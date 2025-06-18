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    Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским
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    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Захарова: Глава МИД Эстонии не понимает смысла своих слов
    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    4 комментария
    18 июня 2025, 06:10 • Новости дня

    Berliner Zeitung назвала отъезд Трампа с саммита G7 «горьким посланием» Украине

    Berliner Zeitung: Отъезд Трампа с саммита G7 стал «горьким посланием» Зеленскому

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй день саммита G7 должен был быть посвящен Украине, и Владимир Зеленский хотел обсудить с американским президентом Дональдом Трампом поставки оружия и гарантии безопасности, однако американец спешно вернулся в Вашингтон и украинские СМИ единогласно заявляют, что теперь совершенно неясно, состоится ли эта встреча вообще.

    Внезапный отъезд Трампа с саммита G7 показывает, что для США конфликт между Израилем и Ираном гораздо более актуален, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    Газета отмечает, что последствия для Украины могут быть такими, что США станут инвестировать в возможную смену режима в Тегеране и сосредоточатся на этой цели, а не на поддержке Украины.

    «Для Украины преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является горьким посланием: несмотря на войну и ежедневные атаки России, ситуация на Украине отходит на второй план», – констатирует издание.

    Berliner Zeitung снова задается вопросом, будет ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом, пока это вопрос без ответа. Если беседы так и не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву.

    «Это станет еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и так далее  менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», – резюмирует газета.

    Напомним, Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул саммит.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, FT узнала, что французский президент Эммануэль Макрон заставил американского коллегу гневно высказаться после слов о том, что глава Белого дома возвращается в Вашингтон из-за эскалации на Ближнем Востоке, так как, по словам Трампа, его вызвала гораздо более важная проблема.

    При этом глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита заявил, что просил денег у западноевропейских партнеров на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов.

    17 июня 2025, 14:31 • Новости дня
    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России

    Мантуров: Renault делает все, чтобы не иметь шанса вернуться в Россию

    Мантуров сделал заявление о будущем Renault в России
    @ Schofmann/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault по невозможности возвращения в Россию, он также опроверг слухи о Toyota и Hyundai.

    Французский автоконцерн Renault делает все возможное, чтобы не реализовать опцион на возвращение в Россию, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ, передает ТАСС. По словам Мантурова, «пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации».

    Он также опроверг информацию о возможном возвращении на российский рынок автобрендов Toyota и Hyundai. Мантуров отметил, что после 2022 года отношения с этими компаниями полностью прерваны, и официальной информации о возвращении не поступало.

    Кроме того, Мантуров заявил, что производство автомобилей в России в 2026 году и в последующие годы будет расти. Он подчеркнул, что закон о локализации машин такси поддержит российских производителей, таких как «Автоваз», «Москвич» и другие компании, подписавшие специальные инвестконтракты. По словам Мантурова, «следующий год и последующие годы будет рост».

    До конца этого года в Калуге и Петербурге начнется выпуск автомобилей с уровнем локализации, соответствующим критериям для господдержки. Мантуров сообщил, что производства запускаются уже в соответствии с правилами Минпромторга, обеспечивающими возможность финансовой поддержки государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    Жесткие требования Евросоюза привели к невозможности выпуска дешевых автомобилей, что создало угрозу снижения продаж и обвала рынка для европейского автопрома. Российский автомобильный рынок в марте 2025 года сократился на 44,4% из-за высоких ставок и демпинга, что было названо драматическим падением.

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    17 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива

    Улицы Тель-Авива опустели после ракетных атак Ирана

    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    После ракетной атаки Ирана городская жизнь в Тель-Авиве заметно изменилась, однако паники среди жителей не наблюдается.

    Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни в Израиле, сообщает РИА «Новости». Улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но массовой паники среди населения не наблюдается.

    Продовольственные магазины продолжают работу, перебоев с поставками продуктов нет, хотя в первый день обстрелов был зафиксирован локальный дефицит воды и хлеба.

    Жителям рекомендовано ограничить трудовую и образовательную деятельность, а также воздерживаться от массовых собраний.

    Общественные пляжи остаются закрытыми, на набережной непривычно пусто. Несмотря на ограничения, многие продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играют в волейбол и занимаются серфингом.

    В Израиле внедрена новая система оповещения, которая позволяет жителям своевременно узнавать о ракетной угрозе – уведомления о необходимости укрыться приходят на телефоны при первых признаках опасности. Первое сообщение поступает при подготовке к запуску ракет, второе – непосредственно при пуске. Через 5-8 минут после второго сообщения ракеты могут достичь воздушного пространства Израиля. Перед ударом звучит сирена, давая жителям 60-90 секунд на укрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу с применением «нового оружия». Подтверждено нанесение удара  по штаб-квартире «Моссада». В результате ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    18 июня 2025, 00:42 • Новости дня
    Израильские военные забрали машину у Макаревичей

    Жена Макаревича сообщила о «призванной» в армию Израиля своей машине

    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

    «Сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали, кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несет службу (а я надеюсь на ее возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежа вю», – написала супруга Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) Эйнат Кляйн в соцсетях.

