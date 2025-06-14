14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.13 комментариев
Израиль сообщил о ликвидации более 20 командиров ВС Ирана с начала операции
Армия обороны Израиля уничтожила свыше 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана в ходе операции, среди которых оказались глава управления военной разведки генерального штаба и командующий ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции.
В сообщении израильской армии отмечено: «В ходе стартового удара операции «Восстающие львы» истребители ВВС Израиля, используя точные разведданные, ликвидировали главу разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Ирана и командующего ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции. С начала операции было уничтожено более 20 командиров из аппарата безопасности иранского режима», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что операция велась на основе оперативных и точных данных разведки. Другие детали о ходе военных действий или возможных ответных шагах Ирана не приводятся.
Ранее сообщалось, что во время авиаударов по Ирану ВВС Израиля уничтожили девять специалистов-ядерщиков, занимавших ключевые должности в национальной атомной программе. Кроме того, в результате удара Израиля по городу Асадабад на западе Ирана погибли пять человек, еще семь получили ранения.