляющей части украинской элиты пережидают военную операцию в странах ЕС.

Мы живем в странное время. Даже очевидные вещи приходится разбирать и доказывать: да, это действительно плохо и омерзительно по таким-то причинам (раз-два-три). Насколько омерзительно и недопустимо то, что говорит Врублевский?

Давайте начнем с его коллеги – бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Примерно 1,5 месяца назад он вляпался в похожий скандал. Посольство Израиля выдвинуло Мельнику целый ряд обвинений по итогам интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. «Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, банализацией холокоста», – говорится в заявлении посольства.

При этом Мельник не призывал убить всех евреев. По сути, он и о холокосте-то напрямую не говорил. А говорил он о том, что Бандера (для Мельника и не только) – молодец и «...важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу». Но как быть с тем, что в ходе этой борьбы последователи Бандеры убивали в том числе евреев, и именно за то, что они евреи? А никак, говорит экс-посол, нет таких фактов и доказательств этому тоже нет. Как и связи Бандеры с нацистами.

Примечательно, что это огненное интервью заметили и «насовали» за него Мельнику не только израильские дипломаты. «Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины», – это от слов Мельника открестился МИД Украины.

И, конечно, важная подробность. Посольство Израиля в Берлине высказало свое возмущение словами Мельника 2 июля. Тогда как МИД Украины дистанцировался от бандерофилии своего дипломата днем раньше, еще 1-го. То есть несмотря на всю отбитость и радикальный имидж, в Киеве вполне понимают границы допустимого – по крайней мере, с точки зрения отношений с Израилем и оценки одного из геноцидов Второй мировой, называемого холокост. В итоге уже 9 июля Зеленский Мельника уволил. По-тихому, списком, сняв одновременно еще 4 послов.

Причем всем причастным очевидно, что в МИД Украины сидят точно такие мельники. И поклонение Бандере – еще не самый худший вариант, там покруче типажи встречаются (зигующего консула Марущинца с тортиком Mein Kampf не забыли еще?). Это называется: выгнали из гестапо за антисемитизм.

Просто даже несмотря на некоторое современное опрощение нравов, есть вещи, которые нельзя говорить в приличном обществе без последствий. В родном селе/городе, упарываясь горилкой на встрече с друзьями-дегенератами, – можно. А в статусе посла, открыто и под запись – нельзя.

Хотя бы потому, что на этом пути очень сложно остановиться. Где одна нация, которую надо уничтожить, там и следующая, а то и больше. Как оно в итоге и получилось (чуть не получилось) у Гитлера.

Нельзя потому, что в Казахстане живет более трех миллионов русских (2021), а сам Казахстан – участник интеграционных объединений с Россией. И посол Украины своим кратким спичем крепко поставил руководство Республики Казахстан в очень неудобное положение.

Решать, разумеется, руководству независимого Казахстана, но можно ожидать, что представители МИД Казахстана могут попросить украинского посла уехать к себе домой. И больше не возвращаться. Как это несколькими неделями ранее сделали чиновники МИД ФРГ в отношении Мельника.

Во вторник утром стало известно, что официальная реакция Казахстана уже последовала – Петр Врублевский был вызван в МИД страны, ему был выражен протест из-за его высказываний о русских. «Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», – заявил МИД.

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Впрочем, не менее важно сейчас проявить оперативность и МИД Украины – отозвав Врублевского самостоятельно. Первыми. Не дожидаясь, пока его попросят (или вышвырнут) казахи. Ведь это опять-таки политес, в том числе и по отношению к казахстанскому государству. Любой посол не только представитель государства, но и гость, а значит вести себя должен соответственно.

А самое главное – откровения Врублевского на порядок хуже откровений Мельника. Мельник не призывал к убийству евреев, он лишь оправдывал убийцу евреев. И если вы одного снимаете с должности, а второго оставляете («подумаешь, это ж русские, а не евреи»), то вы признаете, что государственная идеология Украины – даже хуже, чем холокост.