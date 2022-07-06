Эксперт указал на ошибки Казахстана при экспорте нефти на Запад

«Казахстан не сможет увеличить экспорт нефти в Европу. Более того, нынешняя остановка КТК отразится на рынке энергоресурсов. Поэтому будет проще, если казахи договорятся о погашении штрафа и вернутся к нормальной работе», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее суд в Новороссийске предписал остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней из-за экологических нарушений.

«Очередная остановка работы КТК создаст дополнительное давление на рынок и подстегнет цены на нефть. В этом плане в годовом выражении встает вопрос, сможет ли Казахстан сохранить экспорт нефти хотя бы на уровне прошлого года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Собеседник отметил, что у Казахстана сохраняется несколько вариантов для продолжения экспорта черного золота. «Еще до КТК они спокойно загружали российские нефтепроводы и гнали топливо транзитом. По «Дружбе» они могут качать сырье в Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Центральную Европу. То есть маршрутов предостаточно», – пояснил Юшков.

«Если же Нур-Султан не захочет сотрудничать с Москвой, то часть нефти реально перекинуть на нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, но это дорого. В таком случае казахам придется сначала перевозить танкерами топливо до Баку, затем перегружать в трубу, гнать на Турцию, там снова выгружать это на танкеры и доставлять клиентам, например, в Средиземноморье», – заметил эксперт.

А вот увеличить поставки в Европу Казахстан вряд ли сможет, замечает собеседник. «Ресурсная база там выработанная, месторождение сложное. Газ, например, вообще никуда не поставляется с территории страны. По нефти – есть вопросы к КТК. Мы уже несколько раз в этом году видели, как он останавливался. В первый раз это было связано со штормом, который повредил отгрузочные терминалы, потом сообщалось о неких минах времен Второй мировой. Теперь проблемы возникли из-за штрафа, который был наложен после прошлогоднего разлива нефти. Самое выгодное сейчас для казахов – договориться об оплате штрафа и продолжить нормальную работу», – резюмировал Юшков.

Ранее суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений. «Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток.

Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

При этом в КТК отметили, что обжалуют это решение. В компании добавили, что суд оставил без удовлетворения ее ходатайство об отложении рассмотрения дела для направления возражений по приостановке деятельности.

Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода – 67 млн тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 млн тонн.

Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.

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