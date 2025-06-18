Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
ВС России применили наземные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка»
На спецоперации на Украине десантники группировки «Днепр» используют роботизированные внедорожники «Шанхай» и «Лягушка» для доставки боекомплекта, провианта и эвакуации раненых, причем техника легко преодолевает болота глубиной до полуметра благодаря гусеничной основе.
Наземные беспилотные роботизированные комплексы «Шанхай» и «Лягушка» применяют десантники группировки «Днепр» для доставки боекомплекта и провианта, эвакуации раненых и в качестве ударных средств, передает РИА Новости.
По словам офицера-десантника с позывным «Мин», основная особенность техники заключается в гусеничном шасси, что позволяет ей преодолевать неровную местность и болота глубиной до полуметра, где колесные аналоги сталкиваются с трудностями.
Он отметил, что конструкция позволяет использовать два беспилотника в тандеме: на более крупный и проходимый «Шанхай» можно погрузить меньший колесный дрон «Лягушка» и выполнять задачи на больших расстояниях и по сложному рельефу, увеличивая радиус действия подразделений.
Особенностью «Шанхая» также названа высокая грузоподъемность, позволяющая перевозить до 200 килограммов, что соответствует двум раненым или значительному объему боекомплекта и снаряжения.
Десантник уточнил, что дроны применяются не только для транспортировки, но и в качестве ударных средств, в том числе для доставки и приведения в действие противотанковой мины ТМ-62 на беспилотнике «Лягушка».
Он добавил, что подразделения располагают большим разнообразием таких аппаратов, что позволяет оперативно решать боевые задачи и снижать риски для личного состава. Офицер подчеркнул, что бойцы готовы выполнять любые поставленные задачи.
Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье.