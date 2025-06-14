14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.5 комментариев
При атаке Израиля на Асадабад в Иране погибли пять человек
В результате удара Израиля по городу Асадабад на западе Ирана погибли пять человек, еще семь получили ранения, сообщили в администрации провинции.
В администрации провинции Хамадан сообщили, что число погибших в результате атаки Израиля на город Асадабад на западе Ирана достигло пяти человек, а число раненых увеличилось до семи человек, передает ТАСС.
Представители местных властей отметили, что в настоящее время сообщений о новых обстрелах авиабазы Нодже и радара систем ПВО, находящихся в районе Асадабада, не поступало.
Ранее взрывы прогремели в Тебризе, Хорремабаде и Керманшахе на западе и северо-западе Ирана.
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