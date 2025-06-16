Израиль заявил об атаке на командные центры сил «Кудс» КСИР

Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам сил «Кудс» КСИР

Tекст: Вера Басилая

По данным израильской армии, целью ударов были объекты, которые якобы использовались для планирования нападений на Израиль доверенными лицами иранских властей на Ближнем Востоке. передает РИА «Новости».

Армия Израиля сообщила, что представители «Кудс» якобы продвигали террористические атаки против Израиля с помощью доверенных лиц «иранского режима».

Ранее ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.

Кроме того, семь высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции погибли в результате авиаударов Израиля утром 13 июня.

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении более 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана, включая главу управления военной разведки и командующего ракетным комплексом «земля-земля» КСИР.