    Она вспоминает, как нечто схожее происходило во времена вирусного локдауна: «дороги были пустынны и идеи «зумов» только начали витать в воздухе». По мнению супруги иноагента Макаревича, сейчас самое время снова собираться онлайн, общаться и напоминать друг другу о себе.

    Так она приглашает желающих на онлайн-эфир всего за 50 шекелей, чтобы вместе в лучших еврейских традициях учиться не впадать в уныние.

    Сам Макаревич находится за пределами Израиля на гастролях в Европе.

    На фоне фоне обострения ирано-израильского конфликта власти Израиля решили организовать эвакуационные рейсы для возвращения израильтян из разных стран на родину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оставшиеся на израильской территории российские туристы смогут вернуться домой через сухопутную границу между Израилем и Египтом, сообщило российское посольство в Каире.

    Кроме того, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

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    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    17 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов

    Чемезов: Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов

    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о разработке и внедрении новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    По его словам, комплекс способен обнаруживать и эффективно подавлять FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники, которые управляются в расширенном диапазоне частот, передает ТАСС.

    Чемезов отметил: «У нас появилась новая система, новый комплекс [РЭБ] «Серп-ВС13Д» – он способен обнаружить и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот».

    Руководитель корпорации уточнил, что система РЭБ «Серп» уже размещена на многих оборонных предприятиях, включая боеприпасные, и демонстрирует высокую эффективность защиты от налета беспилотников.

    Он также сообщил, что количество ракет для зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза. По словам Чемезова, в новой модификации комплекса теперь установлены мини-ракеты, благодаря чему боекомплект вырос с 12 до 48 ракет.

    Глава Ростеха отметил, что увеличение боекомплекта значительно повышает эффективность работы комплекса при отражении массовых атак беспилотных летательных аппаратов. По его словам, военные положительно оценивают такую доработку системы.

    Ранее Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз.

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    17 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом оставить Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, передает ТАСС. Такое заявление Мусави сделал в эфире иранского телеканала Al Alam.

    Прямая речь Мусави звучала так: «Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни». Это обращение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и продолжающегося противостояния между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Подробной информации о дальнейших намерениях иранского руководства на данный момент не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes. Дональд Трамп заявил, что США не имеют планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако ему необходимо капитулировать.

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    17 июня 2025, 18:20 • Новости дня
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При иранском ракетном ударе по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада» погибло много израильских военных, включая офицерский состав, сообщают новостные агентства.

    Официальный Израиль намеренно преуменьшает число жертв ударов по военным объектам, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Отмечается, что израильские власти установили цензуру в стране.

    На ваш взгляд
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    Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что ВКС КСИР атаковали объекты военной разведки Израиля и штаб-квартиру «Моссада».

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    17 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Объявлены планы по производству самолетов Ту-214

    Мантуров сообщил о планах производить 20 самолетов Ту-214 ежегодно

    Tекст: Денис Тельманов

    В России намерены увеличить ежегодный выпуск самолетов Ту-214 до 20 к 2027–2028 годам, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Производство самолетов Ту-214 будет наращено до 20 штук ежегодно к 2027–2028 годам, передает ТАСС. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в эфире канала РБК-ТВ. Он отметил, что сейчас обсуждается возможность  управления данным самолетом экипажем из двух пилотов на данных воздушных судах, однако государственные авиакомпании не ставят переход на такой экипаж в приоритет.

    Мантуров подчеркнул, что вопрос закупки зарубежных авиалайнеров не рассматривается. По его словам, ранее идея приобретения иностранных самолетов обсуждалась, но сегодня в стране стоит задача создания полностью отечественных воздушных судов. «Мы как имели перед собой задачу иметь 100-процентный российский самолет, так она и сохраняется», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году авиакомпании получат в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет Ту-214. Ту-214 является прямым конкурентом более современного и экономичного лайнера МС-21.

    В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в рамках программы развития авиапромышленности России.

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    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

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    17 июня 2025, 20:44 • Новости дня
    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ

    Глава сельсовета в Белгородской области погиб при атаке дрона на его автомобиль

    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ
    @ Администрация Гончаровского сельсовета

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки украинского дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области погиб глава Гончаровского сельского совета Александр Гаркавенко.

    Дрон ВСУ целенаправленно атаковал легковой автомобиль, в котором находился Гаркавенко, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Инцидент произошел в Ракитянском районе недалеко от села Борисполье. Полученные ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области погиб мирный гражданин. А в Кременной ЛНР в результате атаки дрона ВСУ погибли два жителя.

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    17 июня 2025, 14:05 • Новости дня
    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

    Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил лидеру Ирана Хаменеи судьбой Хусейна

    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
    @ KEYSTONE Pictures USA/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи «совершает военные преступления» и напомнил ему о судьбе Саддама Хусейна.

    По словам Каца, слова которого приводит портал Ynet, иранский лидер причастен к атакам на мирных граждан Израиля и запускам ракет по их территории, передает ТАСС.

    Кац также выступил с предупреждением в адрес Хаменеи, призвав его вспомнить судьбу бывшего иракского президента Саддама Хусейна, который был захвачен и казнен после вторжения коалиции во главе с США.

    «Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным гражданам. Ему стоит помнить о том, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел против Государства Израиль по этому же пути», – заявил министр по итогам оперативного совещания.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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    17 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

    Анонсирован телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены в ближайшие дни провести телефонные переговоры.

    О предстоящем телефонном разговоре Путина и Си Цзиньпина сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС. По его словам, переговоры пройдут на этой неделе, их темами станут как двусторонние отношения, так и эскалация ситуации на Ближнем Востоке.

    Ушаков подчеркнул: «Буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двухсторонних тем, будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Китай и Россия действуют в унисон и координируют позиции друг с другом. И другие вопросы, естественно, будут обсуждаться».

    В воскресенье Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.

    Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил о важности прямого диалога с ним.

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    17 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД подверг критике действия израильских военных против иранских атомных объектов, назвав их угрозой мировой безопасности.

    Интенсивные удары Израиля по ядерным объектам Ирана могут привести к ядерной катастрофе, последствия которой ощутят все, включая Израиль. Действия являются незаконными с точки зрения международного права и представляют угрозу глобальной безопасности. С таким заявлением выступил МИД России, обращаясь к международному сообществу.

    Отмечается, что Москва требует от израильских властей немедленно прекратить удары по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Российская сторона ожидает от агентства подробного доклада о последствиях атак, а также объективной оценки ущерба и угроз инспекторам МАГАТЭ.

    МИД России обратил внимание на реакцию большинства стран мира, осудивших удары Израиля, и на итоги экстренного заседания СБ ООН и спецсессии МАГАТЭ. В ведомстве подчеркнули, что только ограниченное число государств поддерживает действия Израиля, руководствуясь политическими интересами.

    Россия поддержала готовность Ирана к возобновлению контактов с США по вопросам ядерной программы при условии прекращения израильских нападений и заявила, что дипломатия является единственным способом урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. Президент США также изучает вопрос присоединения Штатов к военной операции Израиля против Ирана. Америка перебрасывает дополнительные истребители на Ближний Восток.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    17 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Глава Ростеха сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз

    Глава Ростеха Чемезов сообщил о росте производства боеприпасов и техники в десятки раз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил о существенном росте производства боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов по сравнению с 2021 годом.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что выпуск этих видов вооружений увеличился в десятки раз, передает РИА «Новости».

    По словам Чемезова, только за 2024 год выпуск новой легкобронированной техники и танков вырос в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии – в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков – в 2,1 раза, а снарядов для РСЗО – в 1,7 раза.

    Кроме того, он подчеркнул, что предприятия Ростеха продолжают реализовывать государственный оборонный заказ почти полностью. В эфире телеканала «Россия-24» он заявил: «ГОЗ мы выполняем на достаточно высоком уровне, который составляет 99,9%, фактически 100%. Постоянно работаем над тем, чтобы усовершенствовать нашу технику, находимся в постоянном контакте с военнослужащими».

    Ранее Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов. Кроме того, Ростех импортозаместил систему кибербезопасности для российской авиации.

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    17 июня 2025, 23:26 • Новости дня
    Канада включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса

    Tекст: Ирма Каплан

    Правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Министр иностранных дел Анита Ананд объявила, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 77 лиц и 39 организаций в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия), сказано в заявлении ведомства.

    В санкционный список Канады включены дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, ее супруг, бывший руководитель администрации президента Валентин Юмашев, бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.

    Кроме этого, Канада вводит санкции в отношении торговли почти 1 тыс. новых товаров с Россией, добавляет 201 судно и налагает на них новые запреты, чтобы еще больше ограничить их деятельность.

    Как писала в этот день газета ВЗГЛЯД, правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    Комментарии (7)
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    Канада включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса
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