В Германии жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после напутствия преемнику

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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 14:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ раскрыла убийство Дугиной
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Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне.
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Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы?
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Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии жестко ответили экс-послу Украины Мельнику после напутствия преемнику
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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками, назвав его неблагодарным.
«Моя солидарность с Украиной пошла на убыль после заявлений посла Мельника. Он причинил своему отечеству большой вред. Его преклонение перед Степаном Бандерой открыло мне глаза», – написала Susanne E, передает РИА «Новости».
«Тон господина Мельника в очередной раз неверный! Я воспринимаю слово «элита» в связи с немецкой политикой как оскорбление», – отметил Christoph P.
«Абсолютно заблуждающийся посол без совести и без благодарности за все, что было и делается здесь для Украины», – возмутился Ichund D.
«Я не могу поверить, как Германия позволяет Украине танцевать у себя на носу, а затем смиренно поддерживает ее», – удивился Lukas E.
«Чуть больше скромности не повредило бы господину Мельнику. Не мы, а вы хотите что-то от нас!» – резюмировал Hans D.
Ранее скандально известный украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что оставит свой пост и покинет Германию 14 октября.
Своему преемнику Мельник посоветовал придерживаться двоякой стратегии. С одной стороны, отметил он, нового посла Украины «должны как можно скорее принять как дипломата», а потому следует быть «милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии для Украины», особенно на фоне усталости от темы событий на Украине и «на фоне этой преувеличенной дискуссии о холодной зиме».
Эксперт предположила мотивы убийц Дугиной
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«Я рассматриваю произошедшее как акт терроризма со стороны Киева. Вероятно, охота велась на отца Дарьи Дугиной – Александра Гельевича. После такого украинские власти нельзя считать легитимными», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась дочь философа, 30-летняя Дарья Дугина. Девушка скончалась на месте.
«Я почти уверена, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы. Не удивлюсь, если выяснится, что это государство окончательно уподобилось террористическим группировкам ближневосточного образца», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.
При этом правозащитница считает, что основной целью была вовсе не Дарья. «Террористы, вероятно, охотились на ее отца – философа Александра Дугина. Он – известная фигура и воспринимается на Западе как один из самых значимых идеологов современной России», – рассуждает она.
«Этот акт терроризма преследует сразу несколько целей. Во-первых, тем самым украинские спецслужбы продемонстрировали свои возможности. Во-вторых, подобные события призваны посеять панику, страх и озлобленность среди россиян. И все это требует жесткого ответа со стороны России», – перечислила эксперт.
В субботу вечером в Московской области в районе поселка Большие Вязьмы на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. За рулем находилась дочь известного философа Александра Дугина – Дарья. В результате катастрофы 30-летняя девушка погибла.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, который также был на фестивале.
По факту случившегося Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.
«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», – сказано в заявлении Следственного комитета.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. По словам Захаровой, фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
В свою очередь депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений в том, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
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Украинские призывники назвали «ценник» побега в Россию
Мужчины призывного возраста, которым удалось добраться до Мелитополя, рассказали журналистам, как находят перевозчиков, которые за несколько тысяч долларов вывозят их в Россию, таким образом они бегут от мобилизации.
«Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. Все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации и их не выпускают из страны. Нашел людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тыс. долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе», – рассказал РИА «Новости» 28-летний уроженец Харькова Александр Тридуб.
По его словам, он и еще несколько мужчин, которые аналогичным путем бежали от мобилизации, были задержаны на блокпосту российскими силовиками. После выяснения обстоятельств он, как и остальные, планирует доехать до России и после добраться в одну из европейских стран, куда четыре месяца назад отправил свою семью.
«Украина мне ничего не дала, поэтому нет повода за нее умирать. Так думают многие. Никто не видит перспектив оставаться и хотят уехать, но это очень сложно. Чтобы собрать деньги, пришлось влезть в долги, чтобы покинуть страну и быть подальше от войны», – заключил он.
Отвечая на вопрос об отношении российских военных, молодой парень подчеркнул, что никто его не пытал и не бил.
Дмитрий Тарануха из Запорожья в свою очередь рассказал, что перевозчика нашел через интернет по объявлению, договорился на услугу за две тысячи долларов в надежде в ближайшее время воссоединиться со своей женой и ребенком в Польше. «Деньги я собирал долго. Но я хочу уехать к семье. Поэтому я ушел от мобилизации. Не хочу воевать, не разбираюсь в политике, в армии не служил, мне 36 лет, и я просто хочу спокойно жить вместе с семьей», – объяснил он.
В день выезда он приехал на место встречи с перевозчиком, где стоял автобус, в котором сидели 16 мужчин и четыре женщины. Когда они доехали до фильтрационного центра, к нему подошел мужчина и попросил 600 долларов за пересечение границы. По мнению собеседника агентства, человек, который взял у него деньги, был сотрудником СБУ или какого-то другого силового ведомства, так как свободно перемещался по территории центра.
Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тыс. долларов.
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На Украине подтвердили смерть одного из руководителей СБУ
В Офисе генпрокурора Украины подтвердили гибель главы управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.
«Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – говорится в сообщении на сайте генпрокурора.
По данным следствия, 20 августа около 22.25, находясь в собственной квартире, жена подполковника Наконечного услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат его тело с огнестрельным ранением и без признаков жизни.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.
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Стало известно об обещаниях Шольца Путину по Украине и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщает Die Welt.
По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля, сообщает Lenta.ru.
Также Шольц утверждал, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Зеленский назвал «последнюю черту» для отказа от переговоров с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будут однозначной. «Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», – передает РЕН ТВ слова Зеленского.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
Шольц назвал разницу между Россией и Канадой для импорта ресурсов
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
«Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на DPA.
«Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», – сказал Шольц.
DPA уточняет, что во время визита канцлера планируется подписание между ФРГ и Канадой соглашения о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в Германию.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Выяснилось, как привели в действие бомбу в автомобиле Дугиной
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Взрывное устройство, установленное на автомобиле политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, привели в действие дистанционным способом, сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», – сказал источник ТАСС.
Накануне автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла дочь политолога Александра Дугина: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки? Журналист подчеркнул, что это принципиально важный вопрос, ведь нажатие кнопки подтверждает визуальный контакт.
«То есть террористы, которые по логике вещей собирались взрывать Дугина в его машине, наблюдали как в нее садится Дарья. А не цель. То есть для того, чтобы нажать на кнопку, необходимо было принять решение: «Можно убить и дочь». Сделать целью Дашу. И это уже, конечно, совершенно другой уровень террористической опасности. Уже даже не красный. Далеко не каждый игиловец может себе такое позволить», – отмечал он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Активистки обнажили грудь перед Шольцем
На фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей две активистки обнажили грудь, охрана отреагировала на инцидидент стремительно и увела девушек.
В рамках Дня открытых дверей в воскресенье в саду канцлера на территории его ведомства была организована фотосессия с Шольцем. Охрана перед тем, как позволить подойти к канцлеру, проверяла все вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок рядом с канцлером, сообщает РИА «Новости».
Под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
Швейцарию обвинили в нарушении нейтралитета
В ситуации вокруг Украины Швейцария нарушила нейтральный статус и стала одной из сторон конфликта, заявил стратег входящей в правительство Швейцарской народной партии Кристоф Блохер.
Blick пишет, что в комментариях, опубликованных в газетах Luzerner Rundschau, Winterthurer Zeitung и Wiler Nachrichten, Блохер «обвинил Швейцарию в том, что она несет ответственность за гибель российских солдат», передает ТАСС.
Так, в колонке в Wiler Nachrichten Блохер заявил, что вооружение Украины со стороны США и ЕС осуществляется «при поддержке нейтральной Швейцарии, которая нарушила свой нейтралитет и поэтому является стороной» конфликта. Подобная поддержка, по его словам, ведет в том числе к гибели российских солдат. «Зачем Швейцария вмешалась?» – заявил он.
В июле Блохер заявлял, что «Швейцария стала воюющей стороной и воюет таким образом против России». Он сказал, что ШНП собирается провести осенью сбор подписей граждан под инициативой о проведении референдума о запрете на участие Швейцарии в экономических санкциях и других «гражданских принудительных мерах».
Напомним, депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю также заявила, что Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, поскольку утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России. МИД России тоже выступил с заявлением, что Швейцария утратила нейтральный статус.
Депутатам Рады посоветовали не приходить на работу
Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют временно перейти на удаленную работу, сообщило украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве.
«Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что решение по дистанционной работе Верховной рады уже принято, а исключение составят только специалисты, работающие с международными делегациями и участвующие в подготовке к следующим заседаниям.
