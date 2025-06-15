В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
После атак Израиля по Ирану погибли семь командиров ВКС КСИР
Семь высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) погибли в результате авиаударов Израиля, нанесенных утром 13 июня.
Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции подтвердила гибель семи высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил. В сообщении названы имена погибших командиров, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.
В заявлении КСИР отмечается, что командиры стали жертвами «трусливого террористического акта, совершенного сионистским преступным режимом в пятницу утром».
Накануне губернатор Восточного Азербайджана Бахрам Сармаст сообщил о гибели не менее 30 военнослужащих в ходе ударов Израиля, нанесенных на территории провинции за последние два дня.
Ранее армия обороны Израиля сообщила об уничтожении свыше 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана в ходе операции, среди которых оказались глава управления военной разведки генерального штаба и командующий ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции.