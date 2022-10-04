Организатора «языковых патрулей» арестовали в Казахстане

Пугачева ответила ненавидящим ее «рабам» и «холопам»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, уехавшая из России вместе с детьми, впервые за долгое время высказалась в ответ на негативные сообщения в свой адрес.

По словам певицы, она «счастлива», что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. Из чего Пугачева сделала вывод, что если бы она им нравилась, это значило бы, что она пела и жила зря.

«Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – пишет Примадонна в своем Instagram* (признанная экстремистской и запрещенная в РФ соцсеть), передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.

По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.

До этого Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.

Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.

Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.

При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.