24 августа, Украина отмечает День независимости.
В Германии призвали запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики
Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить «Северный поток – 2», пишет Die Welt.
Кубики отметил, что вторая ветка российского газопровода решит серьезные проблемы немецкой экономики и даст время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений, передает РИА «Новости».
«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины «Северного потока – 1», – заявил политик.
В то же время он утверждает, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки Владимира Зеленского, в отличие от мер, продвигаемых Берлином и ограничивающих немцев в бытовом использовании энергии. «Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», – отметил Кубики.
Напомним, что Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Европу все больше беспокоит нарастающий дефицит энергоресурсов по всем направлениям. Еще в июне в Германии заговорили об использовании «климатического убийцы» – технологии сланцевой добычи газа. Кроме того, немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики. Германские СМИ писали, что это стало «роковой вестью» для климата.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что «иностранные партнеры шумели-шумели по переходу на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере».
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом собственная политика в буквальном смысле убивает жителей Евросоюза.
Во Франции высмеяли подготовку европейцев к холодной зиме
Обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.
«На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. «Температуры, павшие за Францию». <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Как пишет автор, «были простуды, ангины и обморожения», но Франция смогла справиться с ограничениями, «введенными Путиным». «Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!» – описывает воображаемое событие Леруа.
Также он высмеивает недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, «возможно, понизить температуру на один, два или три градуса».
«Месть – это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки», – продолжает автор.
Следующим шагом станет приход в дома «инспекторов по батареям», иронизирует Леруа. «Один на кухне, другой в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро», – пишет он.
Как напоминает автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС «Фукусима-1». «Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии», – резюмирует обозреватель.
Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
В Госдуме осудили «нелепые ультиматумы» Зеленского
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«Заявления Зеленского призваны оправдать затягивание конфликта в угоду реализации крупного геополитического заказа Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее президент Украины заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой – это проведение суда над нацистами, которые издевались над жителями Мариуполя.
«У России абсолютно правовая позиция в отношении подозреваемых в преступлениях в Мариуполе. У нас есть основания предполагать, что эти люди совершали преступления, противоречащие нормам российского и международного права. Следовательно, они должны понести заслуженное наказание», – рассказал парламентарий.
«Вместе с тем у нас есть политическая позиция по вопросу переговоров с Киевом – нам абсолютно не важно, что говорит сейчас Зеленский. Наши предложения и условия проведения переговоров у него на столе, он с ними знаком», – подчеркнул собеседник.
«Весь вопрос в том, если он их принимает – тогда переговоры возможны, не принимает – значит, и переговоров не будет. А всяческие угрозы и ультиматумы звучат из его уст крайне нелепо. Он выглядит очень жалким, глупым и беспомощным», – отметил Морозов.
«Сейчас переговоры зависят даже не столько от Зеленского, сколько от его хозяев. Поскольку американцы и британцы сейчас пытаются реализовать стратегию военного и экономического истощения России, главе украинского государства приходится воевать дальше», – полагает он.
«Для того, чтобы хоть как-то оправдать многочисленные жертвы на поле боя, он делает странные заявления. Не секрет, что Зеленский просто выполняет крупный геополитический заказ и совсем не заботится о судьбе своих военнослужащих», – заключил депутат.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной. «Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», – передает РЕН ТВ слова Зеленского.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал в Донецкой народной республике по военнопленным состоится, скорее всего, в Мариуполе и будет организован до конца лета.
«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача – максимально открытое проведение трибунала», – передает ТАСС его слова.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. 29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
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На Украине ввели новые сигналы тревоги
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Новые сигналы тревоги появились на Украине: о химической, радиационной опасности и об эвакуации из города, сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
«Некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, уведомляющих о разных видах опасности... Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов. Сигнал радиационной опасности – звон в набат. Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что после такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшей информации.
Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска применили химическое оружие против российских военнослужащих с подачи спецслужб Британии и США, без отмашки которых на фронте не принимается никаких важных решений.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В».
Микробиолог Игорь Никулин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, как украинцы применили химическое оружие против российских военных.
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Огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка
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Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.
В результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовки ДНР – пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Серебрянка и Маяки в ДНР и Лиманы в Николаевской области, а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Коробочкино и Чугуев Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в ДНР, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области. Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов «Хаймарс» в районе Каховки Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что ударом по позициям «Кракена» было уничтожено около 20 американских наемников.
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