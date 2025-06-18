ВС России применили наземные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка»

Tекст: Александра Юдина

Наземные беспилотные роботизированные комплексы «Шанхай» и «Лягушка» применяют десантники группировки «Днепр» для доставки боекомплекта и провианта, эвакуации раненых и в качестве ударных средств, передает РИА Новости.

По словам офицера-десантника с позывным «Мин», основная особенность техники заключается в гусеничном шасси, что позволяет ей преодолевать неровную местность и болота глубиной до полуметра, где колесные аналоги сталкиваются с трудностями.

Он отметил, что конструкция позволяет использовать два беспилотника в тандеме: на более крупный и проходимый «Шанхай» можно погрузить меньший колесный дрон «Лягушка» и выполнять задачи на больших расстояниях и по сложному рельефу, увеличивая радиус действия подразделений.

Особенностью «Шанхая» также названа высокая грузоподъемность, позволяющая перевозить до 200 килограммов, что соответствует двум раненым или значительному объему боекомплекта и снаряжения.

Десантник уточнил, что дроны применяются не только для транспортировки, но и в качестве ударных средств, в том числе для доставки и приведения в действие противотанковой мины ТМ-62 на беспилотнике «Лягушка».

Он добавил, что подразделения располагают большим разнообразием таких аппаратов, что позволяет оперативно решать боевые задачи и снижать риски для личного состава. Офицер подчеркнул, что бойцы готовы выполнять любые поставленные задачи.

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