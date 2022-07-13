Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко

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Европа начала отбирать газ у самых слабых

Глобализация рынка газа имеет свои последствия Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Дефицит газа затронул не только Европу, но и другие, гораздо более далекие от России уголки планеты. Дошло до того, что крупнейшие поставщики просто отказываются выполнять контракты и поставлять газ заказчикам. Какие страны оказались наиболее пострадавшими и как это связано с поставками российского газа в Европу? Подробности...
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США используют «иранские беспилотники» против России

Недавний Каспийский саммит вывел отношения Ирана и России на новый уровень Iranian Presidency/Global Look Press
Знаковый зарубежный визит президента анонсировали в Кремле – уже через несколько дней Владимир Путин встретится в Тегеране с лидерами Ирана и Турции. Почти одновременно советник Байдена заявил, что Иран якобы готов передать России несколько сотен беспилотников. Так ли это на самом деле, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и кто пытается их разорвать? Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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На слова Валенсы о «разделе России» можно ответить одной фразой

«Мы оставили Россию в покое. Я хотел поступить иначе, но мне не дали этого сделать», – вспоминает Валенса Bartosz Banka/Agencja Gazeta/REUTERS
Бывший президент Польши Лех Валенса призвал оставить в России только 50 миллионов человек. По его мысли, российское государство распадется, если Запад «поддержит восстание 60 аннексированных народов». Как относиться к этому высказыванию и что слова Валенсы означают на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Налицо откровенно недружественные действия ближайшего союзника России. Не объявляя экономической войны, Казахстан дает понять, что намерен следовать санкциям США, Евросоюза и других западных государств несмотря на то, что международное право не обязывает это делать. Подробности...

Единству русских и украинцев быть

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Прошел всего год с публикации статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Россия решительно возвращает то, что ей должно принадлежать по праву. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Запад изолирует сам себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Министры иностранных дел Евросоюза, США, Австралии и Японии отправились в Индонезию, чтобы доказать факт изоляции России. На самом деле они лишь подтвердили, что сами находятся в изоляции. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Иностранцы в ВСУ. Кто они?

Индус в Британии – проблема для России

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Глеб Простаков

    Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		13 июля 2022, 09:00

    Похоже, Казахстан и его президент Касым-Жомарт Токаев оказались в ситуации, очень похожей на ту, в которой побывала Украина и ее свергнутый президент Виктор Янукович в ноябре 2013 года. Мемы*, рисовавшие Януковича, растянувшегося в шпагате между Россией и Евросоюзом, точно отражали суть происходящего. Тогда Янукович выбрал не выбирать, отложив, но не отказавшись от подписания соглашения об ассоциативном членстве Украины в ЕС. Впрочем, этот кульбит многовекторности, как известно, не спас Януковича от печальной участи изгоя в собственной стране.

    Токаев сейчас рискует наступить на те же грабли, что и Янукович. На днях стало известно о том, что казахский Минфин вынес на общественное обсуждение проект приказа, регламентирующего поставки подсанкционных товаров в Россию и Белоруссию. Суть документа сводится к следующему: налоговая и таможенная служба Казахстана не будет заверять копии счетов-фактур на товары, запрещенные странами Запада для экспорта в РФ и РБ. А без заверенных счетов-фактур товары не пересекут границу.

    Проект приказа был умело закамуфлирован. Достаточно увидеть его замысловатое название – «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь» – чтобы стало ровным счетом ничего не понятно. Но содержание «пилота» не оставляет никаких сомнений: предложено запретить экспорт всех подсанкционных товаров в страны, которые, как и Казахстан, являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Публикация проекта приказа вызвала даже больший резонанс, чем заявления Токаева на Петербургском международном экономическом форуме о том, что Нур-Султан никогда не признает «квазигосударства ДНР и ЛНР». Одно дело – геополитические реверансы перед Западом, другое – вполне конкретный удар в спину ключевого партнера в ЕАЭС. После того, как снег сдвинулся с вершины горы, рискуя стать лавиной, проект приказа поспешно убрали с сайта для публикации нормативно-правовых актов, несмотря даже на то, что время для его обсуждения не было исчерпано. Осадочек, впрочем, остался.

    Параллельно развивалась другая история, связанная с блокировкой поставок казахстанской нефти через порт Новороссийск. Основным маршрутом экспорта в западном направлении является Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), акционерный состав которого представляет собой пеструю смесь из долей государств (России и Казахстана) и частных компаний (Chevron, Shell, «Роснефть» и «Лукойл»). Но, поскольку труба заканчивается в порту Новороссийска, именно Россия фактически контролирует экспорт добываемой западными компаниями в Казахстане нефти. После того, как исчез раздражающий приказ, 11 июля по волшебному совпадению Краснодарский суд своим решением заменил приостановку работы КТК на 30 дней (из-за экологических нарушений) штрафом в 200 тыс. рублей.

    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

    Этот размен несколько ослабил резко возросшее в последнее время напряжение между Москвой и Нур-Султаном. Но проблема, конечно, никуда не делась. Налицо – откровенно недружественные действия ближайшего союзника России. Не объявляя экономической войны, Казахстан дает понять, что намерен следовать санкциям США, Евросоюза и других западных государств несмотря на то, что международное право не обязывает это делать – санкции не утверждены на уровне ООН.

    При этом на западную аудиторию транслируется тезис о том, что Казахстан не желает служить инструментом обхода введенных ограничений и опасается введения вторичных санкций уже против себя самого.

    И здесь, конечно, возникает логический вопрос: где заканчиваются национальные интересы и начинаются союзнические обязательства? На этот вопрос в самое ближайшее время и предстоит дать ответ президенту Токаеву. Шпагат уже достиг 180 градусов, растягиваться дальше некуда. Решение для Токаева особенно трудное, учитывая его дефицит легитимности как главы государства. Не секрет, что президент Казахстана стал во главе государства как преемник Нурсултана Назарбаева, который после январских событий в республике утратил рычаги влияния на принятие решений и привилегии, которым пользовался как «елбасы» – первый президент Казахстана и лидер нации.

    Для подавления беспорядков, грозивших перерасти в бунт с риском для самой государственности Казахстана, были привлечены силы ОДКБ, в которых без сомнения ключевую роль играет Россия. В результате Назарбаев и его клан окончательно сошли с политической сцены. Токаев остался, но почти сразу стал играть в очень рискованную игру. Его присутствие на ПМЭФ можно было бы считать жестом благодарности за более чем толерантное участие России в казахстанских событиях. И даже его заявления о непризнании ДНР и ЛНР можно было воспринять как попытку избавиться от реноме ставленника России.

    Но Токаев пошел намного дальше. Для начала он выступи откровенным лоббистом интересов Китая, причем сделал это прямо на площадке ПМЭФ. Из заявлений Токаева следует, что приоритетом для России и Казахстана должно стать сближение с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и китайским проектом «Один пояс – один путь». Причем сближаться предлагается на всем вместе в рамках ЕАЭС, а по отдельности. Открытая же поддержка Казахстаном западных санкций против России и Белоруссии будет фактически означать курс на выход Нур-Султана из ЕАЭС и отдаление от РФ.

    И в этот раз Токаев рискует повторить участь другого своего украинского коллеги – Петра Порошенко, который, как известно, взял на вооружение и активно продвигал тезис «Дальше от Москвы!». И пусть Порошенко пока не сбежал с Украины, как Янукович, обстоятельства могут очень скоро вынудить его сделать это.

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